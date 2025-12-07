В Москве нашли рехаб, куда мужья сдают жен, чтобы заполучить их имущество

В центре находится около 30 человек

В Москве выявили реабилитационный центр, куда, по данным Mash, мужчины сдавали своих супруг, чтобы получить их имущество. История стала известна после того, как в один из таких рехабов попала известный геммолог, создающая украшения для знаменитостей. По информации издания, ее муж оформил помещение в центр, чтобы избежать раздела собственности и забрать ребенка.

Москвич приобрел для жены путевку стоимостью 450 тысяч рублей на шесть месяцев. В начале года у пары возникли серьезные разногласия, и 34-летняя Оксана задумалась о разводе. Поняв это, супруг решил действовать первым. После встречи женщины с подругами он вызвал "специалистов". Приехавшие люди сделали ей укол успокоительного, после чего Оксана очнулась уже в запертом рехабе.

Физического давления в центре, по ее словам, не применяли, но питания едва хватало: на 30 человек выдавали одну курицу. В это время дома оставался маленький ребенок, а сама Оксана должна была выполнять срочные заказы – она работает геммологом и делает изделия для богатых клиентов и известных персон. Провести полгода в изоляции она не могла. Муж за это время снял с ее карты почти полмиллиона рублей "на лечение" и подписал договор с центром на полгода по 75 тысяч в месяц.

Оксану обнаружила ее адвокат. Она забила тревогу, когда 8 марта клиентка перестала выходить на связь. Выяснила адрес, приехала с помощниками и начала стучать в ворота. Чтобы не создавать шума в частном секторе, сотрудники рехаба открыли их, после чего женщину забрали.

За то время, что она находилась в изоляции, сорвались поставки драгоценных камней на сумму 15 тысяч долларов. Деньги она получила заранее, но передать товар не смогла, из-за чего столкнулась с претензиями и потеряла часть репутации.

По словам Оксаны, в центре находилось около 30 человек, и как минимум семь женщин были привезены туда таким же образом – их, по ее словам, сдавали мужья ради корыстных целей. Эти женщины до сих пор остаются в рехабе.

Ранее сообщалось, что россиянки все чаще лечатся от шопоголизма – вплоть до кодировки и реабилитационных центров. Девушки и их семьи стали обращаться в частные клиники с просьбой "вылечить" ониоманию – навязчивую тягу к покупкам, когда человек не может контролировать желание приобретать одежду, аксессуары и другие вещи.