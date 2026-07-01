Шестилетний ребенок получил перелом бедра и сотрясение после ДТП в Горно-Алтайске
Пострадавшего госпитализировали в Республиканскую детскую больницу
01 июля 2026, 12:37, ИА Амител
В Горно-Алтайске шестилетний мальчик получил тяжелые травмы после наезда внедорожника. Ребенка госпитализировали с переломом бедра и черепно-мозговой травмой. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай, ДТП произошло вечером 30 июня около 20:30 в районе дома № 23 по проспекту Коммунистическому.
По предварительным данным, 68-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser сбил шестилетнего мальчика, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости.
В результате аварии ребенок получил перелом бедра, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Пострадавшего госпитализировали в Республиканскую детскую больницу.
По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку. Причины и все обстоятельства случившегося устанавливаются.
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