Шестилетний ребенок получил перелом бедра и сотрясение после ДТП в Горно-Алтайске

Пострадавшего госпитализировали в Республиканскую детскую больницу

01 июля 2026, 12:37, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

В Горно-Алтайске шестилетний мальчик получил тяжелые травмы после наезда внедорожника. Ребенка госпитализировали с переломом бедра и черепно-мозговой травмой. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай, ДТП произошло вечером 30 июня около 20:30 в районе дома № 23 по проспекту Коммунистическому.

По предварительным данным, 68-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser сбил шестилетнего мальчика, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости.

В результате аварии ребенок получил перелом бедра, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Пострадавшего госпитализировали в Республиканскую детскую больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку. Причины и все обстоятельства случившегося устанавливаются.