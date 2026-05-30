В Новосибирске водитель сбил восьмилетнего мальчика на зебре и уехал

Школьник нажал кнопку светофора и пошел через дорогу, но иномарка проскочила на красный, объехав остановившиеся машины

30 мая 2026, 16:34, ИА Амител

Мальчика сбили на переходе / Фото: "КП-Новосибирск"

В Новосибирске в районе Академгородка 27 мая под колеса автомобиля попал восьмилетний мальчик. Ребенок шел на остановку, чтобы доехать до работы мамы. На переходе установлен светофор по требованию, и школьник нажал кнопку, прежде чем ступить на проезжую часть, сообщает "КП-Новосибирск".

Как рассказала изданию мама пострадавшего, Екатерина, в этот момент со стороны Бердского шоссе в направлении Академгородка по второй полосе ехал водитель иномарки. Свидетели позже нашли записи с видеорегистратора.

«На них видно, что этот человек несся на красный свет, обгоняя другие машины», — рассказала женщина.

По ее словам, в это время в противоположную сторону образовалась пробка, и другие водители начали сбавлять скорость. "Газель" и машины в левой полосе остановились. А водитель иномарки объехал их и выехал на запрещающий сигнал.

Машина задела ребенка по касательной — только это спасло его от тяжелых травм.

«Если бы мой ребенок сделал еще пару шагов вперед, мне страшно подумать, чем все могло закончиться», — говорит Екатерина.

Мальчик упал лицом на асфальт, разбил лоб, нос и коленку. Водитель, как позже выяснилось, взял у него номер матери, но звонить не стал. Ни ГАИ, ни скорую помощь на место ДТП не вызвали.

Ребенок в шоковом состоянии сел в автобус и самостоятельно доехал до маминой работы.

«Он приехал весь грязный и сказал: "Мама, меня дяденька сбил". Сначала я вообще не поняла, что случилось. А потом выяснилось, что это была машина», — вспоминает Екатерина.

Она сразу позвонила в службу спасения 112. Позже нашлись свидетели, которые передали видео и фотографии. Мать мальчика подала заявление через сайт МВД.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области "КП-Новосибирск" сообщили, что информация будет рассмотрена, а при обращении граждан в полицию проведут проверку в установленном законом порядке.