Шестилетняя девочка оказалась в реанимации после укуса гадюки на алтайском водопаде

Она нечаянно наступила на рептилию

06 августа 2025, 10:00, ИА Амител

Змея / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Шестилетняя девочка из Барнаула была срочно госпитализирована после укуса гадюки во время семейной поездки к водопаду Че-Чкыш в Чемальском районе, сообщает Telegram-канал Shot. Инцидент произошел на горной тропе, где у семьи не было связи и возможности быстро вызвать помощь.

«По словам матери, ребенок в сандалиях и носках случайно наступил на змею, после чего девочка почувствовала резкую боль. Туристам пришлось самостоятельно спускаться вниз, чтобы вызвать скорую помощь», – пишут в публикации.

Примечательно, что на территории не было предупреждающих знаков о возможном наличии ядовитых змей, несмотря на платный вход.

В местной больнице ребенку оперативно ввели противоядие, после чего ее перевезли в Барнаул для дальнейшего лечения. Врачам удалось стабилизировать состояние пострадавшей.

Ранее сообщалось, что жителей Алтайского края стали чаще кусать змеи.