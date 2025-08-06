НОВОСТИПроисшествия

Шестилетняя девочка оказалась в реанимации после укуса гадюки на алтайском водопаде

Она нечаянно наступила на рептилию

06 августа 2025, 10:00, ИА Амител

Змея / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Змея / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Шестилетняя девочка из Барнаула была срочно госпитализирована после укуса гадюки во время семейной поездки к водопаду Че-Чкыш в Чемальском районе, сообщает Telegram-канал Shot. Инцидент произошел на горной тропе, где у семьи не было связи и возможности быстро вызвать помощь.

«По словам матери, ребенок в сандалиях и носках случайно наступил на змею, после чего девочка почувствовала резкую боль. Туристам пришлось самостоятельно спускаться вниз, чтобы вызвать скорую помощь», – пишут в публикации.

Примечательно, что на территории не было предупреждающих знаков о возможном наличии ядовитых змей, несмотря на платный вход.

В местной больнице ребенку оперативно ввели противоядие, после чего ее перевезли в Барнаул для дальнейшего лечения. Врачам удалось стабилизировать состояние пострадавшей. 

Ранее сообщалось, что жителей Алтайского края стали чаще кусать змеи.

Алтайский край Происшествия дети

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

14:06:57 06-08-2025

Там вообще не понятно за что деньги берут

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
!

15:20:44 06-08-2025

Гость (14:06:57 06-08-2025) Там вообще не понятно за что деньги берут...
"за ремонт провала"

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:49:42 06-08-2025

кто ребенку в такие походы надевает сандалии???? господи, люди совсем уже оторваны от реальности(((

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

17:53:56 06-08-2025

Гость (15:49:42 06-08-2025) кто ребенку в такие походы надевает сандалии???? господи, лю... инстасамки, кто же ещё?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:50:14 06-08-2025

ну вот сандалии в поход - и нейротоксин мощнейший. ага. мать молодец.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

23:06:56 06-08-2025

Не было предупреждающих знаков, вы серьезно??? Да там мишка может вылезти и ХЗ кто ещё ирбис какой-нибудь.

  0 Нравится
Ответить
