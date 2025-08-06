Шестилетняя девочка оказалась в реанимации после укуса гадюки на алтайском водопаде
Она нечаянно наступила на рептилию
06 августа 2025, 10:00, ИА Амител
Шестилетняя девочка из Барнаула была срочно госпитализирована после укуса гадюки во время семейной поездки к водопаду Че-Чкыш в Чемальском районе, сообщает Telegram-канал Shot. Инцидент произошел на горной тропе, где у семьи не было связи и возможности быстро вызвать помощь.
«По словам матери, ребенок в сандалиях и носках случайно наступил на змею, после чего девочка почувствовала резкую боль. Туристам пришлось самостоятельно спускаться вниз, чтобы вызвать скорую помощь», – пишут в публикации.
Примечательно, что на территории не было предупреждающих знаков о возможном наличии ядовитых змей, несмотря на платный вход.
В местной больнице ребенку оперативно ввели противоядие, после чего ее перевезли в Барнаул для дальнейшего лечения. Врачам удалось стабилизировать состояние пострадавшей.
Ранее сообщалось, что жителей Алтайского края стали чаще кусать змеи.
14:06:57 06-08-2025
Там вообще не понятно за что деньги берут
15:20:44 06-08-2025
Гость (14:06:57 06-08-2025) Там вообще не понятно за что деньги берут...
"за ремонт провала"
15:49:42 06-08-2025
кто ребенку в такие походы надевает сандалии???? господи, люди совсем уже оторваны от реальности(((
17:53:56 06-08-2025
Гость (15:49:42 06-08-2025) кто ребенку в такие походы надевает сандалии???? господи, лю... инстасамки, кто же ещё?
15:50:14 06-08-2025
ну вот сандалии в поход - и нейротоксин мощнейший. ага. мать молодец.
23:06:56 06-08-2025
Не было предупреждающих знаков, вы серьезно??? Да там мишка может вылезти и ХЗ кто ещё ирбис какой-нибудь.