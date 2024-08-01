Shot: перед взрывом в Нижнем Тагиле двое неизвестных проверяли газовые трубы

Мужчин заметили в соседнем доме

01 августа 2024, 17:00, ИА Амител

Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле / Фото: Владислав Пинаев / Telegram

Двоих неизвестных в форме газовой службы выгнали из соседнего дома за 15 минут до взрыва в пятиэтажке в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.

По словам свидетелей, перед взрывом два человека ходили по квартирам рядом с пострадавшим зданием и якобы проверяли газовое оборудование. Незадолго до ЧП один из них ударил по газовой трубе, после чего мужчины убежали.

В местной газовой службе рассказали, что никаких работников в дом на Сибирской и на соседние объекты не отправляли. Проверок на адресах в эти не планировалось.

Напомним, что в феврале 2023 года в Новосибирске на улице Линейной в пятиэтажке произошел взрыв газа. Погибли семь человек. Среди них двухлетний ребенок. Выяснилось, что незадолго до происшествия в здание приходили двое неизвестных. Мужчина и женщина, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома. При этом компания была зарегистрирована в сарае.