Мошенников, которые под видом газовщиков приходили в дом в Новосибирске, задержали
Они якобы выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах
09 февраля 2023, 20:10, ИА Амител
Правоохранители задержали 45-летнюю и 25-летнего жителей Омской области, которые приходили в дом на улице Линейной в Новосибирске. Об этом рассказали в региональном СК.
"По данным следствия, несколько дней назад подозреваемые, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной в Новосибирске", – сказано в сообщении.
Напомним, что 9 февраля в пятиэтажном доме произошёл взрыв газа, что привело к серьёзным разрушениям. По последним данным, погибли семь человек. Среди них двухлетний ребёнок.
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.
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