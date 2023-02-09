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Мошенников, которые под видом газовщиков приходили в дом в Новосибирске, задержали

Они якобы выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах

09 февраля 2023, 20:10, ИА Амител

Фото: СК по Новосибирской области
Фото: СК по Новосибирской области

Правоохранители задержали 45-летнюю и 25-летнего жителей Омской области, которые приходили в дом на улице Линейной в Новосибирске. Об этом рассказали в региональном СК.

"По данным следствия, несколько дней назад подозреваемые, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной в Новосибирске", – сказано в сообщении.

Напомним, что 9 февраля в пятиэтажном доме произошёл взрыв газа, что привело к серьёзным разрушениям. По последним данным, погибли семь человек. Среди них двухлетний ребёнок.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Комментарии 8

  • Не чего не понятно, регулярно раз в год газовики приходят и проводят техобслуживание плит, разве это противозаконно, нас вообще на сутки от газа отключили в последнюю проверку и трубы на утечку проверяют, что тут подозрительного. А есть ещё другие которые предлагают купить у них дорогое оборудование, вот эти мне сломали шланг, пришлось покупать новый, эти точно вредители. Вопрос кого поймали?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Вопрос кого поймали? --- Так мошенников, они не со службы газа
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Ну пришли.ушли. Нашли кого наказать? Почему службы не реагировали когда люди звонили-жаловались?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • выполняли работы по техническому обслуживанию газовых - Эти люди смешным прибором покрутят у колонки тот запищит с вас 100 тыщь. Они ничего не делают с оборудованием.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Должно было быть объявление, типа "Товарищи жильцы,в связи с проверкой газового оборудования будьте,пожалуйста, дома..." и указать часы и дни.А так,наобум ходить в любом случае подозрительно.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Должно было быть объявление - Везде висят, читать не умеют.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Должно было быть объявление - Везде висят, читать не умеют.--------------------- где именно "везде висят"? У нас объявление о проверке газового оборудования помещают за день до события. Летом люди на даче, не успевают узнать. Работающие не успевают отпроситься или взять отгул, чтобы быть дома. Надо информировать как минимум за неделю до проверки. Помимо этого надо установить определенное число и месяц для каждого дома навсегда. Например, в вашем доме проверка должна проводиться 25 мая. На следующий год тоже 25го. Если выпадает выходной, то днем ранее. Таким образом, жильцы смогут заранее планировать и не пустят мошенников. Неужели у газовиков нет никакого графика проверок? Когда взбредёт в голову, тогда и приходят?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Когда взбредёт в голову, тогда и приходят мошенники. Служба газа информирует. И еще не вечер, могут и службу газа подтянуть. Задержали пока неофициальных лиц, у них минимум уже есть статья - мошенничество. Есть ли у спецов, будут проверять
    10 февраля, Гость   Ответить
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