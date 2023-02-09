Мошенников, которые под видом газовщиков приходили в дом в Новосибирске, задержали

Они якобы выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах

09 февраля 2023, 20:10, ИА Амител

Фото: СК по Новосибирской области

Правоохранители задержали 45-летнюю и 25-летнего жителей Омской области, которые приходили в дом на улице Линейной в Новосибирске. Об этом рассказали в региональном СК.

"По данным следствия, несколько дней назад подозреваемые, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной в Новосибирске", – сказано в сообщении.

Напомним, что 9 февраля в пятиэтажном доме произошёл взрыв газа, что привело к серьёзным разрушениям. По последним данным, погибли семь человек. Среди них двухлетний ребёнок.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.