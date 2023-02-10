В сарае зарегистрирована компания, "обслуживавшая" обрушившийся дом в Новосибирске

К помещению постоянно приезжали клиенты, но ни разу никого не застали

10 февраля 2023, 18:41, ИА Амител

Фото: "КП-Новосибирск"

Офис компании "Межрегионгаз Сервис", чьих сотрудников задержали по делу о взрыве газа в жилом доме Новосибирска, находится в закрытом сарае без опознавательных табличек, сообщает РИА Новости.

Накануне следствие задержало 45-летнюю и 25-летнего жителей Омской области, которые приходили в новосибирский дом и выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Здание, в котором зарегистрирована компания, находится на улице 22-го Партсъезда в Омске. Оно похоже на сарай, перед которым разложены доски и строительные материалы, колодезные кольца. Помещение закрыто, вывесок и табличек нет, на окнах решётки. На стук никто не ответил", – выяснил корреспондент агентства.

Жители домов поблизости рассказали, что к сараю неоднократно приезжали клиенты компании, недовольные услугами, но ни разу никого не застали.

Напомним, утром 9 февраля в пятиэтажке произошёл взрыв газа, что привело к частичному обрушению здания. Спасатели завершили разбор завалов, погибли 14 человек.