Клиенты банка рассказали, почему выбирают именно Сбер

27 мая 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFH3WXr8

Бизнесмен. Предприниматель / Фото: senivpetro на Freepik

Экономику России снова штормит: в строительстве и сельском хозяйстве отменили ряд госпрограмм, стало сложнее работать на экспорт. Но бизнес активно перестраивается, ищет новые пути развития. И в этом ему помогает стратегический партнер – Сбербанк. По традиции в честь Дня российского предпринимательства, который в 2025 году пришелся на 26 мая, председатель сибирского Сбера, а также топ-менеджеры из регионов СФО пообщались с бизнесменами очно и дистанционно. Предприниматели рассказали, как выживают в очередной кризис и почему выбрали именно этот банк.

Настоящий драйвер

"Малый бизнес и предпринимательство – это настоящий драйвер для развития производства, торговли. Без этого сегмента бизнеса невозможно представить нашу жизнь", – поприветствовал председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев.

Сегодня в банке обслуживают 260 тыс. представителей сегмента малого бизнеса (с выручкой до 400 млн рублей). Предприниматели и компании активно пользуются возможностями Сбера. Например, при открытии расчетных счетов в дистанционном формате.

"Уже 5,5 тыс. клиентов открыли в этом году счета с помощью сервиса, который позволяет это сделать буквально за один час, не выходя из дома", – подчеркнул топ-менеджер Сибирского банка.

Несмотря на экономические ограничения, активность сохраняется и в сегменте кредитования. С начала года банк одобрил финансирование почти на 16 млрд рублей. Общий кредитный портфель предпринимателей в сибирском банке составляет 140 млрд рублей. Сейчас Сбер предлагает льготные условия для получения кредита.

В банк приходят и за отраслевыми решениями: сервисами для работы в сфере онлайн-торговли, коммерческой недвижимости, ЖКХ, розничной торговли, транспорта, управления продажами, услуг, кафе и ресторанов. Отраслевые решения помогают клиентам получить аналитику по своим продажам и в целом по отрасли.

"Клиент видит, можно ли масштабировать бизнес, какие есть риски и многое другое. Аналитики все больше, и клиенты этим активно пользуются", – подчеркнул Солнцев.

Возможностей много, а именно ко Дню предпринимательства Сбер предлагает еще и несколько акций: льготные условия для покупки транспорта, скидки в сервисах "Купер", "Работа.ру", "СберЗдоровье" и другое.

"Не оказаться в хвосте"

Такие встречи с бизнесом проводят не столько чтобы рассказать, сколько чтобы послушать предпринимателей. Банку важна обратная связь. О том, почему пришли именно в Сбер и остаются с ним на годы, а также о проблемах и перспективах развития на встрече рассказали предприниматели из Новосибирска, Кемерова, Томска, Красноярска и Барнаула.

Алтайский предприниматель Денис Замула открыл свою первую компанию – ООО "Девайс", которая занимается консультированием в сфере информационных технологий, в 2021 году как раз в онлайн-режиме. В прошлом году он запустил второй проект – ООО "СТ Сервис", компанию по установке видеонаблюдения и светофоров. В следующем году планирует выйти уже на производство видеокамер. И все это время он работает через приложение банка. Говорит, что это быстро и удобно.

"Хорошие условия, оперативная техподдержка, не неделя, не день, буквально час, а еще простота принятия решений и моментальная отправка платежных поручений. Приложение банка – мой спаситель, где бы я ни находился – открыл, все увидел, сделал и можно не переживать, все будет работать. Мне это крайне важно, потому что в нашей сфере если ты немножко опоздал, то оказался в хвосте", – рассказал Денис Замула.

Заместитель управляющего Алтайским отделением Сбера Михаил Марков ответил: да, банк активно внедряет современные решения и развивает масштабную экосистему для работы с бизнесом.

"У нас для юридических лиц более 300 продуктов, мы их актуализируем с учетом обратной связи, делаем более полезными", – подчеркнул Михаил Марков.

"Нас штормит"

Виктория Дорожкина, генеральный директор "Альфа Групп" тоже отметила уровень сервиса и качество работы банка с партнерами. Ее компания занимается экспортом сельскохозяйственной продукции. Сфера, которая сегодня переживает непростые времена.

"Нас штормит, мы ощутили на себе все сложные ситуации, которые касаются бизнеса в период мирового экономического кризиса. Но мы делаем все, чтобы продолжать развиваться. И сейчас как никогда нам нужна поддержка. Мы со Сбербанком с самого начала и эту поддержку получаем, все работает быстро и качественно", – рассказала Виктория.

Экономические изменения рынка заставили компанию вывести управление бизнесом на новый уровень не только при денежной поддержке со стороны: сейчас в "Альфа Групп" уделяют особое внимание собственной финансовой дисциплине, найму и обучению сотрудников.

Аграрная сфера – особенная для Алтайского края, в банке немало клиентов, которые занимаются экспортом. Годовой прирост по объемам финансирования как был, так и остается даже при отмене господдержки. Да, кто-то уходит с рынка, закрывается, но многие идут в рост.

"Важно, что компании ищут возможности для развития. И в целом развитие сегодня – необходимость. Раньше смотрели на опыт, базовые знания, теперь бизнес сместил фокус на обучение сотрудников, повышение квалификации. В Сбере тоже много обучающего контента для наших партнеров, что позволяет перестраиваться под меняющийся мир", – отметил Михаил Марков.

Еще одна отрасль, которая вынуждена меняться, – строительство. У Александра Титова оптово-розничная база по продаже стройматериалов и металлопроката "Сводор" (ООО "Стройпрофиль"). В Сбере он пользуется программой эквайринга, недавно купили технику в лизинг через банк. Работать сложно, но когда было легко, шутит бизнесмен.

Кстати, по данным Михаила Маркова, несмотря на отмену большей части господдержки, рост цен на материалы, строительство не останавливается.

"Ввод жилья каждый год примерно на одном и том же уровне. В прошлом году мы профинансировали проекты на 40 млрд рублей", – подчеркнул он.

Алтайские и сибирские предприниматели делились и другими проблемами и достижениями. Но все подчеркнули, что хороший банк – это не тот, что дает кредит под выгодный процент. Это банк, который кроме процента предлагает комплекс решений и становится для бизнеса партнером.

Фото: senivpetro на Freepik

ПАО Сбербанк; ИНН 7707083893

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