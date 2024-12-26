Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае на выходные
Местами порывы ветра достигнут 25 м/с и более
26 декабря 2024, 19:45, ИА Амител
Штормовое предупреждение объявили в последние выходные этого года в Алтайском крае. Как сообщает региональный Гидрометцентр, днем 28 декабря и в ночь на 29 декабря ветер усилится до 17-22 метров в секунду, а в отдельных районах порывы могут достигать 25 метров в секунду и более.
На дорогах ожидается сильная гололедица и снежные заносы. При этом ощутимо потеплеет: от -2 до -7 градусов – днем и от -6 до -11 – ночью.
Отметим, что 26 и 27 декабря, до прихода мощного ветра в Алтайский край, в Барнауле и Бийске будут сохраняться погодные условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. В Барнауле режим "черного неба" будет действовать до утра 27 декабря, а в Бийске – до следующего вечера.
20:03:16 26-12-2024
Вот смотрите как хорошо мы живём. Безопасно. Предупредили нас заранее о страшной метели, во время которой люди гибнут. Поэтому - сидите дома, прижмите своё место. У меня всё.
10:58:20 27-12-2024
Гость (20:03:16 26-12-2024) Вот смотрите как хорошо мы живём. Безопасно. Предупредили на... у меня рацпредложение - всё равно погода будет плохая на выходные, давайте оставайтесь с пятницы и до хорошей погоды на работе и трудитесь.
а что - тепло, сыто, при деле будете.
16:01:11 27-12-2024
как может быть "черное небо" при ветре 25 км час?! сдуть же всё должно, не?
16:18:01 27-12-2024
Гость (16:01:11 27-12-2024) как может быть "черное небо" при ветре 25 км час?! сдуть же ... Читать пробовал, умник? Отметим, что 26 и 27 декабря, ДО прихода мощного ветра в Алтайский край, в Барнауле и Бийске будут сохраняться погодные условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.