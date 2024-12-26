Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае на выходные

Местами порывы ветра достигнут 25 м/с и более

26 декабря 2024, 19:45, ИА Амител

Сильная метель в Барнауле / Фото amic.ru

Штормовое предупреждение объявили в последние выходные этого года в Алтайском крае. Как сообщает региональный Гидрометцентр, днем 28 декабря и в ночь на 29 декабря ветер усилится до 17-22 метров в секунду, а в отдельных районах порывы могут достигать 25 метров в секунду и более.

На дорогах ожидается сильная гололедица и снежные заносы. При этом ощутимо потеплеет: от -2 до -7 градусов – днем и от -6 до -11 – ночью.

Отметим, что 26 и 27 декабря, до прихода мощного ветра в Алтайский край, в Барнауле и Бийске будут сохраняться погодные условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. В Барнауле режим "черного неба" будет действовать до утра 27 декабря, а в Бийске – до следующего вечера.