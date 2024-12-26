Режим "черного неба" продлили в Барнауле и Бийске
Изначально его объявляли до 26 декабря
26 декабря 2024, 17:00, ИА Амител
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Барнауле и Бийске продлили режим "черного неба", следует из предупреждения на сайте Гидрометцентра Алтайского края.
В этих городах задерживается погода, способствующая накоплению в воздухе загрязняющих примесей.
Тем самым режим продлится:
- в Барнауле – до 10:00 27 декабря;
- в Бийске – до 18:00 27 декабря.
Изначально режим "черного неба" объявляли до 26 декабря.
22:52:25 26-12-2024
в нске тоже?
16:08:11 27-12-2024
в Барнауле особенно в илитном районе ближе к реке не продохнуть, вот же там вонь!! превышение ПДК в сотни раз