Режим "черного неба" продлили в Барнауле и Бийске

Изначально его объявляли до 26 декабря

26 декабря 2024, 17:00, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле и Бийске продлили режим "черного неба", следует из предупреждения на сайте Гидрометцентра Алтайского края.

В этих городах задерживается погода, способствующая накоплению в воздухе загрязняющих примесей.

Тем самым режим продлится:

в Барнауле – до 10:00 27 декабря;

в Бийске – до 18:00 27 декабря.

Изначально режим "черного неба" объявляли до 26 декабря.