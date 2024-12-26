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Режим "черного неба" продлили в Барнауле и Бийске

Изначально его объявляли до 26 декабря

26 декабря 2024, 17:00, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле и Бийске продлили режим "черного неба", следует из предупреждения на сайте Гидрометцентра Алтайского края.

В этих городах задерживается погода, способствующая накоплению в воздухе загрязняющих примесей.

Тем самым режим продлится:

  • в Барнауле – до 10:00 27 декабря;
  • в Бийске – до 18:00 27 декабря.

Изначально режим "черного неба" объявляли до 26 декабря.

Барнаул Бийск Погода

Комментарии 2

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Гость

22:52:25 26-12-2024

в нске тоже?

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Гость

16:08:11 27-12-2024

в Барнауле особенно в илитном районе ближе к реке не продохнуть, вот же там вонь!! превышение ПДК в сотни раз

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