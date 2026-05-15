Си Цзиньпин предложил Трампу помощь в урегулировании конфликта с Ираном
Китайский лидер также пообещал не поставлять Ирану военную технику
15 мая 2026, 09:00, ИА Амител
Председатель КНР Си Цзиньпин предложил президенту США Дональду Трампу помощь в урегулировании конфликта с Ираном. Об этом глава Белого дома рассказал в интервью Fox News по итогам переговоров с китайским лидером в Пекине, пишет "Коммерсант".
«Председатель Си хотел бы увидеть сделку. И он предложил помощь. Он сказал: "Если я могу хоть чем-то помочь, то я хотел бы помочь"», — рассказал Трамп.
По его словам, глава КНР также пообещал, что Пекин не будет поставлять Ирану военную технику.
При этом Си Цзиньпин указал, что Китай закупает значительные объемы нефти у Ирана, подчеркнув важность продолжения таких поставок. Стороны, со слов Трампа, также согласились, что Ормузский пролив должен оставаться открытым, в том числе для поставок энергоносителей. Президент США заявил, что Пекин согласился закупить у американского производителя Boeing 200 самолетов.
Дональд Трамп прибыл в Китай 13 мая. Это его первый визит в страну с 2017 года. Глава Белого дома сообщил, что его переговоры с китайской делегацией прошли "чрезвычайно позитивно". Си Цзиньпин сказал, что КНР и США могут "помогать друг другу добиваться успеха и способствовать благополучию всего мира".
09:51:09 15-05-2026
Пекин согласился закупить у американского производителя 200 самолетов.. - где же СССР? Квалификация не позволяет или желание?
10:08:20 15-05-2026
dok_СФ (09:51:09 15-05-2026) Пекин согласился закупить у американского производителя 200 ... Если что-то сказано Трампом, то это тоже самое, что ничего не сказано. Рыжий лис никогда не говорит правды.
14:08:13 15-05-2026
dok_СФ (09:51:09 15-05-2026) Пекин согласился закупить у американского производителя 200 ... Слава богу почил в бозе. 35 лет назад. А ты не знал? Кстати, китайцы НИКОГДА не пользовали гражданские самолеты производства ссср. Боялись однако!
16:12:52 15-05-2026
Внимательный из Б. (14:08:13 15-05-2026) Слава богу почил в бозе. 35 лет назад. А ты не знал? Кстати,... Ересь какая. И СССР тоже не использовал свои самолёты? Боялся? Отвлекись от ЕГЭ,почитай сколько самолётов производил СССР и куда продавал.
16:24:39 15-05-2026
Гость (16:12:52 15-05-2026) Ересь какая. И СССР тоже не использовал свои самолёты? Боялс... Сочинитель, расскажи сколько катастроф было Ту-104? Ту-134? Ту-154? Все есть в инете, ищи. Сколько самолетов ссср продал в китай? Именно гражданских, а не военных при хруще.
00:12:29 16-05-2026
Внимательный из Б (16:24:39 15-05-2026) Сочинитель, расскажи сколько катастроф было Ту-104? Ту-134? ... Заодно посмотри сколько было катастроф у твоих ненаглядных пендосов и англичан.
10:29:39 15-05-2026
пообещал не поставлять Ирану военную технику --- проверить же трудно
17:14:33 15-05-2026
Гость (10:29:39 15-05-2026) пообещал не поставлять Ирану военную технику --- проверить ж... Отвечаю, сорок тонн для танка это не много, это легкая техника.