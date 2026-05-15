Си Цзиньпин предложил Трампу помощь в урегулировании конфликта с Ираном

Китайский лидер также пообещал не поставлять Ирану военную технику

15 мая 2026, 09:00, ИА Амител

Дональд Трамп и Си Цзиньпин / Изображение сгенерировано ИИ GigaChat / amic.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил президенту США Дональду Трампу помощь в урегулировании конфликта с Ираном. Об этом глава Белого дома рассказал в интервью Fox News по итогам переговоров с китайским лидером в Пекине, пишет "Коммерсант".

«Председатель Си хотел бы увидеть сделку. И он предложил помощь. Он сказал: "Если я могу хоть чем-то помочь, то я хотел бы помочь"», — рассказал Трамп.

По его словам, глава КНР также пообещал, что Пекин не будет поставлять Ирану военную технику.

При этом Си Цзиньпин указал, что Китай закупает значительные объемы нефти у Ирана, подчеркнув важность продолжения таких поставок. Стороны, со слов Трампа, также согласились, что Ормузский пролив должен оставаться открытым, в том числе для поставок энергоносителей. Президент США заявил, что Пекин согласился закупить у американского производителя Boeing 200 самолетов.

Дональд Трамп прибыл в Китай 13 мая. Это его первый визит в страну с 2017 года. Глава Белого дома сообщил, что его переговоры с китайской делегацией прошли "чрезвычайно позитивно". Си Цзиньпин сказал, что КНР и США могут "помогать друг другу добиваться успеха и способствовать благополучию всего мира".