Трамп отверг предложение Ирана по урегулированию конфликта
Американский президент счел его "совершенно неприемлемым"
11 мая 2026, 10:05, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не понравилось ответное предложение Ирана по урегулированию конфликта. Текст его публикации в Truth Social приводит "Коммерсант".
«Я только что прочитал ответ так называемых "представителей Ирана". Мне это не нравится — совершенно неприемлемо!» — написал Трамп.
По данным The Wall Steet Journal, Иран отказался демонтировать свои ядерные объекты и предложил ввести мораторий на обогащение урана на более короткий срок, чем требуют Штаты. Иранские власти, по данным издания, согласились передать обогащенный уран третьей стране, но потребовали гарантий его возврата в случае провала переговоров.
Кроме того, Иран предложил поэтапно открывать Ормузский пролив для коммерческого судоходства. При этом в Тегеране подчеркивают, что это должно происходить по мере того, как США будут снимать блокаду с иранских судов и портов.
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