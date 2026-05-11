Трамп отверг предложение Ирана по урегулированию конфликта

Американский президент счел его "совершенно неприемлемым"

11 мая 2026, 10:05, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не понравилось ответное предложение Ирана по урегулированию конфликта. Текст его публикации в Truth Social приводит "Коммерсант".

«Я только что прочитал ответ так называемых "представителей Ирана". Мне это не нравится — совершенно неприемлемо!» — написал Трамп.

По данным The Wall Steet Journal, Иран отказался демонтировать свои ядерные объекты и предложил ввести мораторий на обогащение урана на более короткий срок, чем требуют Штаты. Иранские власти, по данным издания, согласились передать обогащенный уран третьей стране, но потребовали гарантий его возврата в случае провала переговоров.

Кроме того, Иран предложил поэтапно открывать Ормузский пролив для коммерческого судоходства. При этом в Тегеране подчеркивают, что это должно происходить по мере того, как США будут снимать блокаду с иранских судов и портов.