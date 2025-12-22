Сибирскую модель обманом заманили в Мьянму и удерживают в центре онлайн-мошенничества

Девушку заманили предложением работы моделью в Таиланде, но отправили в Мьянму, где отобрали паспорт

22 декабря 2025, 11:40, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Тридцатилетнюю модель из Сибири удерживают против ее воли в скам-центре в Мьянме. Как рассказал изданию "КП-Новосибирск" вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников, девушку заманили за границу ложным предложением о работе.

«Обещали тысячи долларов, уверяли, что у нее будет успешная карьера – подиумы, съемки», – говорит правозащитник.

После прилета в Таиланд под предлогом прохождения кастинга ее переправили в Мьянму. В аэропорту Янгона у девушки изъяли паспорт и другие документы и увезли в скам-центр.

По словам Мельникова, в таких центрах с людьми обращаются жестоко:

«Тех, кто отказывается работать там и обманывать других, могут не кормить, избивать, пытать электрошокером, угрожать убийством».

По его информации, в этом конкретном центре, который он называет "небольшим", удерживают около двухсот человек.

Первыми забили тревогу родственники модели, когда она перестала выходить на связь. Именно они и обратились за помощью. Точный город происхождения девушки не разглашается в целях ее безопасности.

Скам-центры, где людей заставляют обманывать других через интернет (под видом романтических знакомств или инвестиционных предложений), широко распространены в странах Юго-Восточной Азии и приносят организаторам огромные доходы.

Как именно будут вызволять сибирскую модель, правозащитник пока не раскрывает, чтобы не сорвать операцию.