Сибирскую модель обманом заманили в Мьянму и удерживают в центре онлайн-мошенничества
Девушку заманили предложением работы моделью в Таиланде, но отправили в Мьянму, где отобрали паспорт
22 декабря 2025, 11:40, ИА Амител
Тридцатилетнюю модель из Сибири удерживают против ее воли в скам-центре в Мьянме. Как рассказал изданию "КП-Новосибирск" вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников, девушку заманили за границу ложным предложением о работе.
«Обещали тысячи долларов, уверяли, что у нее будет успешная карьера – подиумы, съемки», – говорит правозащитник.
После прилета в Таиланд под предлогом прохождения кастинга ее переправили в Мьянму. В аэропорту Янгона у девушки изъяли паспорт и другие документы и увезли в скам-центр.
По словам Мельникова, в таких центрах с людьми обращаются жестоко:
«Тех, кто отказывается работать там и обманывать других, могут не кормить, избивать, пытать электрошокером, угрожать убийством».
По его информации, в этом конкретном центре, который он называет "небольшим", удерживают около двухсот человек.
Первыми забили тревогу родственники модели, когда она перестала выходить на связь. Именно они и обратились за помощью. Точный город происхождения девушки не разглашается в целях ее безопасности.
Скам-центры, где людей заставляют обманывать других через интернет (под видом романтических знакомств или инвестиционных предложений), широко распространены в странах Юго-Восточной Азии и приносят организаторам огромные доходы.
Как именно будут вызволять сибирскую модель, правозащитник пока не раскрывает, чтобы не сорвать операцию.
