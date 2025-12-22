НОВОСТИПроисшествия

Сибирскую модель обманом заманили в Мьянму и удерживают в центре онлайн-мошенничества

Девушку заманили предложением работы моделью в Таиланде, но отправили в Мьянму, где отобрали паспорт

22 декабря 2025, 11:40, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru
Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Тридцатилетнюю модель из Сибири удерживают против ее воли в скам-центре в Мьянме. Как рассказал изданию "КП-Новосибирск" вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников, девушку заманили за границу ложным предложением о работе.

«Обещали тысячи долларов, уверяли, что у нее будет успешная карьера – подиумы, съемки», – говорит правозащитник.

После прилета в Таиланд под предлогом прохождения кастинга ее переправили в Мьянму. В аэропорту Янгона у девушки изъяли паспорт и другие документы и увезли в скам-центр.

По словам Мельникова, в таких центрах с людьми обращаются жестоко: 

«Тех, кто отказывается работать там и обманывать других, могут не кормить, избивать, пытать электрошокером, угрожать убийством».

По его информации, в этом конкретном центре, который он называет "небольшим", удерживают около двухсот человек.

Первыми забили тревогу родственники модели, когда она перестала выходить на связь. Именно они и обратились за помощью. Точный город происхождения девушки не разглашается в целях ее безопасности.

Скам-центры, где людей заставляют обманывать других через интернет (под видом романтических знакомств или инвестиционных предложений), широко распространены в странах Юго-Восточной Азии и приносят организаторам огромные доходы.

Как именно будут вызволять сибирскую модель, правозащитник пока не раскрывает, чтобы не сорвать операцию.

Мошенники Сибирь

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

11:49:33 22-12-2025

Ёжики плакали, кололись и т.д.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:20:41 22-12-2025

Две девушки модельной внешности приехали в Тайланд по объявлению "Требуются мойщицы посуды". Каково же было их возмущение, когда им предложили работу мойщицами посуды.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:33:46 22-12-2025

Ни жаль ни разу. Не ребенок и за свои собственные поступки пора бы уже научиться отвечать, за отсутствие мозгов и непомерное самомнение тоже.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:09:06 22-12-2025

Гость (13:33:46 22-12-2025) Ни жаль ни разу. Не ребенок и за свои собственные поступки п... Так невозможно осознать отсутствие мозгов, вот в чем, понимашь загогулина.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:39:03 22-12-2025

А еще там на органы разбирают.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:14:34 22-12-2025

Тридцать лет - ума нет. Зато всё остальное можно продать на органы.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:34:49 22-12-2025

а нельзя в эту мьянму отправить желающих помочь этим людям? и порядок там заодно навести
такой чтобы ....

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:10:24 23-12-2025

30 лет, ума нет. Туда и дорога. На органы.

  3 Нравится
Ответить
