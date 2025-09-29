Девушку могут удерживать в нелегальном лагере на границе с Мьянмой

29 сентября 2025, 14:45, ИА Амител

В Таиланде российскую туристку похитили и продали в рабство. Жительница Читы приехала в Бангкок работать моделью, а оказалась в нелегальном лагере на границе с Мьянмой. Об этом сообщает Mash.

Как рассказала Telegram-каналу знакомая похищенной читинки, по прибытии в Таиланд ее увезли в специальный лагерь на границе с Мьянмой. Там людей якобы заставляют заниматься мошенничеством и вымогательством по 16 часов в сутки. А тех, кто не хочет работать, постоянно бьют и грозят продать на органы. При этом обещанные деньги заложникам не платят.

По данным источника, в лагере удерживают много россиян, китайцев и уроженцев Юго-Восточной Азии. Выйти из лагеря можно, отдав 15 тысяч долларов. Но после выкупа есть риск попасть в миграционную тюрьму за превышение безвизового режима, который составляет 60 дней.

На данный момент связи с девушкой нет.

Ранее дело об использовании рабского труда возбудили в России. По данным следствия, в Ростовской области несколько мужчин удерживали 17 человек в частном домовладении. Их привлекали к сельхозработам под угрозой избиений. О преступлении стало известно после публикаций в соцсетях и свидетельств сбежавшего пленника.