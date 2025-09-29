СМИ: российскую туристку похитили в Таиланде и продали в рабство
Девушку могут удерживать в нелегальном лагере на границе с Мьянмой
29 сентября 2025, 14:45, ИА Амител
В Таиланде российскую туристку похитили и продали в рабство. Жительница Читы приехала в Бангкок работать моделью, а оказалась в нелегальном лагере на границе с Мьянмой. Об этом сообщает Mash.
Как рассказала Telegram-каналу знакомая похищенной читинки, по прибытии в Таиланд ее увезли в специальный лагерь на границе с Мьянмой. Там людей якобы заставляют заниматься мошенничеством и вымогательством по 16 часов в сутки. А тех, кто не хочет работать, постоянно бьют и грозят продать на органы. При этом обещанные деньги заложникам не платят.
По данным источника, в лагере удерживают много россиян, китайцев и уроженцев Юго-Восточной Азии. Выйти из лагеря можно, отдав 15 тысяч долларов. Но после выкупа есть риск попасть в миграционную тюрьму за превышение безвизового режима, который составляет 60 дней.
На данный момент связи с девушкой нет.
Ранее дело об использовании рабского труда возбудили в России. По данным следствия, в Ростовской области несколько мужчин удерживали 17 человек в частном домовладении. Их привлекали к сельхозработам под угрозой избиений. О преступлении стало известно после публикаций в соцсетях и свидетельств сбежавшего пленника.
14:51:55 29-09-2025
Рюкзак есть? Нет. Палатка есть? Нет. Каремат есть? Нет. Ну какая она туристка?
Приехала работать "моделью" - работает моделью рабыни.
Всё в рамках трудового договора и устных договорённостей получается.
Ещё и занимается мошенничеством и вымогательством по 16 часов в сутки. За это надо садить в тюрьму. А она уже там за это и сидит. Всё логично в целом.
15:25:43 29-09-2025
Гость (14:51:55 29-09-2025) Рюкзак есть? Нет. Палатка есть? Нет. Каремат есть? Нет. Ну к...
Если вы поедете вахтой на Ямал, а вас там заставят вместо наладки оборудования копать траншеи в мерзлоте, это тоже будет считаться в рамках трудового договора и устных договорённостей? По возможности еще будут бить, но времена нынче тяжелые, нервные, войдите в положение...
16:47:06 29-09-2025
Гость (14:51:55 29-09-2025) Рюкзак есть? Нет. Палатка есть? Нет. Каремат есть? Нет. Ну к... Прикинь, а все туристы на отдых в тот же Тай ездят без палаток и прочего хлама. Или ты с собой всегда все это возишь ? :-) Ну это тогда клинка, медицина здесь бессильна :-) Валенки с фуфайкой не забудь взять, а то не проканаешь за туриста :-)
16:52:25 29-09-2025
Гость (16:47:06 29-09-2025) Прикинь, а все туристы на отдых в тот же Тай ездят без палат... Я не езжу в Тай, я путешествую по своей Великой Родине.
Те кто едут в Тай они вывозят туда деньги нашей страны, тем самым обрушивают экономику страны.
И вообще в Тай едут чтобы иметь странное и реализовывать похотливые мечты.
Пора запрещать такие выезды.
16:58:37 29-09-2025
Гость (16:52:25 29-09-2025) Я не езжу в Тай, я путешествую по своей Великой Родине.Т... А я езжу в Тай, регулярно, и езжу с женой. И ездим мы за отличным морем и классной тропической природой, что позволяет jnkbxyj отдохнуть от напряженных рабочих будней. А похотливые мечты видимо у тебя, если ты Тай только в этом смысле воспринимаешь. И в том регионе где мы отдыхаем - вообще народу почти нет, никаких трансгендеров и проституток, туристов то мало, только ты, песчаный пляж и океан, и это классно. Ну да тебе не понять, скачи в фуфайке дальше :-)
11:49:56 08-10-2025
Гость (16:58:37 29-09-2025) А я езжу в Тай, регулярно, и езжу с женой. И ездим мы за отл... это про какое место речь в Тае идет? где живете там?
16:09:33 29-09-2025
Если нравится думать что ты "модель" то и мозги не нужны? Ведь наверняка схема "трудоустройства" была откровенно мутная.
16:34:06 29-09-2025
"Модель" посетила Мнямву и решила там остаться.
16:36:55 29-09-2025
Ну так то ситуация откровенно плохая, надо вызволять нашу девчонку без вариантов. Своих нельзя бросать, причем на деле, а не только на словах. А укравшие должны быть физически уничтожены
16:50:32 29-09-2025
Гость (16:36:55 29-09-2025) Ну так то ситуация откровенно плохая, надо вызволять нашу де... Поедь и спаси её там оттуда. Я даю тебе кард-бланш и тетиву для лука. Остальное добудешь в бою. Я в кино видел - все так делают и у них получается.
17:00:33 29-09-2025
Гость (16:50:32 29-09-2025) Поедь и спаси её там оттуда. Я даю тебе кард-бланш и тетиву ... Договорились, уздечка у меня есть, тебя запрягу и поскачем, будешь походной лошадью :-) От такого твоего вида все аборигены посдыхают от смеха :-)
17:01:22 29-09-2025
МИД уже выражал озабоченность?
Это не нарушит переговорный фон?