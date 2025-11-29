Жительница Барнаула подала в суд на бывшего из-за кошки

Как оказалось, ее экс-бойфренд выкрал питомца из квартиры

29 ноября 2025, 12:35, ИА Амител

Кошка в дыму / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Барнауле женщина обратилась в суд с иском, направленным против своего бывшего партнера из-за спора о кошке, сообщает Telegram-канал "112".

Конфликт, связанный с домашним животным, возник после прекращения их отношений. Кошка по кличке Муся была подарком от подруги, но партнер с самого начала был против ее присутствия в доме. Ситуация изменилась после расставания пары. Мужчина отправил в квартиру бывшей знакомую под предлогом маникюра, которая, воспользовавшись моментом, выкрала кошку.

Женщина обратилась в мировой суд. Мужчина утверждал, что кошка принадлежит ему и что бывшая партнерша незаконно забрала ее, а также другие вещи из его квартиры при переезде. Он даже обращался в полицию, но суд принял решение оставить кошку с прежней владелицей. Его обязали вернуть Мусю и компенсировать судебные расходы в размере 4000 рублей. Однако мужчина утверждает, что кошка пропала и ее местонахождение неизвестно.