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Девушка рассказала, как её мать живёт на пособия и издевается над шестью детьми

По словам дочери, женщина не только ругает и оскорбляет, но и бьёт детей, когда выпьет

13 марта 2023, 17:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

24-летняя жительница Новосибирской области рассказала о многодетной семье своей матери, которая сейчас проживает в холодном доме с гнилыми полами, пишет "КП-Новосибирск".

"Неблагополучная семья. В ней шестеро детей, пятеро несовершеннолетних. Родители постоянно пьют и бьют ребятишек. Самый младший ребёнок – инвалид. Старшей девочке сейчас 16 лет, и она подвергается издевательствам со стороны матери", – рассказала девушка в обращении к уполномоченной по правам ребёнка.

Евгения (имя изменено) пояснила изданию, что она и брат – от одного мужчины, трое детей – от отчима, с которым сейчас проживает мать, а шестой ребёнок – нагулянный. По словам девушки, мать с отчимом, когда выпивают, дерутся друг с другом.

"Мне в возрасте 6-7 лет приходилось отмывать дом от крови. Такие вот у них отношения. Доброго слова мы от них не слышали. Один мат. Будь она пьяная или трезвая, всё время ругается. Я в шесть лет уже и полы мыла, и есть готовила, но всё равно ежедневно слышала: "Ты никчёмная, страшная". Я уже взрослая, вырвалась из этого ада, но там же остались младшие. Вот за них переживаю", – рассказала Евгения.

По её словам, женщина не только ругает и оскорбляет, но и бьёт детей, когда выпьет.

"Она никогда не работала. Раньше, когда пособий не было, доходило до того, что мы с братом ходили в церковь и просили милостыню. Нам батюшка собирал какие-то вещи, продукты в пакет. Вот так жили. Мне никогда не покупали нижнее бельё. Вот что люди отдадут, то и носили", – отметила девушка.

Дом, где сейчас живёт семья, купили на материнский капитал. По словам Евгении, в нём сейчас невозможно жить: "Дом холодный, ремонта никакого нет, гнилые полы, проводка старая и может вспыхнуть в любую минуту".

Комментарии 4

  • И таких семей полным полно. Когда наконец наведут порядок с этими выплатами, ведь у них на роже написано, что бухарик, а рожают и не работают...
    13 марта, Гость   Ответить
  • Согласна. Многие рожают для того чтоб получать пособие, чтоб не работать и таким его дают, а тем кто эти деньги действительно б в детей вложил, у них доход на 3 копейки больше поэтому им не положено.. Помимо справок о доходе, нужны еще справки, о том, что семья благополучная! Детей жалко.. Кто то муки ада проходит чтоб ребеночка родить, а этим господь дает без особых трудов..
    14 марта, Гость   Ответить
  • Боже мой...Бедные дети...Где опека???????? Девушке, которой 24 года, нужно довести это дело до конца... Не бросай этих бедняг в беде...Такие родители вряд-ли когда нибудь встануть на путь истинный...Единственный выход - лишение родительских прав...
    14 марта, Гость   Ответить
  • Удвоить маткапитал и сделать выплаты на ребенка в полмиллиона лет до 30ти, и никаких надзорных органов.
    14 марта, Гость   Ответить
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