Девушка рассказала, как её мать живёт на пособия и издевается над шестью детьми

По словам дочери, женщина не только ругает и оскорбляет, но и бьёт детей, когда выпьет

13 марта 2023, 17:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

24-летняя жительница Новосибирской области рассказала о многодетной семье своей матери, которая сейчас проживает в холодном доме с гнилыми полами, пишет "КП-Новосибирск".

"Неблагополучная семья. В ней шестеро детей, пятеро несовершеннолетних. Родители постоянно пьют и бьют ребятишек. Самый младший ребёнок – инвалид. Старшей девочке сейчас 16 лет, и она подвергается издевательствам со стороны матери", – рассказала девушка в обращении к уполномоченной по правам ребёнка.

Евгения (имя изменено) пояснила изданию, что она и брат – от одного мужчины, трое детей – от отчима, с которым сейчас проживает мать, а шестой ребёнок – нагулянный. По словам девушки, мать с отчимом, когда выпивают, дерутся друг с другом.

"Мне в возрасте 6-7 лет приходилось отмывать дом от крови. Такие вот у них отношения. Доброго слова мы от них не слышали. Один мат. Будь она пьяная или трезвая, всё время ругается. Я в шесть лет уже и полы мыла, и есть готовила, но всё равно ежедневно слышала: "Ты никчёмная, страшная". Я уже взрослая, вырвалась из этого ада, но там же остались младшие. Вот за них переживаю", – рассказала Евгения.

По её словам, женщина не только ругает и оскорбляет, но и бьёт детей, когда выпьет.

"Она никогда не работала. Раньше, когда пособий не было, доходило до того, что мы с братом ходили в церковь и просили милостыню. Нам батюшка собирал какие-то вещи, продукты в пакет. Вот так жили. Мне никогда не покупали нижнее бельё. Вот что люди отдадут, то и носили", – отметила девушка.

Дом, где сейчас живёт семья, купили на материнский капитал. По словам Евгении, в нём сейчас невозможно жить: "Дом холодный, ремонта никакого нет, гнилые полы, проводка старая и может вспыхнуть в любую минуту".