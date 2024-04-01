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Сибиряк 1 апреля пошутил про бомбу в самолете

Мужчину сняли с рейса и передали полиции

01 апреля 2024, 14:30, ИА Амител

Самолет в воздухе / Фото: unsplash.com
Самолет в воздухе / Фото: unsplash.com

В Иркутске 1 апреля (в этот день во многих странах отмечается День дураков) один из пассажиров во время посадки на авиарейс заявил, что перевозит в багаже взрывное устройство, из-за чего на 3,5 часа задержали вылет самолета, сообщает РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию "ИрАэро".

"На борту было 93 пассажира. Шутник был снят с рейса и передан полиции", - сообщил представитель авиакомпании.

Командир воздушного судна принял решение о высадке пассажиров и повторном досмотре. Людей доставили на автобусе в аэровокзал. Мужчину 1989 года рождения передали полиции.

авиаперевозки Иркутская область самолёт

Комментарии 9

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Элен без ребят

14:33:28 01-04-2024

"Мужчину сняли с рейса"
это не мужчина, а малолетний дебил

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Гость

14:37:58 01-04-2024

Элен без ребят (14:33:28 01-04-2024) "Мужчину сняли с рейса"это не мужчина, а малолетний деби... 35 лет. Нормальный такой малолетка. Дурак просто.

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Гость

14:47:12 01-04-2024

Гость (14:37:58 01-04-2024) 35 лет. Нормальный такой малолетка. Дурак просто....
Его день. Всё логично

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Элен без ребят

16:25:14 01-04-2024

Гость (14:37:58 01-04-2024) 35 лет. Нормальный такой малолетка. Дурак просто.... малолетний дебил может быть любого возраста по паспорту.

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Правдофил

14:39:12 01-04-2024

Элен без ребят (14:33:28 01-04-2024) "Мужчину сняли с рейса"это не мужчина, а малолетний деби... 35 лет и малолетний?
Скорее великовозрастный

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гость

16:01:05 01-04-2024

Как то летел в Турцию вот с таким вот дебилом,правда его кто то в самолёте побил и он сразу стал тихим. Но в обще это ужас конечно.

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Гость

16:17:55 01-04-2024

С праздником героя - с Днём Дурака )))

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не мужчина, а малолетний дебил

16:22:11 01-04-2024

Какой-же он малолетний? Великовозрастный дебил.

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крипто

19:57:58 01-04-2024

в дурку положат за такую шутку и на учет поставят.

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