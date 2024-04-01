Сибиряк 1 апреля пошутил про бомбу в самолете

Мужчину сняли с рейса и передали полиции

01 апреля 2024, 14:30, ИА Амител

Самолет в воздухе / Фото: unsplash.com

В Иркутске 1 апреля (в этот день во многих странах отмечается День дураков) один из пассажиров во время посадки на авиарейс заявил, что перевозит в багаже взрывное устройство, из-за чего на 3,5 часа задержали вылет самолета, сообщает РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию "ИрАэро".

"На борту было 93 пассажира. Шутник был снят с рейса и передан полиции", - сообщил представитель авиакомпании.

Командир воздушного судна принял решение о высадке пассажиров и повторном досмотре. Людей доставили на автобусе в аэровокзал. Мужчину 1989 года рождения передали полиции.