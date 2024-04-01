Сибиряк 1 апреля пошутил про бомбу в самолете
Мужчину сняли с рейса и передали полиции
01 апреля 2024, 14:30, ИА Амител
Самолет в воздухе / Фото: unsplash.com
В Иркутске 1 апреля (в этот день во многих странах отмечается День дураков) один из пассажиров во время посадки на авиарейс заявил, что перевозит в багаже взрывное устройство, из-за чего на 3,5 часа задержали вылет самолета, сообщает РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию "ИрАэро".
"На борту было 93 пассажира. Шутник был снят с рейса и передан полиции", - сообщил представитель авиакомпании.
Командир воздушного судна принял решение о высадке пассажиров и повторном досмотре. Людей доставили на автобусе в аэровокзал. Мужчину 1989 года рождения передали полиции.
14:33:28 01-04-2024
"Мужчину сняли с рейса"
это не мужчина, а малолетний дебил
14:37:58 01-04-2024
Элен без ребят (14:33:28 01-04-2024) "Мужчину сняли с рейса"это не мужчина, а малолетний деби... 35 лет. Нормальный такой малолетка. Дурак просто.
14:47:12 01-04-2024
Гость (14:37:58 01-04-2024) 35 лет. Нормальный такой малолетка. Дурак просто....
Его день. Всё логично
16:25:14 01-04-2024
Гость (14:37:58 01-04-2024) 35 лет. Нормальный такой малолетка. Дурак просто.... малолетний дебил может быть любого возраста по паспорту.
14:39:12 01-04-2024
Элен без ребят (14:33:28 01-04-2024) "Мужчину сняли с рейса"это не мужчина, а малолетний деби... 35 лет и малолетний?
Скорее великовозрастный
16:01:05 01-04-2024
Как то летел в Турцию вот с таким вот дебилом,правда его кто то в самолёте побил и он сразу стал тихим. Но в обще это ужас конечно.
16:17:55 01-04-2024
С праздником героя - с Днём Дурака )))
16:22:11 01-04-2024
Какой-же он малолетний? Великовозрастный дебил.
19:57:58 01-04-2024
в дурку положат за такую шутку и на учет поставят.