Сибиряк предложил бороться с пробками по барнаульскому методу
По словам опытного водителя, законы в разных городах работают по-разному
04 октября 2023, 21:11, ИА Амител
Водитель, который недавно переехал из Барнаула в Новосибирск, удивился тому, как в столице Сибири возникают большие пробки. Об этом сообщает NGS.
По словам мужчины, в Новосибирске водителей, попавших в ДТП, не обязуют поскорее убирать автомобили с проезжей части и не штрафуют, если авто долгое время стоят на дороге и блокируют движение. Он также отметил, что в Новосибирске очень плохо обстоят дела с вежливостью водителей на дорогах.
Мужчина отметил, что по закону водители сразу должны убирать авто с дороги, если в результате аварии никто не пострадал. Также в случае такой аварии на место не обязательно нужно вызывать наряд ДПС. В Новосибирске, по его словам, этим законом никто не пользуется. А стоило бы.
21:31:03 04-10-2023
Сколько в новосибирске местных водителей? Днём их вообще нет.
22:37:03 04-10-2023
Видимо не про тот Новосибирск написано! Всегда когда в Новосибе вижу кто-то едет плохо, знаю что земляк! Догонишь и правда 22rus
22:38:29 04-10-2023
Чем больше город, тем злее люди...
05:36:11 05-10-2023
Новосиб вообще очень нехороший город, кто знают, те поймут, и там не только на дороге законы работают не так, как нормальным людям надо
06:16:28 05-10-2023
А в Барнауле пробки уже исчезли?
08:17:05 05-10-2023
Гость (06:16:28 05-10-2023) А в Барнауле пробки уже исчезли? ... По сравнению с Новосибом в Барнауле пробок нет и не было.
10:25:39 05-10-2023
Гость (08:17:05 05-10-2023) По сравнению с Новосибом в Барнауле пробок нет и не было.... Да с фига ли ? В нск езжу регулярно, больше 1,5 часов от точки до точки никогда не добирался, даже на разные берега. А в Барнауле 1,5 часа утром частенько приходится тащиться, особенно зимой. Да и вечером бывает также.
10:51:02 05-10-2023
Гость (10:25:39 05-10-2023) Да с фига ли ? В нск езжу регулярно, больше 1,5 часов от точ... В нске еще в 90-е были пробки. На дорогах основным было би-би и пропусти - очень надо. Проходил там тогда обучение от фирмы.