Сибиряк предложил бороться с пробками по барнаульскому методу

По словам опытного водителя, законы в разных городах работают по-разному

04 октября 2023, 21:11, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Водитель, который недавно переехал из Барнаула в Новосибирск, удивился тому, как в столице Сибири возникают большие пробки. Об этом сообщает NGS.

По словам мужчины, в Новосибирске водителей, попавших в ДТП, не обязуют поскорее убирать автомобили с проезжей части и не штрафуют, если авто долгое время стоят на дороге и блокируют движение. Он также отметил, что в Новосибирске очень плохо обстоят дела с вежливостью водителей на дорогах.

Мужчина отметил, что по закону водители сразу должны убирать авто с дороги, если в результате аварии никто не пострадал. Также в случае такой аварии на место не обязательно нужно вызывать наряд ДПС. В Новосибирске, по его словам, этим законом никто не пользуется. А стоило бы.