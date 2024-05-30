Сибиряка отправили в колонию за разнообразные избиения трех детей сожительницы

Трехлетнюю девочку так избил, что после госпитализации у нее выявили тяжкий вред здоровью

30 мая 2024, 13:15, ИА Амител

Мужчина бьет кулаком / Фото: pxhere.ru

В Иркутской области мужчина получил четыре года лишения свободы за истязание малолетних детей, сообщает региональная прокуратура.

31-летний мужчина с марта по август 2023 года систематически избивал детей своей сожительницы, которым было 3, 5 и 6 лет (мальчик и две девочки соответственно). Он бил их руками, также использовал ремень с металлической пряжкой.

"В августе нанес множественные удары в область грудной клетки трехлетней девочки, причинив тяжкий вред здоровью. Его родственница, узнав о случившемся, вызвала скорую помощь", – рассказали в ведомстве.

Мать детей обвинили в "оставлении детей в опасности" и "неисполнении обязанностей по воспитанию". Уголовное дело находится на рассмотрении в суде.