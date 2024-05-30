Сибиряка отправили в колонию за разнообразные избиения трех детей сожительницы
Трехлетнюю девочку так избил, что после госпитализации у нее выявили тяжкий вред здоровью
30 мая 2024, 13:15, ИА Амител
В Иркутской области мужчина получил четыре года лишения свободы за истязание малолетних детей, сообщает региональная прокуратура.
31-летний мужчина с марта по август 2023 года систематически избивал детей своей сожительницы, которым было 3, 5 и 6 лет (мальчик и две девочки соответственно). Он бил их руками, также использовал ремень с металлической пряжкой.
"В августе нанес множественные удары в область грудной клетки трехлетней девочки, причинив тяжкий вред здоровью. Его родственница, узнав о случившемся, вызвала скорую помощь", – рассказали в ведомстве.
Мать детей обвинили в "оставлении детей в опасности" и "неисполнении обязанностей по воспитанию". Уголовное дело находится на рассмотрении в суде.
13:37:16 30-05-2024
Его родственница!!! узнав о случившемся, вызвала скорую помощь", --------- и вот ЭТО называется мать?!... туда же эту плодоножку.
13:51:08 30-05-2024
Что за "мать" такая??????
13:53:42 30-05-2024
Видать зэк бывший...
16:06:17 30-05-2024
Куда смотрели предыдущие три сожителя этой барышни ?