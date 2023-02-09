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Сибиряки за несколько часов массово перевели мошенникам несколько миллионов

Звонки жителям Красноярского края поступали непрерывно

09 февраля 2023, 23:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Красноярском крае прошёл массовый мошеннический рейд. Об этом сообщает Kras Mash.

Жалобы единовременно стали получать несколько дежурных частей. Люди массово сообщали о том, что стали жертвами мошенников.

Некоторые лишаются десятков тысяч рублей, а другие переводят злоумышленникам по несколько миллионов.

Большинство жертв злоумышленников – пожилые люди.

Ранее сообщалось, что студентка первого курса в Барнауле перевела мошенникам более 1,7 млн рублей.

Комментарии 10

  • По-моему надо концы в банках искать, так как большинство потерпевших не только свое отдает, но и легко и непринужденно берет кредиты, причем без всяких проверок, согласований и т.п.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Ну тупых грех не наказать рублем.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Ну тупых грех не наказать рублем. --- самокритично.)
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Ну тупых грех не наказать рублем.-----Ладно бы наказать на их личные - вы попробуйте в течении часа кредит оформить на 500 тысяч, к примеру. А тут почти в каждой новости - сначала отдали свои, потом взяли кредит в банке.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • самокритично - ну что ж вы так повелись лопахудрик и много денег отвалили?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • сначала отдали свои, потом взяли кредит в банке - Я в курсе что так и есть, и реально там в банде есть кто то из банков. Я про то что зачем люди ведутся? каждый день про это пишут же.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • "вы попробуйте в течении часа кредит оформить на 500 тысяч, к примеру"____легко!
    10 февраля, Гость   Ответить
  • можно сколько угодно писать, что люди сами виноваты, да, виноваты, но это повод никак с этим не бороться? так те, кого на улице ограбили или убили, тоже сами виноваты, ну хоть тем что на улицу вышли... учитывая масштаб проблемы может пора принимать меры. мошенники работают по схожим схемам. 1 они откуда-то звонят, даже если это ип-телефония и подставной номер, но оператор может постараться дополнительную информацию найти. 2 они куда-то деньги выводят - карты, телефоны, у нас это все вроде как по паспорту оформляется? Подставной паспорт? Ну так простите, это тоже как-то пресекать надо. складывается впечатление, что раз страдает население, а не гос. структуры, то и делать никто ничего не разбежался
    10 февраля, Гость   Ответить
  • "вы попробуйте в течении часа кредит оформить на 500 тысяч, к примеру"____легко! --- тогда сиди и не плачь
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Сколько писано про это. Никак не понимают люди, когда их разводят. Пару раз звонили, якобы полиция - отвечаю - вечер в хату. Сразу трубку бросают.
    10 февраля, Гость   Ответить
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