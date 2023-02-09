Сибиряки за несколько часов массово перевели мошенникам несколько миллионов

Звонки жителям Красноярского края поступали непрерывно

09 февраля 2023, 23:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Красноярском крае прошёл массовый мошеннический рейд. Об этом сообщает Kras Mash.

Жалобы единовременно стали получать несколько дежурных частей. Люди массово сообщали о том, что стали жертвами мошенников.

Некоторые лишаются десятков тысяч рублей, а другие переводят злоумышленникам по несколько миллионов.

Большинство жертв злоумышленников – пожилые люди.

Ранее сообщалось, что студентка первого курса в Барнауле перевела мошенникам более 1,7 млн рублей.