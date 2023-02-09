Сибиряки за несколько часов массово перевели мошенникам несколько миллионов
Звонки жителям Красноярского края поступали непрерывно
09 февраля 2023, 23:10, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Красноярском крае прошёл массовый мошеннический рейд. Об этом сообщает Kras Mash.
Жалобы единовременно стали получать несколько дежурных частей. Люди массово сообщали о том, что стали жертвами мошенников.
Некоторые лишаются десятков тысяч рублей, а другие переводят злоумышленникам по несколько миллионов.
Большинство жертв злоумышленников – пожилые люди.
Ранее сообщалось, что студентка первого курса в Барнауле перевела мошенникам более 1,7 млн рублей.
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