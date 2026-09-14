Сила духа. В Индустриальном районе Барнаула откроют Центр единоборств Дмитрия Бивола

Жителей города приглашают на тренировки по системе абсолютного чемпиона мира по боксу среди профессионалов

14 сентября 2026, 12:00, ИА Амител erid: 2W5zFGDoCmo

Дмитрий Бивол / Фото: ООО "Футбостарз"

В октябре в Индустриальном районе Барнаула начнет работу Центр единоборств Дмитрия Бивола — официальный представитель тренировочного клуба чемпиона мира. Опытные тренеры центра готовы принимать гостей любого уровня подготовки: как для детей, так и для взрослых.

Система чемпиона мира

Центр единоборств Дмитрия Бивола — это не просто тренировки, а системная подготовка по принципам одного из сильнейших боксеров современности. Методика строится на точности, дисциплине и результате, проверенном на высшем уровне мирового бокса. Здесь нет случайных решений — только выверенная система. Кроме того, клуб планирует проводить эксклюзивные мероприятия и мастер-классы с участием чемпиона и его команды.

Центр единоборств Дмитрия Бивола / Фото: ООО "Футбостарз"

Единоборства для каждого

Клуб предлагает три направления — бокс, кикбоксинг и тайский бокс. Группы формируются с учетом уровня подготовки: новичок, любитель или профессионал.

Детей от пяти лет ждут занятия в игровой форме с серьезным подходом: нагрузку подбирают по возрасту, чтобы ребенок развивался без травм и перегрузок. Девушки обретут силу и уверенность без лишнего стресса, а взрослые смогут стать выносливее и изменить себя.

А еще бокс помогает детям отвлечься от гаджетов и улицы, найти единомышленников и свой путь. Каждый посетитель получит технику мирового уровня, персональный подход и атмосферу профессионального бойцовского клуба.

Центр единоборств Дмитрия Бивола / Фото: ООО "Футбостарз"

Приходите тренироваться в Центр единоборств Дмитрия Бивола — здесь замотивируют, поддержат и ответят на любые вопросы. Пробная тренировка — бесплатно.

Центр единоборств Дмитрия Бивола

Адрес: г. Барнаул, ул. Попова 142

Телефон: +7 (962) 808-77-77

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ИП Мурашкин Алексей Николаевич (ИНН: 225482771405)

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