Сила духа. В Индустриальном районе Барнаула откроют Центр единоборств Дмитрия Бивола
Жителей города приглашают на тренировки по системе абсолютного чемпиона мира по боксу среди профессионалов
14 сентября 2026, 12:00, ИА Амител erid: 2W5zFGDoCmo
В октябре в Индустриальном районе Барнаула начнет работу Центр единоборств Дмитрия Бивола — официальный представитель тренировочного клуба чемпиона мира. Опытные тренеры центра готовы принимать гостей любого уровня подготовки: как для детей, так и для взрослых.
Система чемпиона мира
Центр единоборств Дмитрия Бивола — это не просто тренировки, а системная подготовка по принципам одного из сильнейших боксеров современности. Методика строится на точности, дисциплине и результате, проверенном на высшем уровне мирового бокса. Здесь нет случайных решений — только выверенная система. Кроме того, клуб планирует проводить эксклюзивные мероприятия и мастер-классы с участием чемпиона и его команды.
Единоборства для каждого
Клуб предлагает три направления — бокс, кикбоксинг и тайский бокс. Группы формируются с учетом уровня подготовки: новичок, любитель или профессионал.
Детей от пяти лет ждут занятия в игровой форме с серьезным подходом: нагрузку подбирают по возрасту, чтобы ребенок развивался без травм и перегрузок. Девушки обретут силу и уверенность без лишнего стресса, а взрослые смогут стать выносливее и изменить себя.
А еще бокс помогает детям отвлечься от гаджетов и улицы, найти единомышленников и свой путь. Каждый посетитель получит технику мирового уровня, персональный подход и атмосферу профессионального бойцовского клуба.
Приходите тренироваться в Центр единоборств Дмитрия Бивола — здесь замотивируют, поддержат и ответят на любые вопросы. Пробная тренировка — бесплатно.
Центр единоборств Дмитрия Бивола
Адрес: г. Барнаул, ул. Попова 142
Телефон: +7 (962) 808-77-77
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12:35:19 14-09-2026
Отличный спортсмен. Всегда нравилось его бои смотреть.
16:01:23 14-09-2026
Гость (12:35:19 14-09-2026) Отличный спортсмен. Всегда нравилось его бои смотреть.... думающий, техничный, спокойный - всегда нравились его бои, все смотрел.
13:26:26 14-09-2026
Зачем он учит бить людей?
08:16:37 15-09-2026
Людей бить дело не хитрое, а ты попробуй пользу людям принести...