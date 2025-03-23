Водителям рекомендуют быть предельно осторожными

23 марта 2025, 14:30, ИА Амител

Автомобили в снегу / Екатерина Смолихина / amic.ru

Днем 24 марта и ночью 25 марта на территории Алтайского края ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, а также гололедные явления, метели и усиление ветра до 18–23 м/с. Об этом сообщили в региональном МЧС.

"На дорогах местами сильная гололедица. Рекомендуем водителям быть предельно осторожными и внимательными", – предостерегают спасатели.

В МЧС напомнили, что при сильном ветре стоит переждать непогоду в капитальном строении, следует обходить рекламные щиты и ни в коем случае не укрываться под деревьями. Жителям Алтая в этот период рекомендуют воздержаться от дальних поездок.

На сайте регионального Гидрометцентра также указано, что ночью 24 марта температура в предгорьях опустится до -12 градусов, в целом по региону – от -2 до -7.