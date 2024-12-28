Сильный снег, метели. О погоде в Алтайском крае 28 декабря
На дорогах ожидаются снежные заносы
28 декабря 2024, 06:00, ИА Амител
Зима и снег в Барнауле / Фото: amic.ru
Днем 28 декабря в Алтайском крае местами ожидается сильный снег, метели. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.
По краю температура составит -2...-7 градусов. В целом специалисты прогнозируют умеренный снег. На дорогах местами снежные заносы и гололедица.
Ветер юго-западный, 10-15 м/с, местами порывы 17-22 м/с, по югу местами 25-27 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут -4...-6 градусов. Также ожидается снег и метель, местами снежные заносы, гололедица на дорогах.
Ветер юго-западный, 10-15 м/с.
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