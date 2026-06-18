"Символы времени". Застройщик "Оптимум" анонсировал крупные проекты в городах-спутниках

Жилые комплексы разработаны с учетом современных трендов архитектуры, планировок, благоустройства

18 июня 2026, 10:20, ИА Амител erid: 2W5zFJj4vXB

Презентация проектов компании "Оптимум" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В ближайшее время в крупных городах — Новоалтайске и Оби (Новосибирская область) — развернется крупное строительство. Компания "Оптимум", которая уже семь лет работает на рынке девелопмента, презентовала сразу два проекта. Это продолжение ЖК "Островский" в Новоалтайске и жилой квартал "Аэрополис" в Оби. 9 июня проект представили риелторскому сообществу. Мероприятие собрало более 200 профессионалов отрасли. Эксперты высоко оценили планировочные решения, архитектуру ЖК, возможности и перспективы для жителей. Подробнее — в материале amic.ru.

Проекты с душой

Компания "Оптимум" давно известна риелторам и жителям Алтайского края и Новосибирской области. Она уже ввела в эксплуатацию семь ЖК в этих регионах, еще пять домов (а это более 150 тыс. квадратных метров) находятся в стадии строительства. Одна из главных целей компании, когда она планирует реализацию проекта, — сделать локацию более привлекательной, отметил директор ГК "Оптимум" Владислав Рыжков. Он подчеркнул: компания тщательно продумывает концепцию каждого проекта, получая обратную реакцию рынка, покупателей, экспертов.

«Мы хотим видеть наши проекты как осознанную архитектуру. Почему это важно? Наверное, потому что все, что мы делаем, будет стоять не 5–10 лет, а, пожалуй, 50–100. Это будет определенный памятник, символ тому времени, той эпохи, в которой мы живем», — отметил Владислав Рыжков.

Владислав Рыжков / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Отчасти поэтому все проекты отвечают определенным сценариям жизни, и людям в них комфортно и удобно. Владислав Рыжков объяснил: компания берет лучшие решения и инструменты бизнес-проектов и внедряет их в свои ЖК.

«Всем игрокам рынка — застройщикам, экспертам, агентам — важно занимать взрослую, осознанную позицию, понимать, что это не просто бизнес, это не только заработать сегодня. Это больше про формирование той среды, в которой мы с вами будем жить», — сказал он.

Презентация проектов компании "Оптимум" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новый уровень

Один из таких проектов, который уже оценили жители, стал ЖК "Островский" в Новоалтайске. Его компания сдала в эксплуатацию в 2025 году. Оказалось, что город-спутник — это популярная локация у покупателей. Они ценят близость к центру Барнаула (около 20 мин), развитую инфраструктуру, растущий рабочий потенциал города. При этом треть покупателей первого корпуса "Островский" — это жители самого Новоалтайска, треть — барнаульцы, треть — жители районов края.

«Это интересная локация. Новоалтайск набирает популярность среди застройщиков. В 2025 году было введено в эксплуатацию более 39 тыс. квадратных метров — это пять жилых комплексов. Мы видим потенциал в развитии города-спутника», — отметил руководитель отдела продаж ЖК "Островский" Алексей Пшеничник.

Алексей Пшеничник / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

ЖК "Островский 2" — это пятнадцатиэтажный одноподъездный панельный дом, рассчитанный на 168 квартир. Он возьмет все лучшее от первого проекта: благоустройство дворового пространства, достаточное количество парковочных мест, качественную входную группу и лифтовое оборудование, современную архитектуру. Однако компания готова повысить планку и предложить покупателям дополнительный комфорт.

«В новом корпусе предусмотрено больше продуманных планировок для разных сценариев жизни: от компактных студий до просторных четырехкомнатных квартир. И больше инфраструктуры: на первом этаже — коммерческие площади, дополнительное пространство для сезонного хранения вещей (десять индивидуальных кладовых и общее пространство)», — сказал Алексей Пшеничник.

Два корпуса "Островского" занимают территорию почти в гектар. Это позволило для второго дома предусмотреть 197 (!) парковочных мест. Двор ЖК будет закрытым, под видеонаблюдением. Здесь появятся пространства для малышей и детей среднего и старшего возраста. Помимо традиционных игровых комплексов, во дворе появится скейт-парк.

«Во дворе будет предусмотрено функциональное зонирование пространства, чтобы жители дома всех возрастов комфортно себя чувствовали, играли, познавали мир, занимались спортом, отдыхали, общались. Как и в первом корпусе, появятся уличные тренажеры, велопарковка, лаунж-зона, ландшафтное озеленение с крупномерами и многоуровневыми блоками», — отметил Алексей Пшеничник.В ЖК "Островский 2" застройщик предусмотрел 12 планировочных решений. Небольшие студии подойдут для студентов, молодых семей, однокомнатные и двухкомнатные квартиры — для тех, кто воспитывает одного-двух детей, а вот крупногабаритные квартиры — для многодетных. При этом компания предлагает квартиры не только под отделку, но и с ремонтом — это позволит семье только купить мебель и жить в своем уютном "гнездышке".

Для смелых решений

Второй крупный проект компании "Оптимум" — жилой квартал "Аэрополис" в городе Оби. Этот населенный пункт, который граничит с Новосибирском, активно растет и развивается. Здесь есть вся необходимая социальная инфраструктура, дорожная и транспортная сеть.

Квартал "Аэрополис" займет около 9,7 га. Реализовывать проект компания намерена в четыре этапа. Первый — это два дома переменной этажности: от 11 до 15. В корпусах предусмотрены комфортная зона ожидания и постаматы. Первый этаж займет коммерция, причем застройщик намерен тщательно отбирать компании, которые зайдут на площади. В закрытых дворах появятся тематические детские площадки и зона для выгула домашних животных.

Николай Ушаков / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

«Для жителей и гостей по периметру ЖК будет располагаться паркинг. Коэффициент парковочных мест составляет один к одному. Я думаю, что небольшое количество застройщиков в Новосибирске могут похвастаться таким коэффициентом», — отметил руководитель регионального направления One Company Николай Ушаков.

Покупателям "Аэрополиса" будут доступны квартиры от 29,7 до 65,5 квадратного метра, высота потолков — 2,7 метра. Все планировки максимально функциональны: минимум коридорных пространств, больше площади для смелых решений семьи.

Появление в городах-спутниках качественных и современных домов — огромный толчок для развития населенных пунктов. Ведь порой именно новые ЖК с удобными планировками, вместительным паркингом, уютным благоустройством привлекают в города новых жителей.

Застройщик ЖК "Аэрополис" — ООО "СЗ "Левобережный", проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Застройщик ЖК "Островский 2" — ООО "СЗ ИСК Жилстрой", проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

ООО "СЗ ИСК Жилстрой"

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