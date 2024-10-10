Временный снежный покров в северных районах может достичь нескольких сантиметров

10 октября 2024, 06:10, ИА Амител

Первый снег / Фото: из архива amic.ru

Южный циклон принес теплую, но дождливую погоду в Алтайский край. Днем 11 октября в регионе воздух прогреется до +14...+19 градусов, местами по северу столбики термометров покажут +7...+12. При этом на большей части территории будут идти дожди, а порывы ветра могут достигать 18 м/с. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению краевого Гидрометцентра Людмила Сырых.

Но уже в ночь на субботу резко похолодает: ожидается до -4 градусов. Местами пойдут осадки в виде снега умеренной и сильной интенсивности. Днем синоптики прогнозируют от -1 до +4 градусов, а также дожди. Порывы ветра могут достигать 17 м/с.