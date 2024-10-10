Синоптик рассказала, когда в Алтайский край придет резкое похолодание со снегом
Временный снежный покров в северных районах может достичь нескольких сантиметров
10 октября 2024, 06:10, ИА Амител
Южный циклон принес теплую, но дождливую погоду в Алтайский край. Днем 11 октября в регионе воздух прогреется до +14...+19 градусов, местами по северу столбики термометров покажут +7...+12. При этом на большей части территории будут идти дожди, а порывы ветра могут достигать 18 м/с. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению краевого Гидрометцентра Людмила Сырых.
Но уже в ночь на субботу резко похолодает: ожидается до -4 градусов. Местами пойдут осадки в виде снега умеренной и сильной интенсивности. Днем синоптики прогнозируют от -1 до +4 градусов, а также дожди. Порывы ветра могут достигать 17 м/с.
"К вечеру дождь постепенно перейдет в мокрый снег. По северо-западным районам будет прохладнее, поэтому там может установиться временный снежный покров. Это приведет к гололедице на дорогах. 13 октября осадки ожидаются на большей части территории края", – рассказала синоптик.
07:54:19 10-10-2024
Скоро зима однако
09:06:03 10-10-2024
Сергей (07:54:19 10-10-2024) Скоро зима однако... В субботу.... Запрягай оленей... 🦌... На север кочевать однако...
11:28:29 10-10-2024
Гость (09:06:03 10-10-2024) В субботу.... Запрягай оленей... 🦌... На север кочевать одн... Нееее, я на лыжи....
09:28:45 10-10-2024
Надо жирный мясо кушать однако.