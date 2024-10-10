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Синоптик рассказала, когда в Алтайский край придет резкое похолодание со снегом

Временный снежный покров в северных районах может достичь нескольких сантиметров

10 октября 2024, 06:10, ИА Амител

Первый снег / Фото: из архива amic.ru
Первый снег / Фото: из архива amic.ru

Южный циклон принес теплую, но дождливую погоду в Алтайский край. Днем 11 октября в регионе воздух прогреется до +14...+19 градусов, местами по северу столбики термометров покажут +7...+12. При этом на большей части территории будут идти дожди, а порывы ветра могут достигать 18 м/с. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению краевого Гидрометцентра Людмила Сырых.

Но уже в ночь на субботу резко похолодает: ожидается до -4 градусов. Местами пойдут осадки в виде снега умеренной и сильной интенсивности. Днем синоптики прогнозируют от -1 до +4 градусов, а также дожди. Порывы ветра могут достигать 17 м/с.

"К вечеру дождь постепенно перейдет в мокрый снег. По северо-западным районам будет прохладнее, поэтому там может установиться временный снежный покров. Это приведет к гололедице на дорогах. 13 октября осадки ожидаются на большей части территории края", – рассказала синоптик.

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Комментарии 4

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Сергей

07:54:19 10-10-2024

Скоро зима однако

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Гость

09:06:03 10-10-2024

Сергей (07:54:19 10-10-2024) Скоро зима однако... В субботу.... Запрягай оленей... 🦌... На север кочевать однако...

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Сергей

11:28:29 10-10-2024

Гость (09:06:03 10-10-2024) В субботу.... Запрягай оленей... 🦌... На север кочевать одн... Нееее, я на лыжи....

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Дядя Фёдор

09:28:45 10-10-2024

Надо жирный мясо кушать однако.

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