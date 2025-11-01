Синоптики рассказали, в каких регионах России ноябрь будет теплее нормы

Теплая погода ожидается в Северо-Западном, Центральном, Южном, Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах

01 ноября 2025, 17:15, ИА Амител

Осень / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд представил прогноз на ноябрь, согласно которому в шести федеральных округах страны температура будет выше средних многолетних значений, сообщает ТАСС.

Теплая погода ожидается в Северо-Западном, Центральном, Южном, Приволжском, Уральском и в Сибирском федеральных округах.

«На большей территории европейской части России температура прогнозируется выше нормы. Но и на азиатской части виден очаг тепла в ноябре», – пояснил Вильфанд.

В то же время метеоролог уточнил, что для Дальнего Востока, Якутии и Хабаровского края прогнозируется температура около нормы. А вот жителям Чукотки, севера Якутии и Камчатки стоит готовиться к более ранним холодам, где столбики термометров опустятся ниже привычных значений.

Ранее сообщалось, что ноябрь для жителей Алтая выдастся, возможно, самым теплым за последние 70 лет. 1 и 2 ноября температура поднимется до +13 градусов.