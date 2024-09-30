Скамейки из пластика. Как в городах Сибири появляются экопроекты и экообъекты

Их реализацией занимается Сбер

30 сентября 2024, 19:00, ИА Амител erid: LjN8KSVDR

Скамейка и урна из переработанного пластика / Фото предоставлено пресс-службой Сбера

Сбер реализует в Сибири серию экопроектов, направленных на развитие культуры вторичного производства. Главная задача – снижение объема захоронения и уничтожения отходов и одновременно увеличение отбора полезных фракций мусора. В числе наиболее массовых проектов выступают акции по сдаче макулатуры и переработке пластика.

Так, в восьми сибирских городах в ряде отделений банка установят специальные контейнеры с памятками по сбору макулатуры. В Барнауле он находится в отделении банка по адресу проспект Комсомольский, 106а. Акция приурочена к Всемирному дню переработки вторсырья и всероссийской акции по сбору макулатуры "Бумбатл" и продлится до 26 октября 2024 года. Принять участие может каждый.

Также Сбер устанавливает в сибирских городах скамейки и урны из переработанного пластика. Сырье для их изготовления собирают уже третий год сотрудники и клиенты банка, участвующие в конкурсе "Крышкам крышка". В этом году команда Сбера вдвое превысила результаты прошлого года, собрав более трех тонн пластиковых крышек. Более 800 кг крышек помогли собрать детские сады, кадетские корпуса и компании-партнеры.

Скамейка и урна из переработанного пластика / Фото предоставлено пресс-службой Сбера

Результатом этой совместной работы стали 46 лавочек и 19 урн, изготовленных из вторсырья. Теперь они служат сибирякам местом отдыха, а также сбора мусора. Так, в Абакане скамейки и урны были установлены на экотропе "Тропа предков", в Красноярске украсили яблочную аллею "Татышев-парка", в Омске – парк им. 30-летия Победы, в Кызыле – Молодежный парк. Также до конца октября будут установлены скамейки и урны в новосибирском парке "Сосновый бор" и парковой зоне стадиона "Политех" в Томске и прилегающую территорию областного клинического фтизиопульмонологического медицинского центра в Кемерово.

Помимо парковых зон, переработанные экоскамьи и урны установлены на территории социальных учреждений: санаториев, детских садов, школ и силовых ведомств.

Всего же за историю конкурса в регионах присутствия Сибирского банка установлены 140 скамеек и 47 урн из переработанного пластика.

"Сбер, как социально ответственный бизнес, активно реализует свою ESG-стратегию в Сибири. Мы стремимся вовлекать в мероприятия не только свою команду, но и жителей регионов, неравнодушных к вопросам экологии. Выражаю признательность каждому человеку каждой компании, которые из года в год поддерживают наши экоинициативы", – прокомментировал заместитель председателя Сибирского банка Сбера Евгений Пришибский.

ПАО Сбербанк

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