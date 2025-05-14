Сколько денег потратит мэрия Барнаула на украшение исторического центра города?

В 2025 году в Барнауле установят арт-объект "Обь", из подземного перехода сделают "вход в метро", а также разместят другие объекты

14 мая 2025, 12:30, Антон Дегтярев

Проект установки панно в Нагорном парке / Фото: портал госзакупок

Администрация Барнаула потратит 34,8 млн рублей на обустройство исторического центра города. Это на 11,6 млн меньше начальной цены лота, которая составляла 46,4 млн рублей. Теперь подрядчик должен будет установить в Барнауле информационные стелы и стенды, арт-объекты, панно, указатели, "памятник" Оби в виде девушки, а также сделать фотозону в стиле барнаульского метро. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Заявки принимались до 12 мая, итоги подвели 14 мая 2025 года. Всего в аукционе поучаствовали две компании. Первая предложила за свои услуги 35 млн рублей, а вторая – 34,8 млн рублей. В итоге последняя победила и с ней заключит контракт комитет по благоустройству Барнаула. Подрядчик будет работать с даты заключения договора до 20 октября 2025 года, контракт с ним действует до 21 ноября 2025 года.

Компания-победитель установит в туристическом центре города информационные и интерактивные стелы и стенды, скамейки, урны, литературные арт-объекты с аудиогидом, панно, оборудует площадку с арт-объектами, поставит шесть указателей в историческом стиле.

Одним из главных станет арт-объект под названием "Обь", который подрядчик разместит на набережной. Он будет сделан в виде женщины, олицетворяющей Обь, с элементом, имитирующим русло реки. По бокам русла поставят окружности, символизирующие основные населенные пункты, которые располагаются вдоль Оби.

Также подземный переход у Нагорного парка компания-победитель сделает в стиле станции метро "Горнозаводская". Рядом установят информационную табличку с надписью "Барнаульский метрополитен". Подробнее обо всех этих объектах можно прочитать здесь.

Напомним, исторический центр Барнаула благоустраивали в 2024 году. Так, в Нагорном парке установили бронзовый макет города 160-летней давности, на Мало-Тобольской появился памятник купцу Василию Сухову, в исторической части города – арт-объекты с аудиогидами, стенды и стелы. Почти 12 млн рублей потратили на создание макета Барнаула, а 25,8 млн рублей – на все остальное.