Подземный переход в виде станции метро и "памятник" Оби появятся в Барнауле в 2025 году

Мэрия собирается выделить 46 млн рублей на украшение туристического центра города

01 мая 2025, 07:00, Антон Дегтярев

Проект входа в подземный переход в виде станции метро в Барнауле / Фото: портал госзакупок

Информационные стелы и стенды, арт-объекты, панно, новые указатели, фотозона в виде станции барнаульского метро и "памятник" Оби в виде девушки появятся в историческом центре Барнаула. На все это мэрия собирается потратить максимум 46,4 млн рублей в рамках обустройства туристического центра города. Соответствующий лот появился на портале госзакупок 30 апреля.

Что появится в историческом центре Барнаула?

Компания-победитель должна будет установить две информационные и одну обычную стелу, один информационный и шесть интерактивных стендов, скамейку с настилом, 24 урны и столько же литературных арт-объектов (в виде раскрытой книги) с аудиогидом, арт-объект "Обь", фотозону и панно со световой инсталляцией.

Еще он сделает площадку с арт-объектами, изготовит и разместит 14 панно, а также шесть указателей в историческом стиле и 24 лавочки. Причем из 24 лавочек 12 будет с элементом в виде металлического барельефа и аудиогидом. На барельефе будет изображен элемент, отражающий "деятельность купеческих семей, внесших вклад в развитие Барнаула с середины XIX века и до начала XX века", сказано в документации.

Проект установки панно в Нагорном парке/ Фото: amic.ru

Арт-объект "Обь" разместят на городской набережной. Его выполнят в виде женщины, олицетворяющей Обь, и элемента, который будет имитировать русло реки. По бокам этого русла установят окружности, которые будут символизировать основные населенные пункты, располагающиеся вдоль Оби.

Фотозона в виде станции метро будет выглядеть так: на входе в подземный переход разместят надпись "Горнозаводская" и повесят знак метро (то есть "М"). Также рядом поставят информационную табличку, на которой будет написано "Барнаульский метрополитен".

На интерактивных стендах разместят информацию, связанную с флорой и фауной реки Оби, а также с историей судоходства в городе. Панно будут посвящены теме "Барнаул – горнозаводской город". "Исторические" указатели сделают в виде объемной фигуры, которая отразит деятельность купеческих семей.

Где разместят объекты и когда закончатся работы?

Информационные стелы и панно со световой инсталляцией установят в районе Нагорного парка, там же (у подземного перехода) найдет свое место фотозона в виде станции барнаульского метрополитена. Новые лавочки и урны появятся на улице Мало-Тобольской, скамейку с настилом и указатели в историческом стиле разместят на ул. Льва Толстого. Литературные арт-объекты с аудиогидом поставят на улицах Гоголя, Пушкина, Льва Толстого, а также в районе реки Барнаулки. Площадка с арт-объектами и интерактивные стенды будут на набережной города.

Установка объектов в историческом центре Барнаула / Фото: портал госзакупок

Заявки на закупку можно подавать до 12 мая 2025 года, подрядчика определят 14 мая 2025 года. Он обязан закончить работу до 20 октября 2025 года, то есть до этого срока все объекты должны появиться на своих местах. Контракт будет действовать до 21 ноября 2025 года.

Напомним, что в 2024 году власти также благоустраивали исторический центр Барнаула. В Нагорном парке появился бронзовый макет города 160-летней давности, на Мало-Тобольской поставили памятник купцу Василию Сухову, также в исторической части города появились арт-объекты с аудиогидами, стенды и стелы. Тогда за благоустройство турцентра мэрия была готова отдать 37,8 млн рублей, однако лот сорвался и его поделили на две части: почти 12 млн рублей пустили на изготовление макета Барнаула, а 25,8 млн рублей – на все оставшееся.