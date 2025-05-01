Подземный переход в виде станции метро и "памятник" Оби появятся в Барнауле в 2025 году
Мэрия собирается выделить 46 млн рублей на украшение туристического центра города
01 мая 2025, 07:00, Антон Дегтярев
Информационные стелы и стенды, арт-объекты, панно, новые указатели, фотозона в виде станции барнаульского метро и "памятник" Оби в виде девушки появятся в историческом центре Барнаула. На все это мэрия собирается потратить максимум 46,4 млн рублей в рамках обустройства туристического центра города. Соответствующий лот появился на портале госзакупок 30 апреля.
Что появится в историческом центре Барнаула?
Компания-победитель должна будет установить две информационные и одну обычную стелу, один информационный и шесть интерактивных стендов, скамейку с настилом, 24 урны и столько же литературных арт-объектов (в виде раскрытой книги) с аудиогидом, арт-объект "Обь", фотозону и панно со световой инсталляцией.
Еще он сделает площадку с арт-объектами, изготовит и разместит 14 панно, а также шесть указателей в историческом стиле и 24 лавочки. Причем из 24 лавочек 12 будет с элементом в виде металлического барельефа и аудиогидом. На барельефе будет изображен элемент, отражающий "деятельность купеческих семей, внесших вклад в развитие Барнаула с середины XIX века и до начала XX века", сказано в документации.
Арт-объект "Обь" разместят на городской набережной. Его выполнят в виде женщины, олицетворяющей Обь, и элемента, который будет имитировать русло реки. По бокам этого русла установят окружности, которые будут символизировать основные населенные пункты, располагающиеся вдоль Оби.
Фотозона в виде станции метро будет выглядеть так: на входе в подземный переход разместят надпись "Горнозаводская" и повесят знак метро (то есть "М"). Также рядом поставят информационную табличку, на которой будет написано "Барнаульский метрополитен".
На интерактивных стендах разместят информацию, связанную с флорой и фауной реки Оби, а также с историей судоходства в городе. Панно будут посвящены теме "Барнаул – горнозаводской город". "Исторические" указатели сделают в виде объемной фигуры, которая отразит деятельность купеческих семей.
Где разместят объекты и когда закончатся работы?
Информационные стелы и панно со световой инсталляцией установят в районе Нагорного парка, там же (у подземного перехода) найдет свое место фотозона в виде станции барнаульского метрополитена. Новые лавочки и урны появятся на улице Мало-Тобольской, скамейку с настилом и указатели в историческом стиле разместят на ул. Льва Толстого. Литературные арт-объекты с аудиогидом поставят на улицах Гоголя, Пушкина, Льва Толстого, а также в районе реки Барнаулки. Площадка с арт-объектами и интерактивные стенды будут на набережной города.
Заявки на закупку можно подавать до 12 мая 2025 года, подрядчика определят 14 мая 2025 года. Он обязан закончить работу до 20 октября 2025 года, то есть до этого срока все объекты должны появиться на своих местах. Контракт будет действовать до 21 ноября 2025 года.
Напомним, что в 2024 году власти также благоустраивали исторический центр Барнаула. В Нагорном парке появился бронзовый макет города 160-летней давности, на Мало-Тобольской поставили памятник купцу Василию Сухову, также в исторической части города появились арт-объекты с аудиогидами, стенды и стелы. Тогда за благоустройство турцентра мэрия была готова отдать 37,8 млн рублей, однако лот сорвался и его поделили на две части: почти 12 млн рублей пустили на изготовление макета Барнаула, а 25,8 млн рублей – на все оставшееся.
07:53:40 01-05-2025
Что там осталось исторического? 😎🤔
08:34:21 01-05-2025
Сергей (07:53:40 01-05-2025) Что там осталось исторического? 😎🤔... Наоборот. Сплошная история творится. Внуки и правнуки ещё будут репы чесать...
11:45:59 01-05-2025
В Омске тоже есть метрополитен, состоящий из одной станции.
14:01:29 01-05-2025
Судьба главного исторического объекта - сереброплавильного завода - до сих пор неизвестна и никаких гарантий, что однажды вместо него не появится "исторический" объект с зелеными буковками на фасаде и просроченной колбасой внутри. Исторически сложившиеся общественные пространства - речной вокзал, площадь Сахарова и т.п. -уничтожаются, исторические здания лежат в руинах с перспективой полного уничтожения в ближайшем будущем. Уникальный ленточный бор вырубается под застройку. А мэрия тратит миллионы на всякие благоглупости... статуэтки всякие да аудиогиды... - просто памятники на могиле исторического Барнаула, иначе не скажешь.
16:47:46 01-05-2025
Фотозона в виде станции метрополитена?! Ну это не скринж и это не весело, это прямо плевок в сторону барнаульцев, что мы такие якобы второсортные, что нам можно только такое недометро в городе и ничего лучшего мы не заслуживаем.
17:08:30 01-05-2025
Гость (16:47:46 01-05-2025) Фотозона в виде станции метрополитена?! Ну это не скринж и э... Если вы зарегены во вконтакте, то потрудитесь поискать какое количество людей там себя зафиксило... Они и раньше на мало-тобольской фотались. А сейчас то почти как настоящее. Наверное до сих пор в очереди стоят..
22:37:27 01-05-2025
Гость (17:08:30 01-05-2025) Если вы зарегены во вконтакте, то потрудитесь поискать какое... Странно, за 5 с половиной часов всего лишь 5 вконтактышей минусануло... Остальные либо спят. Либо понимают, что такими фотками свое глупое поведение подтверждают...
17:29:48 01-05-2025
Какая глупость!
17:57:55 01-05-2025
Шутка с Барнаульским метрополитеном не новая. Помню и сайт был в интернете с якобы станциями метро, и на День города выставляли подобную фотозону. Однако шутка эта уже давно приелась, а сегодня она просто неуместна, поскольку в городе полный транспортный коллапс- разбитые дороги, постоянные пробки на основных дорогах города, а общественный транспорт вообще в жо...е! Выглядит это как издевательство.
А заместо фигурки олицетворяющей Обь, пусть лучше отремонтируют остатки речного причала, коль снесли речной вокзал!
19:39:37 01-05-2025
Очень мило! Сделаем барнаульцам картонное метро, пусть катаются с удовольствием и никуда не опаздывают!
08:33:18 02-05-2025
Один раз была после открытия, больше не хочу. От увиденного остатков кладбища с памятниками, а это история, это не просто кощунство, и не пишите что это исторический центр.
08:58:31 02-05-2025
денег на уборку улиц нет, пусть лучше будут украшения, чем чистота...