Сколько денег власти Барнаула потратят на новогодние сладкие подарки для детей?

Детям вручат подарочные наборы с глютеном и без

08 октября 2024, 09:00, ИА Амител

Сладкие подарки на Новый год / Фото: amic.ru

Власти Барнаула намерены потратить из городского бюджета почти 6,4 млн рублей на сладкие подарки для детей к Новому году. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Всего детям подарят наборы двух типов – с глютеном и без. В первом (общим весом около 900 граммов) будут кондитерские изделия, фигурки для творчества и открытки. Все комплектующие набора будут расфасованы в новогоднюю упаковку.

Во второй набор (общим весом 565 граммов) положат безглютеновые кондитерские изделия, которые можно есть детям, больным целиакией, там тоже будут фигурки для творчества и открытки. Все комплектующие будут в новогодней упаковке.

Закупка появилась на портале 7 октября, заявки желающие смогут подавать до 16 октября. Итоги лота подведут 18 октября. Контракт будет действовать до 28 декабря 2024 года.

Наборы направят в комитет по социальной поддержке населения Барнаула, в администрации Железнодорожного, Индустриального, Ленинского, Октябрьского и Центрального районов города, а также в барнаульский Дворец культуры. Заказчик направит семь заявок до 11 декабря 2024 года. Подрядчик, в свою очередь, обязуется поставить товар в течение пяти дней после получения заявки.

Отметим, что подарки обычно вручаются на детских елках, также их отправляют детям. Получают сладкие наборы школьники с первого по четвертый класс, учащиеся коррекционных школ, воспитанники центров помощи детям, которые остались без попечения родителей, а также дети из малообеспеченных семей.