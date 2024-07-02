Пробки в 7 баллов образовались в центре Барнаула из-за перекрытия Красноармейского
Загрузка дорог достигла 7 баллов из 10
02 июля 2024, 18:05, ИА Амител
Пробки в центре Барнаула / Фото: "Яндекс.Пробки"
Пробки появились в центре Барнаула под конец рабочего дня во вторник, 2 июля. Дополнительная нагрузка на транспортную сеть образовалась на фоне перекрытия одной стороны проспекта Красноармейского.
По данным сервиса "Яндекс.Пробки", заторы наблюдаются на части проспекта Красноармейского, улице Партизанской, Челюскинцев, в переулке Ядринцева. Сравнительно просто можно проехать по проспекту Ленина. На проспекте Строителей также начинает собираться вечерняя пробка.
По оценке сервиса, сейчас загруженность дорог достигает 7 баллов из 10.
18:54:02 02-07-2024
Надоели уже с осваиванием бюджета. Для населения беда от этих осваивателей. А самое главное что ни кто под эемлёй не проверит их шабашку.
15:26:47 03-07-2024
Скажите спасибо нашему губернатору! Наконец-то в ЖКХ что-то сдвинулось с мёртвой точки.
15:34:26 03-07-2024
Порфилий (15:26:47 03-07-2024) Скажите спасибо нашему губернатору! Наконец-то в ЖКХ что-то ... С утра до вечера все благодарят! Приличные слова уже закончились!
18:09:29 03-07-2024
Весь город перерыт, ездить не возможно. Проезжаешь, смотришь, а на большей части ремонтных участков нет ни одного рабочего!!!