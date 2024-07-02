Пробки в 7 баллов образовались в центре Барнаула из-за перекрытия Красноармейского

Загрузка дорог достигла 7 баллов из 10

02 июля 2024, 18:05, ИА Амител

Пробки в центре Барнаула / Фото: "Яндекс.Пробки"

Пробки появились в центре Барнаула под конец рабочего дня во вторник, 2 июля. Дополнительная нагрузка на транспортную сеть образовалась на фоне перекрытия одной стороны проспекта Красноармейского.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", заторы наблюдаются на части проспекта Красноармейского, улице Партизанской, Челюскинцев, в переулке Ядринцева. Сравнительно просто можно проехать по проспекту Ленина. На проспекте Строителей также начинает собираться вечерняя пробка.

По оценке сервиса, сейчас загруженность дорог достигает 7 баллов из 10.