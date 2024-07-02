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Пробки в 7 баллов образовались в центре Барнаула из-за перекрытия Красноармейского

Загрузка дорог достигла 7 баллов из 10

02 июля 2024, 18:05, ИА Амител

Пробки в центре Барнаула / Фото: "Яндекс.Пробки"
Пробки в центре Барнаула / Фото: "Яндекс.Пробки"

Пробки появились в центре Барнаула под конец рабочего дня во вторник, 2 июля. Дополнительная нагрузка на транспортную сеть образовалась на фоне перекрытия одной стороны проспекта Красноармейского.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", заторы наблюдаются на части проспекта Красноармейского, улице Партизанской, Челюскинцев, в переулке Ядринцева. Сравнительно просто можно проехать по проспекту Ленина. На проспекте Строителей также начинает собираться вечерняя пробка.

По оценке сервиса, сейчас загруженность дорог достигает 7 баллов из 10.

Барнаул Пробки

Комментарии 4

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Гость

18:54:02 02-07-2024

Надоели уже с осваиванием бюджета. Для населения беда от этих осваивателей. А самое главное что ни кто под эемлёй не проверит их шабашку.

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Порфилий

15:26:47 03-07-2024

Скажите спасибо нашему губернатору! Наконец-то в ЖКХ что-то сдвинулось с мёртвой точки.

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Гость

15:34:26 03-07-2024

Порфилий (15:26:47 03-07-2024) Скажите спасибо нашему губернатору! Наконец-то в ЖКХ что-то ... С утра до вечера все благодарят! Приличные слова уже закончились!

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Евгений

18:09:29 03-07-2024

Весь город перерыт, ездить не возможно. Проезжаешь, смотришь, а на большей части ремонтных участков нет ни одного рабочего!!!

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