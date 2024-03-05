Некоторые отели в эти даты проводят праздничную программу и организуют развлечения для взрослых и детей

05 марта 2024, 06:10, ИА Амител

Зимний Шерегеш / Фото: из архива amic.ru

На Международный женский день россияне, которые работают на пятидневке, будут отдыхать три дня. А длинные праздничные выходные – отличный повод отправиться в небольшое путешествие, чтобы сменить обстановку. Жители Алтайского края в эти даты чаще всего едут в соседний Шерегеш или Горный Алтай, отмечает директор туроператора "Охота" Наталья Белоусова. Свободных мест осталось мало, но при желании забронировать номер можно. В какую сумму обойдется такой отдых и что можно увидеть на Алтае и в Горной Шории в марте, читайте на amic.ru.

Сколько стоит отдых в Горном Алтае на мартовские праздники?

Спрос на отдых в Горном Алтае в марте низкий. Однако бронирование на праздники всегда идет активно и начинается оно с конца января, как только отели определятся с ценами на новый сезон. Дело в том, что многие комплексы в холодный период работают в усеченном варианте и выбор средств размещения значительно меньше, нежели летом, отмечает Наталья Белоусова.

"Несмотря на календарное начало весны, март на Алтае – это все-таки зимний месяц. Это время идеально подходит для прогулок, экскурсий, катания на снегоходах, сноубордах и лыжах на Манжероке. Можно посетить остров Патмос, по канатной дороге подняться на гору Тилан-Туу и с обзорной вершины увидеть все красоты Телецкого. Но в марте многие комплексы работают не в полную мощь. Например, не функционирует кофе, нет спа-услуг и теплого бассейна. Поэтому спрос на объекты размещения, которые оказывают полный комплекс услуг круглогодично, стабильно высокий", – говорит Наталья.

Цены на отдых в марте на 15-20% ниже по сравнению с летним прайсом. Однако некоторые отели стоимость проживания на праздничные даты поднимают от 10 до 15%.

"Самая популярная продолжительность отдыха на мартовские праздники составляет три ночи. Такой отдых в отелях эконом-класса обойдется порядка 3000 рублей для пары за сутки. Проживание в отелях среднего уровня для двоих варьируется от 6000 до 7500 рублей. Цены в отелях 4-5 звезд стартуют от 10000 и выше", – говорит Наталья Белоусова.

Для тех, кто предпочитает бюджетное размещение, можно рассмотреть варианты в туркомплексе "Манжерок", пансионате "Адару", в усадьбе "Сокол". В средней категории еще есть места в отелях "Корона Алтая", "Этника", на базе отдыха "Сила Алтая". Сложнее всего будет найти номер в комфортабельных отелях уровня 4-5 звезд – именно их чаще всего выбирают жители европейской части России.

"Самые популярные у наших туристов отели среднего ценового сегмента. Большим спросом пользуются дома А-фреймы, отдельно стоящие коттеджи на двоих с панорамными окнами и видом на Катунь. Идеально, если в номере есть кухня. Так же туристы любят отдыхать в больших комплексах, где есть услуги spa, крытые бассейны или подогреваемые банные чаны под открытым небом", – рассказывает Наталья.

Сколько стоит отдохнуть в Шерегеше и есть ли еще свободные места?

Опытные лыжники и сноубордисты, которые уже бывали в Шерегеше, знают, что бронировать средства размещения здесь нужно за несколько месяцев до предполагаемой даты заезда. Сейчас вариантов на мартовские праздники не так много, но можно попытаться что-нибудь найти, говорит Наталья Белоусова. Люди могут отказаться от поездки по разным причинам, как за несколько дней от даты заселения, так и в последний момент, – такие номера появляются периодически.

Например, сутки в коттедже ChiliGesh, рассчитанном на четверых, обойдутся в 16 000 руб. Сутки для одного в двухместном номере в гостиницах "Сафари" или "Вертикаль" стартуют в мартовские праздники от 7500 рублей.

Где еще могут отдохнуть жители Алтайского края?

С прямым вылетом из Барнаула жителям Алтайского края доступны такие направления, как Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Красноярск, Сургут. Билеты на праздничные даты еще есть и при желании отдыхающие смогут увидеть достопримечательности других российских городов, посетить музеи и театры.