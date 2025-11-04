"Сколько ждать ремонта?" Жители Барнаула пожаловались на уходящую в землю горячую воду

Проблема сохраняется не первый день

04 ноября 2025, 16:30, ИА Амител

Жители Барнаула сообщили о коммунальной проблеме – горячая вода круглосуточно уходит под землю, но счета при этом продолжают поступать в полном объеме, пишет Telegram-канал "Черное и Белое Барнаул".

По словам очевидцев, утечка происходит на участке между домом № 152 по улице Антона Петрова и лицеем № 73.

«Горячая вода течет без остановки, все уходит в землю, а платить все равно приходится. Сколько еще ждать ремонта?» – возмущается местный житель, обратившийся в Telegram-канал.

Проблема, по словам горожан, сохраняется не первый день. Люди просят коммунальные службы обратить внимание на ситуацию и оперативно устранить утечку.

Ранее сообщалось, что жители многоэтажки уже четвертые сутки остаются без воды – в доме по адресу улица Гоголя, 24б, воду отключили после того, как на третьем этаже прорвало трубу. По словам горожан, управляющая компания перекрыла подачу, так как собственника квартиры, из которой течет вода, найти не удалось.