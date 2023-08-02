Скончался автор песни "Стоят девчонки" Александр Колкер
Он написал музыку и песни более чем к 100 фильмам
02 августа 2023, 07:40, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Санкт-Петербурге скончался известный советский композитор и автор песен Александр Колкер. Ему было 90 лет.
Союз композиторов Санкт-Петербурга сообщил о том, что Колкер ушел из жизни 1 августа. Причина смерти, а также время прощания с Александром Колкером не уточняются.
Композитор написал такие песни, как: "Туман", "Дождик", "Парень с Петроградской стороны", "Карелия", "Стоят девчонки". Всего за время профессиональной деятельности Александр Колкер создал музыку более чем к 100 фильмам.
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