Скончался автор песни "Стоят девчонки" Александр Колкер

Он написал музыку и песни более чем к 100 фильмам

02 августа 2023, 07:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Санкт-Петербурге скончался известный советский композитор и автор песен Александр Колкер. Ему было 90 лет.

Союз композиторов Санкт-Петербурга сообщил о том, что Колкер ушел из жизни 1 августа. Причина смерти, а также время прощания с Александром Колкером не уточняются.

Композитор написал такие песни, как: "Туман", "Дождик", "Парень с Петроградской стороны", "Карелия", "Стоят девчонки". Всего за время профессиональной деятельности Александр Колкер создал музыку более чем к 100 фильмам.