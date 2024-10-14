Есть ли свободные места на шиномонтаж в Барнауле и можно ли "пройти" по живой очереди
Amic.ru выяснил, на какие даты идет запись на шиномонтаж
14 октября 2024, 11:00, ИА Амител
Дождь, снег и резкое понижение температуры превратили дороги Барнаула в настоящий каток. О надвигающемся похолодании синоптики предупреждали заранее, но многие автомобилисты оказались не готовы к "внезапной" зиме. Начиная с 11 октября возле каждой шиномонтажки сохраняются длинные очереди из желающих сменить резину. Amic.ru выяснил, на какую дату идет запись и можно ли "переобуться" день в день.
В "Подкове" запись на шиномонтаж расписана на три дня вперед. Шанс пробиться быстрее есть, но тут все зависит от удачи, говорит директор розничной сети автомаркета TT Auto Ержан Акпаев.
"Мы принимаем клиентов по записи. Если ребята успевают закончить шиномонтаж быстрее, чем планировалось, в это окно принимают по живой очереди. Но рекомендую все-таки лучше записаться через интернет", – говорит Акпаев.
В сервисах Ivanor через интернет можно забронировать место только на 18 октября. Есть возможность сменить резину и по живой очереди, но ждать придется долго, сообщил amic.ru руководитель отдела закупа компании Максим Мягков.
"Свободных мест на выходные по записи не было уже утром в пятницу. На выходных был полный аншлаг. Для клиентов, которые хотят сменить резину по живой очереди, мы организовали отдельный въезд. Однако сказать точно, сколько времени придется ждать, невозможно. В лучшем случае это займет три-четыре часа", – сообщил Максим Мягков.
В сети торгово-сервисных центров ZavGar записывают по телефону на 16 октября. По живой очереди тоже можно рискнуть, но провести в ней придется целый день, сообщили корреспонденту amic.ru.
Как ранее сообщало наше информагентство, стоимость шиномонтажа в сервисах Барнаула поднялась в сравнении с осенью 2023 года на 15-30%. В компаниях это объясняют ростом заработных плат, а также необходимостью обновления и обслуживания оборудования. Базовый пакет услуг, включающий снятие, установку, монтаж, демонтаж и балансировку, варьируется от двух до пяти тысяч рублей.
- R12-R14 – 1,8-2 тысячи рублей;
- R15-R16 – 2,3-2,5 тысячи рублей;
- R17-R18 – 2,8-3 тысячи рублей;
- R19 и более – 3,1-4,1 тысячи рублей.
11:19:51 14-10-2024
в чем была проблема сменить резину немного раньше? и в двое дешевле кстати)
11:24:54 14-10-2024
Гость (11:19:51 14-10-2024) в чем была проблема сменить резину немного раньше? и в двое ... вера в чудеса - а вдруг зима не наступит?
11:24:47 14-10-2024
почем перекинуть на дисках R17?
11:30:33 14-10-2024
Гость (11:24:47 14-10-2024) почем перекинуть на дисках R17?... весной было 2300
11:41:09 14-10-2024
Меняю колеса сам возле гаража, м нут 40-50 в любое время и бесплатно.
11:54:26 14-10-2024
Друг (11:41:09 14-10-2024) Меняю колеса сам возле гаража, м нут 40-50 в любое время и б... Куда подъезжать ?
12:13:07 14-10-2024
Друг (11:41:09 14-10-2024) Меняю колеса сам возле гаража, м нут 40-50 в любое время и б... Условия устраивают. Скажи, куда подъехать к тебе на замену?
11:48:29 14-10-2024
И как только ездили, когда не было зимней резины, да и летняя была в дефиците )))
11:53:52 14-10-2024
Гость (11:48:29 14-10-2024) И как только ездили, когда не было зимней резины, да и лет... Да какой ты молодец!!! А много ты знаешь женщин ,способных поднять колесо с диском!!!!
12:02:03 14-10-2024
Гость (11:53:52 14-10-2024) Да какой ты молодец!!! А много ты знаешь женщин ,способных п... Пусть мужа на час вызовет. Быстрее и дешевле будет.
12:11:17 14-10-2024
Гость (12:02:03 14-10-2024) Пусть мужа на час вызовет. Быстрее и дешевле будет.... Зачем, если есть шиномонтажка?
12:32:38 14-10-2024
Гость (12:11:17 14-10-2024) Зачем, если есть шиномонтажка?... Жэнская логика у вас во всей красе. Закинуть резину в багажник и салон, женщина может. Отстоять в очереди хз сколько, может. Заплатить много денег может. А купить 1раз диски дешевые для зимней резины, вызвать мужика чтобы он перекинул колеса дешевле чем на шиномонтажке, женщина не может... Не завидую вашему мужу (хотя его скорее всего и нет).
12:40:39 14-10-2024
Гость (12:32:38 14-10-2024) Жэнская логика у вас во всей красе. Закинуть резину в багажн... Да никакой муж на час не будет этим заниматься, пошлет на шиномонтажку. Нафига ему надо это, карячиться в грязи, у них перечень выполняемых работ прописан и шиномонтажа там нет.
Друг/приятель хороший может перекинуть, это да, но они у современных женщин с их закидонами есть далеко не всегда.
12:49:09 14-10-2024
Гость (12:32:38 14-10-2024) Жэнская логика у вас во всей красе. Закинуть резину в багажн... Вызвать левого мужика. Целый час тусоваться с ним в мороз возле машины и надеяться, что он умеет менять резину. Когда можно:
1 Накануне записаться на шиномонтаж
2 Приехать к четко обозначенному времени в мастерскую, где хранится твоя резина.
3. Сидеть в тепле, попивая кофеек и читая книжку, пока специально обученные люди меняют тебе резину
И этот человек говорит мне про логику...
13:07:55 14-10-2024
Гость (12:49:09 14-10-2024) Вызвать левого мужика. Целый час тусоваться с ним в мороз во... а потом обнаружить что резина не ваша и не прикручена.
14:24:38 14-10-2024
Мусик (13:07:55 14-10-2024) а потом обнаружить что резина не ваша и не прикручена. ... Господи. Какой бред вы несете!!! Я годами езжу в одну и ту же мастерскую. Ни разу резину ни украли и колеса ни разу неприкрученными не оставили
12:03:43 14-10-2024
Гость (11:53:52 14-10-2024) Да какой ты молодец!!! А много ты знаешь женщин ,способных п... ?
14:07:56 14-10-2024
Гость (11:53:52 14-10-2024) Да какой ты молодец!!! А много ты знаешь женщин ,способных п... Поднять то я могу, и даже в багажник положить, а вот гайки затянуть как положено - не смогу
15:27:02 14-10-2024
Гость (14:07:56 14-10-2024) Поднять то я могу, и даже в багажник положить, а вот гайки ... А ты ножкой, ножкой :-)
11:58:23 14-10-2024
Меняю колеса сам возле гаража, м нут 40-50 в любое время и бесплатно......................Согласен с Вами. Только у меня получается бутылка водки и тёщины котлеты. И по времени подольше. Но,главное результат . И процесс
12:01:19 14-10-2024
Гость (11:24:47 14-10-2024) почем перекинуть на дисках R17?... ОТ 4 000
13:05:31 14-10-2024
Гость (12:01:19 14-10-2024) ОТ 4 000... что так дорого то просто перекинуть на дисках? а перебортовывать вообще под 10?
14:22:28 14-10-2024
потому что нужно следить за прогнозом и ЗАРАНЕЕ заботиться о себе. я ж говорю, как еще живы все при таком подходе ко своим делам?! так вам и надо. пацаны, ставьте по 1200 на колесо, эти ...заплатят!!
18:32:21 14-10-2024
Стадо водятлов которые реально живут в Сибири и думают что снег не выпадет, а потом и вновь скажу водятлов, стоят в очередях, перекрывают дороги по обочинам и ТД.
Одним словом водятлы.
Ну теплая погода же была интернет говорил что будет снег. Ну переабуйтесь и сухие колеса в салон поставь, ну нет же до последнего ждут