Amic.ru выяснил, на какие даты идет запись на шиномонтаж

14 октября 2024, 11:00, ИА Амител

Очередь на шиномонтаж / Фото: amic.ru

Дождь, снег и резкое понижение температуры превратили дороги Барнаула в настоящий каток. О надвигающемся похолодании синоптики предупреждали заранее, но многие автомобилисты оказались не готовы к "внезапной" зиме. Начиная с 11 октября возле каждой шиномонтажки сохраняются длинные очереди из желающих сменить резину. Amic.ru выяснил, на какую дату идет запись и можно ли "переобуться" день в день.

В "Подкове" запись на шиномонтаж расписана на три дня вперед. Шанс пробиться быстрее есть, но тут все зависит от удачи, говорит директор розничной сети автомаркета TT Auto Ержан Акпаев.

"Мы принимаем клиентов по записи. Если ребята успевают закончить шиномонтаж быстрее, чем планировалось, в это окно принимают по живой очереди. Но рекомендую все-таки лучше записаться через интернет", – говорит Акпаев.

В сервисах Ivanor через интернет можно забронировать место только на 18 октября. Есть возможность сменить резину и по живой очереди, но ждать придется долго, сообщил amic.ru руководитель отдела закупа компании Максим Мягков.

"Свободных мест на выходные по записи не было уже утром в пятницу. На выходных был полный аншлаг. Для клиентов, которые хотят сменить резину по живой очереди, мы организовали отдельный въезд. Однако сказать точно, сколько времени придется ждать, невозможно. В лучшем случае это займет три-четыре часа", – сообщил Максим Мягков.

В сети торгово-сервисных центров ZavGar записывают по телефону на 16 октября. По живой очереди тоже можно рискнуть, но провести в ней придется целый день, сообщили корреспонденту amic.ru.

Как ранее сообщало наше информагентство, стоимость шиномонтажа в сервисах Барнаула поднялась в сравнении с осенью 2023 года на 15-30%. В компаниях это объясняют ростом заработных плат, а также необходимостью обновления и обслуживания оборудования. Базовый пакет услуг, включающий снятие, установку, монтаж, демонтаж и балансировку, варьируется от двух до пяти тысяч рублей.