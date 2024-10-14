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Есть ли свободные места на шиномонтаж в Барнауле и можно ли "пройти" по живой очереди

Amic.ru выяснил, на какие даты идет запись на шиномонтаж

14 октября 2024, 11:00, ИА Амител

Очередь на шиномонтаж / Фото: amic.ru
Очередь на шиномонтаж / Фото: amic.ru

Дождь, снег и резкое понижение температуры превратили дороги Барнаула в настоящий каток. О надвигающемся похолодании синоптики предупреждали заранее, но многие автомобилисты оказались не готовы к "внезапной" зиме. Начиная с 11 октября возле каждой шиномонтажки сохраняются длинные очереди из желающих сменить резину. Amic.ru выяснил, на какую дату идет запись и можно ли "переобуться" день в день.

В "Подкове" запись на шиномонтаж расписана на три дня вперед. Шанс пробиться быстрее есть, но тут все зависит от удачи, говорит директор розничной сети автомаркета TT Auto Ержан Акпаев.

"Мы принимаем клиентов по записи. Если ребята успевают закончить шиномонтаж быстрее, чем планировалось, в это окно принимают по живой очереди. Но рекомендую все-таки лучше записаться через интернет", – говорит Акпаев.

В сервисах Ivanor через интернет можно забронировать место только на 18 октября. Есть возможность сменить резину и по живой очереди, но ждать придется долго, сообщил amic.ru руководитель отдела закупа компании Максим Мягков. 

"Свободных мест на выходные по записи не было уже утром в пятницу. На выходных был полный аншлаг. Для клиентов, которые хотят сменить резину по живой очереди, мы организовали отдельный въезд. Однако сказать точно, сколько времени придется ждать, невозможно. В лучшем случае это займет три-четыре часа", – сообщил Максим Мягков.

В сети торгово-сервисных центров ZavGar записывают по телефону на 16 октября. По живой очереди тоже можно рискнуть, но провести в ней придется целый день, сообщили корреспонденту amic.ru.

Как ранее сообщало наше информагентство, стоимость шиномонтажа в сервисах Барнаула поднялась в сравнении с осенью 2023 года на 15-30%. В компаниях это объясняют ростом заработных плат, а также необходимостью обновления и обслуживания оборудования. Базовый пакет услуг, включающий снятие, установку, монтаж, демонтаж и балансировку, варьируется от двух до пяти тысяч рублей.

  • R12-R14 – 1,8-2 тысячи рублей;
  • R15-R16 – 2,3-2,5 тысячи рублей;
  • R17-R18 – 2,8-3 тысячи рублей;
  • R19 и более – 3,1-4,1 тысячи рублей.

Барнаул Транспорт Дороги Авто

Комментарии 24

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Гость

11:19:51 14-10-2024

в чем была проблема сменить резину немного раньше? и в двое дешевле кстати)

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Мусик

11:24:54 14-10-2024

Гость (11:19:51 14-10-2024) в чем была проблема сменить резину немного раньше? и в двое ... вера в чудеса - а вдруг зима не наступит?

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Гость

11:24:47 14-10-2024

почем перекинуть на дисках R17?

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Мусик

11:30:33 14-10-2024

Гость (11:24:47 14-10-2024) почем перекинуть на дисках R17?... весной было 2300

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Друг

11:41:09 14-10-2024

Меняю колеса сам возле гаража, м нут 40-50 в любое время и бесплатно.

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Гость

11:54:26 14-10-2024

Друг (11:41:09 14-10-2024) Меняю колеса сам возле гаража, м нут 40-50 в любое время и б... Куда подъезжать ?

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Гость

12:13:07 14-10-2024

Друг (11:41:09 14-10-2024) Меняю колеса сам возле гаража, м нут 40-50 в любое время и б... Условия устраивают. Скажи, куда подъехать к тебе на замену?

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Гость

11:48:29 14-10-2024

И как только ездили, когда не было зимней резины, да и летняя была в дефиците )))

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Гость

11:53:52 14-10-2024

Гость (11:48:29 14-10-2024) И как только ездили, когда не было зимней резины, да и лет... Да какой ты молодец!!! А много ты знаешь женщин ,способных поднять колесо с диском!!!!

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Гость

12:02:03 14-10-2024

Гость (11:53:52 14-10-2024) Да какой ты молодец!!! А много ты знаешь женщин ,способных п... Пусть мужа на час вызовет. Быстрее и дешевле будет.

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Гость

12:11:17 14-10-2024

Гость (12:02:03 14-10-2024) Пусть мужа на час вызовет. Быстрее и дешевле будет.... Зачем, если есть шиномонтажка?

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Гость

12:32:38 14-10-2024

Гость (12:11:17 14-10-2024) Зачем, если есть шиномонтажка?... Жэнская логика у вас во всей красе. Закинуть резину в багажник и салон, женщина может. Отстоять в очереди хз сколько, может. Заплатить много денег может. А купить 1раз диски дешевые для зимней резины, вызвать мужика чтобы он перекинул колеса дешевле чем на шиномонтажке, женщина не может... Не завидую вашему мужу (хотя его скорее всего и нет).

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Гость

12:40:39 14-10-2024

Гость (12:32:38 14-10-2024) Жэнская логика у вас во всей красе. Закинуть резину в багажн... Да никакой муж на час не будет этим заниматься, пошлет на шиномонтажку. Нафига ему надо это, карячиться в грязи, у них перечень выполняемых работ прописан и шиномонтажа там нет.
Друг/приятель хороший может перекинуть, это да, но они у современных женщин с их закидонами есть далеко не всегда.

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Гость

12:49:09 14-10-2024

Гость (12:32:38 14-10-2024) Жэнская логика у вас во всей красе. Закинуть резину в багажн... Вызвать левого мужика. Целый час тусоваться с ним в мороз возле машины и надеяться, что он умеет менять резину. Когда можно:
1 Накануне записаться на шиномонтаж
2 Приехать к четко обозначенному времени в мастерскую, где хранится твоя резина.
3. Сидеть в тепле, попивая кофеек и читая книжку, пока специально обученные люди меняют тебе резину
И этот человек говорит мне про логику...

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Мусик

13:07:55 14-10-2024

Гость (12:49:09 14-10-2024) Вызвать левого мужика. Целый час тусоваться с ним в мороз во... а потом обнаружить что резина не ваша и не прикручена.

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Гость

14:24:38 14-10-2024

Мусик (13:07:55 14-10-2024) а потом обнаружить что резина не ваша и не прикручена. ... Господи. Какой бред вы несете!!! Я годами езжу в одну и ту же мастерскую. Ни разу резину ни украли и колеса ни разу неприкрученными не оставили

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Гость

12:03:43 14-10-2024

Гость (11:53:52 14-10-2024) Да какой ты молодец!!! А много ты знаешь женщин ,способных п... ?

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Гость

14:07:56 14-10-2024

Гость (11:53:52 14-10-2024) Да какой ты молодец!!! А много ты знаешь женщин ,способных п... Поднять то я могу, и даже в багажник положить, а вот гайки затянуть как положено - не смогу

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Гость

15:27:02 14-10-2024

Гость (14:07:56 14-10-2024) Поднять то я могу, и даже в багажник положить, а вот гайки ... А ты ножкой, ножкой :-)

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Гость

11:58:23 14-10-2024

Меняю колеса сам возле гаража, м нут 40-50 в любое время и бесплатно......................Согласен с Вами. Только у меня получается бутылка водки и тёщины котлеты. И по времени подольше. Но,главное результат . И процесс

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Гость

12:01:19 14-10-2024

Гость (11:24:47 14-10-2024) почем перекинуть на дисках R17?... ОТ 4 000

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Гость

13:05:31 14-10-2024

Гость (12:01:19 14-10-2024) ОТ 4 000... что так дорого то просто перекинуть на дисках? а перебортовывать вообще под 10?

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Гость

14:22:28 14-10-2024

потому что нужно следить за прогнозом и ЗАРАНЕЕ заботиться о себе. я ж говорю, как еще живы все при таком подходе ко своим делам?! так вам и надо. пацаны, ставьте по 1200 на колесо, эти ...заплатят!!

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Артем

18:32:21 14-10-2024

Стадо водятлов которые реально живут в Сибири и думают что снег не выпадет, а потом и вновь скажу водятлов, стоят в очередях, перекрывают дороги по обочинам и ТД.
Одним словом водятлы.
Ну теплая погода же была интернет говорил что будет снег. Ну переабуйтесь и сухие колеса в салон поставь, ну нет же до последнего ждут

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