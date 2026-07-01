Следователи возбудили уголовное дело после аварии с паромом на Телецком озере
В результате ЧП затонули два автомобиля
01 июля 2026, 13:12, ИА Амител
Следователи возбудили уголовное дело после опрокидывания парома на Телецком озере в Республике Алтай. В результате происшествия затонули два автомобиля, находившиеся на борту судна.
Как сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, инцидент произошел 1 июля в акватории Телецкого озера. По предварительным данным, паром, следовавший по маршруту мыс Кырсай — Артыбаш, во время движения опрокинулся.
В момент происшествия на борту пассажиров не было. Капитан судна самостоятельно добрался до берега. В результате аварии затонули два автомобиля. Размер причиненного ущерба устанавливается.
По факту произошедшего Барнаульский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).
Следователи и криминалисты проводят необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин происшествия.
13:15:46 01-07-2026
А почему он опрокинулся? Погодные условия? Неправильное расположение груза? Ощибка пилотирования? Лохнесское чудовище? Воздействие внешних факторов?
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Гость (13:15:46 01-07-2026) А почему он опрокинулся? Погодные условия? Неправильное расп... Лох-телецкое чудовище за штурвалом
15:26:52 01-07-2026
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