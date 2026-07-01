На Телецком озере перевернулся паром с автомобилями

Капитан судна самостоятельно выбрался на берег

01 июля 2026, 11:18, ИА Амител

Телецкое озеро / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Республике Алтай прокуратура организовала проверку после опрокидывания парома на Телецком озере. В момент происшествия пассажиров на борту не было, пострадавших нет. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, инцидент произошел в акватории Телецкого озера неподалеку от водопада Чоодор.

По предварительным данным, маломерное грузопассажирское судно, следовавшее по маршруту мыс Кырсай — Артыбаш, во время движения опрокинулось.

В ведомстве уточнили, что пассажиров на борту не было. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Горно-Алтайская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта.

В свою очередь, в ГУ МЧС России по Республике Алтай сообщили, что на пароме находилось два автомобиля. Капитан судна самостоятельно выбрался на берег. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.