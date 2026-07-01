На Телецком озере перевернулся паром с автомобилями
Капитан судна самостоятельно выбрался на берег
01 июля 2026, 11:18, ИА Амител
В Республике Алтай прокуратура организовала проверку после опрокидывания парома на Телецком озере. В момент происшествия пассажиров на борту не было, пострадавших нет. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, инцидент произошел в акватории Телецкого озера неподалеку от водопада Чоодор.
По предварительным данным, маломерное грузопассажирское судно, следовавшее по маршруту мыс Кырсай — Артыбаш, во время движения опрокинулось.
В ведомстве уточнили, что пассажиров на борту не было. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Горно-Алтайская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта.
В свою очередь, в ГУ МЧС России по Республике Алтай сообщили, что на пароме находилось два автомобиля. Капитан судна самостоятельно выбрался на берег. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.
11:53:59 01-07-2026
Вот насчитают капитану.
15:01:05 01-07-2026
Гость (11:53:59 01-07-2026) Вот насчитают капитану.... Нельзя безнаказанно топить суда и машины.
11:58:57 01-07-2026
Бедный кормчий. До конца жизни теперь расплачиваться будет и за машины и за паром.
12:42:13 01-07-2026
Гость (11:58:57 01-07-2026) Бедный кормчий. До конца жизни теперь расплачиваться будет и... По суду насчитают - на три его жизни хватит. Ту или трудоустроить его на высокооплачиваемую работу, чтобы взимать официально, либо прикопать для восстановления справедливости... но это уже УК РФ в полный рост... как то так.
12:04:59 01-07-2026
Озеро пострадавшее!!!. Вот пусть капитан эти авто и вытаскивает. Уникальное озеро надо всё испоганить.... Кто это разрешил - то?
13:46:18 01-07-2026
Гость (12:04:59 01-07-2026) Озеро пострадавшее!!!. Вот пусть капитан эти авто и вытаскив... Что разрешил? Плавать паромам по озеру? А кто разрешил ездить на машинах? они же сбить могут и воздух постоянно загрязняют.
15:17:57 01-07-2026
Гость (12:04:59 01-07-2026) Озеро пострадавшее!!!. Вот пусть капитан эти авто и вытаскив... В этом озере есть самолет и вертолеты, лодок и катеров немало. Авто не навредят, пусть будут.
13:15:48 01-07-2026
Этот тот самый паром?! Официальный и популярный. Или другой какой-то...
15:11:36 01-07-2026
Сейчас капитана и владельца подтянут все, кто может - и ГИМС и транспортники и "общество спасения на водах". Это ж надо так умудриться.
06:30:52 02-07-2026
Паром застрахован поди, да и перевозка авто за такую стоимость должна в себя страховку включать. Если по уму всё.
07:41:16 02-07-2026
Гость (06:30:52 02-07-2026) Паром застрахован поди, да и перевозка авто за такую стоимос... За пять тысяч р вам еще и страховку?
23:54:06 02-07-2026
Акакий (07:41:16 02-07-2026) За пять тысяч р вам еще и страховку?... Ну себя бы с именем Акакий я бы застраховал. 5000 даже экскурсия на водопады большая не стоит