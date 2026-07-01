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На Телецком озере перевернулся паром с автомобилями

Капитан судна самостоятельно выбрался на берег

01 июля 2026, 11:18, ИА Амител

Телецкое озеро / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Телецкое озеро / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Республике Алтай прокуратура организовала проверку после опрокидывания парома на Телецком озере. В момент происшествия пассажиров на борту не было, пострадавших нет. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, инцидент произошел в акватории Телецкого озера неподалеку от водопада Чоодор.

По предварительным данным, маломерное грузопассажирское судно, следовавшее по маршруту мыс Кырсай — Артыбаш, во время движения опрокинулось.

В ведомстве уточнили, что пассажиров на борту не было. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Горно-Алтайская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта.

В свою очередь, в ГУ МЧС России по Республике Алтай сообщили, что на пароме находилось два автомобиля. Капитан судна самостоятельно выбрался на берег. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

Авто вода Республика Алтай
       

Комментарии 12

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Гость

11:53:59 01-07-2026

Вот насчитают капитану.

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Гость

15:01:05 01-07-2026

Гость (11:53:59 01-07-2026) Вот насчитают капитану.... Нельзя безнаказанно топить суда и машины.

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Гость

11:58:57 01-07-2026

Бедный кормчий. До конца жизни теперь расплачиваться будет и за машины и за паром.

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Гость

12:42:13 01-07-2026

Гость (11:58:57 01-07-2026) Бедный кормчий. До конца жизни теперь расплачиваться будет и... По суду насчитают - на три его жизни хватит. Ту или трудоустроить его на высокооплачиваемую работу, чтобы взимать официально, либо прикопать для восстановления справедливости... но это уже УК РФ в полный рост... как то так.

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Гость

12:04:59 01-07-2026

Озеро пострадавшее!!!. Вот пусть капитан эти авто и вытаскивает. Уникальное озеро надо всё испоганить.... Кто это разрешил - то?

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Гость

13:46:18 01-07-2026

Гость (12:04:59 01-07-2026) Озеро пострадавшее!!!. Вот пусть капитан эти авто и вытаскив... Что разрешил? Плавать паромам по озеру? А кто разрешил ездить на машинах? они же сбить могут и воздух постоянно загрязняют.

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Гость

15:17:57 01-07-2026

Гость (12:04:59 01-07-2026) Озеро пострадавшее!!!. Вот пусть капитан эти авто и вытаскив... В этом озере есть самолет и вертолеты, лодок и катеров немало. Авто не навредят, пусть будут.

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Гость

13:15:48 01-07-2026

Этот тот самый паром?! Официальный и популярный. Или другой какой-то...

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Мимопроходящий

15:11:36 01-07-2026

Сейчас капитана и владельца подтянут все, кто может - и ГИМС и транспортники и "общество спасения на водах". Это ж надо так умудриться.

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Гость

06:30:52 02-07-2026

Паром застрахован поди, да и перевозка авто за такую стоимость должна в себя страховку включать. Если по уму всё.

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Акакий

07:41:16 02-07-2026

Гость (06:30:52 02-07-2026) Паром застрахован поди, да и перевозка авто за такую стоимос... За пять тысяч р вам еще и страховку?

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Гость

23:54:06 02-07-2026

Акакий (07:41:16 02-07-2026) За пять тысяч р вам еще и страховку?... Ну себя бы с именем Акакий я бы застраховал. 5000 даже экскурсия на водопады большая не стоит

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