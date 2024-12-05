"Слишком вовремя". Эксперт оценил приезд в Москву Карлсона для интервью с Лавровым

Политолог в разговоре с amic.ru спрогнозировал, какие вопросы мог обсуждать журналист с российским министром

05 декабря 2024, 18:12, ИА Амител

Сергей Лавров / Фото: Министерство иностранных дел РФ

Интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону будет опубликовано ночью 6 декабря, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Ранее Карлсон сообщил на своей странице в сети Х, что посетил Москву для интервью с российским министром. Характеризуя высокопоставленного российского собеседника, журналист отметил, что Лавров является "самым опытным министром иностранных дел в мире".

Разумеется, Такер Карлсон опытный журналист и вполне может по своей инициативе поговорить с главой российского МИД, однако здесь интригу вызывает время прибытия, поделился с amic.ru своими мыслями доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Дмитрий Ежов.

"Приезд для интервью случился как-то уж очень вовремя. Отсюда и различные предположения, что он мог прибыть с неким посланием от представителей новой администрации США. Но нельзя, конечно, считать эту загадочную миссию главной целью. Карлсон зарекомендовал себя как человек, который некоторое время назад не побоялся взять интервью у Владимира Путина и донести до американцев точку зрения российского лидера", – напомнил он.

Дмитрий Ежов также напомнил, что Карлсон пытался взять интервью и у Владимира Зеленского:

"Это было бы вполне логично, тогда общественность ознакомилась бы с двумя различными точками зрения на происходящее, однако барьер этому был поставлен с неожиданной стороны. И мы увидели, что реальной демократии там, где ее больше всего ожидали, как раз не существует".

Ранее Карлсон сообщил, что собирался побеседовать с Владимиром Зеленским, однако сделать этого не удалось. "Этим усилиям мешало правительство США. Американское посольство в Киеве, на которое уходят деньги наших налогоплательщиков, заявило правительству господина Зеленского: "Вы не можете давать интервью", – рассказал журналист.

В интервью радио "Спутник" Захарова сообщила , что интервью получилось "масштабным – более часа, порядка полутора часов", в нем затронуты темы взаимоотношений России с США, Украиной и некоторые другие.