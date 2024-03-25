"Убить их всех". Медведев рассказал, какое наказание ожидает совершивших теракт

Такое же наказание, подчеркнул он, должны понести все причастные к теракту в "Крокус Сити Холле"

25 марта 2024, 17:15, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что четверых задержанных уроженцев Таджикистана убьют за совершение теракта в подмосковном "Крокус Сити Молле".

"Меня спрашивают все. Что делать? Их поймали. Молодцы все, кто ловил. Их надо убить? Надо. И это будет", - подчеркнул Медеведев.

При этом он подчеркнул, что гораздо важнее убить всех причастных.

"Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех", - добавил зампред Совбеза РФ.

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов призвал "скорее зачистить нелюдей", устроивших теракт в "Крокусе".