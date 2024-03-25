"Убить их всех". Медведев рассказал, какое наказание ожидает совершивших теракт
Такое же наказание, подчеркнул он, должны понести все причастные к теракту в "Крокус Сити Холле"
25 марта 2024, 17:15, ИА Амител
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что четверых задержанных уроженцев Таджикистана убьют за совершение теракта в подмосковном "Крокус Сити Молле".
"Меня спрашивают все. Что делать? Их поймали. Молодцы все, кто ловил. Их надо убить? Надо. И это будет", - подчеркнул Медеведев.
При этом он подчеркнул, что гораздо важнее убить всех причастных.
"Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех", - добавил зампред Совбеза РФ.
Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов призвал "скорее зачистить нелюдей", устроивших теракт в "Крокусе".
17:18:43 25-03-2024
ээээ.... а этот дядька про законы слышал?
17:32:17 25-03-2024
гость (17:18:43 25-03-2024) ээээ.... а этот дядька про законы слышал?... Которые разрешают за (обещанные) миллионы долларов (которые озолотят их родственников в тж на несколько поколений вперед) убивать беззащитных людей, смеяться в лицо тем, кто остался без отца, матери, без ребенка, еще и надеяться на бесплатное проживание?
Нет, не слышал.
17:24:23 25-03-2024
Правильно сказал Медведев
17:25:57 25-03-2024
Пусть Путину В.В. скажет а не в телеграмме. Собака лает ветер носит
17:27:26 25-03-2024
гость (17:18:43 25-03-2024) ээээ.... а этот дядька про законы слышал?... Он то слышал, а ты про человеческие законы слышал. СМЕРТЬ нелюдям.
17:40:53 25-03-2024
Слишком много агрессивных и непродуманных высказываний от этого государственного деятеля последнее время. Это либо проблемы со здоровьем либо намеренное провокационное поведение.
18:09:36 25-03-2024
13.40 25.03.2024 (17:40:53 25-03-2024) Слишком много агрессивных и непродуманных высказываний от эт... Может, как раз всё продумано. Выражает радикальную позицию вместо тех, кто тоже так думает, но не может открыто высказываться в силу должностых ограничений)))
18:29:21 25-03-2024
13.40 25.03.2024 (17:40:53 25-03-2024) Слишком много агрессивных и непродуманных высказываний от эт... Что тут непродуманного?Кровь за кровь,смерть за смерть.Тебе такое не нравится?Ну и живи с этим.Пока сам под пулю террориста не попадёшь.
18:04:18 25-03-2024
Наверное единственный за последние годы случай когда с высказыванием этого человека можно согласиться.Тут никакой жалости быть не может,ровнять всех причастных.
06:29:16 26-03-2024
Да, удобный случай. Под эту дудку можно многих убить, а там разберёмся...
09:11:24 26-03-2024
Так уже грохнули два подпольных лагеря боевиков в Турции, по российской наводке, и два здания ГУР в Киеве. Тут не до сантиментов.
10:30:17 26-03-2024
"Убить их всех" --- но не сразу. В тюрьме иногда хотят кончить жизнь самоубийством. Получится по закону, про который некоторые тут слышали. Про справедливость не слышали