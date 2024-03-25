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"Убить их всех". Медведев рассказал, какое наказание ожидает совершивших теракт

Такое же наказание, подчеркнул он, должны понести все причастные к теракту в "Крокус Сити Холле"

25 марта 2024, 17:15, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm
Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что четверых задержанных уроженцев Таджикистана убьют за совершение теракта в подмосковном "Крокус Сити Молле".

"Меня спрашивают все. Что делать? Их поймали. Молодцы все, кто ловил. Их надо убить? Надо. И это будет", - подчеркнул Медеведев.

При этом он подчеркнул, что гораздо важнее убить всех причастных.

"Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех", - добавил зампред Совбеза РФ.

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов призвал "скорее зачистить нелюдей", устроивших теракт в "Крокусе".

Депутат Госдумы Иван Лоор / Фото: amic.ru

Депутат Госдумы Лоор призвал "победить мировое зло" после теракта в "Крокусе"

Парламентарий подчеркнул, что все виновные в преступлении должны быть найдены и сурово наказаны
НОВОСТИПроисшествия
Дмитрий Медведев Москва Теракт
Читайте также в сюжете: Теракт в "Крокус Сити Холле"

Комментарии 12

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гость

17:18:43 25-03-2024

ээээ.... а этот дядька про законы слышал?

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Гость

17:32:17 25-03-2024

гость (17:18:43 25-03-2024) ээээ.... а этот дядька про законы слышал?... Которые разрешают за (обещанные) миллионы долларов (которые озолотят их родственников в тж на несколько поколений вперед) убивать беззащитных людей, смеяться в лицо тем, кто остался без отца, матери, без ребенка, еще и надеяться на бесплатное проживание?
Нет, не слышал.

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Вячеслав

17:24:23 25-03-2024

Правильно сказал Медведев

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Гость

17:25:57 25-03-2024

Пусть Путину В.В. скажет а не в телеграмме. Собака лает ветер носит

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Гость

17:27:26 25-03-2024

гость (17:18:43 25-03-2024) ээээ.... а этот дядька про законы слышал?... Он то слышал, а ты про человеческие законы слышал. СМЕРТЬ нелюдям.

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13.40 25.03.2024

17:40:53 25-03-2024

Слишком много агрессивных и непродуманных высказываний от этого государственного деятеля последнее время. Это либо проблемы со здоровьем либо намеренное провокационное поведение.

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Гость

18:09:36 25-03-2024

13.40 25.03.2024 (17:40:53 25-03-2024) Слишком много агрессивных и непродуманных высказываний от эт... Может, как раз всё продумано. Выражает радикальную позицию вместо тех, кто тоже так думает, но не может открыто высказываться в силу должностых ограничений)))

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Гость

18:29:21 25-03-2024

13.40 25.03.2024 (17:40:53 25-03-2024) Слишком много агрессивных и непродуманных высказываний от эт... Что тут непродуманного?Кровь за кровь,смерть за смерть.Тебе такое не нравится?Ну и живи с этим.Пока сам под пулю террориста не попадёшь.

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Эрг Ноор

18:04:18 25-03-2024

Наверное единственный за последние годы случай когда с высказыванием этого человека можно согласиться.Тут никакой жалости быть не может,ровнять всех причастных.

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Гость

06:29:16 26-03-2024

Да, удобный случай. Под эту дудку можно многих убить, а там разберёмся...

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Гость

09:11:24 26-03-2024

Так уже грохнули два подпольных лагеря боевиков в Турции, по российской наводке, и два здания ГУР в Киеве. Тут не до сантиментов.

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Гость

10:30:17 26-03-2024

"Убить их всех" --- но не сразу. В тюрьме иногда хотят кончить жизнь самоубийством. Получится по закону, про который некоторые тут слышали. Про справедливость не слышали

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