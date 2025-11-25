У тех, кто вместо похода к врачу тянет время и гуглит симптомы, риск летального исхода выше в десять раз

Заболевания желудочно-кишечного тракта занимают одни из лидирующих позиций в структуре не только заболеваемости, но и смертности. Такую картину врачи наблюдают как в Алтайском крае, так и по всей стране. Причем выявляют эти недуги чаще всего в запущенной стадии, когда даже правильно проведенное лечение не гарантирует результата.

Многие жители региона не только игнорируют обследования, но и не спешат идти в больницу даже при появлении тревожных симптомов, замечают алтайские врачи. О том, что за желудочно-кишечные заболевания чаще всего выявляют в Алтайском крае и что делать, чтобы их избежать, – в материале amic.ru.

От полипов до рака

Патологии ЖКТ занимают четвертое место в структуре как смертности, так и заболеваемости.

Чаще всего врачи в Алтайском крае сталкиваются с эрозивными поражениями желудка, рассказывает завотделением профилактики барнаульской горбольницы № 3 Мария Ляпина. Реже встречаются полипы и злокачественные образования. Она напоминает, что ЖКТ – это не только желудок, а целая система органов. Например, полипы и опухоли также выявляют в кишечнике.

Более 60% среди всех взрослых имеют признаки функциональных или органических нарушений желудочно-кишечного тракта, говорит гастроэнтеролог и диетолог Ирина Маслова. Это гастриты и дуодениты, болезни печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей. Причем в последние годы количество подобных расстройств увеличивается, заметила специалист.

Отдельно она выделила метаболически ассоциированную (неалкогольную) жировую болезнь печени. По словам Масловой, сейчас этот недуг есть у каждого третьего, а у людей с ожирением он встречается в 100% случаев.

«Без вмешательства специалиста это заболевание может прогрессировать до фиброза, цирроза и даже рака печени. Проблема в том, что большинство заболеваний выявляется на поздней стадии, когда уже есть необратимые повреждения ткани», – объяснила диетолог.По словам Марии Ляпиной, у многих желудочно-кишечных заболеваний одни и те же факторы риска.

«Ведущим фактором является нерациональное питание. В частности, это недостаточное потребление клетчатки – овощей и фруктов в сыром виде. Кроме того, это избыточное потребление жирного, жареного и копченого, а также обилие фастфуда и быстрых легкоусвояемых углеводов. Плюс, часто встречается нарушение самого режима питания, когда мы пропускаем прием пищи, переедаем или едим на ходу», – рассказывает врач.Кроме того, на развитие болезней ЖКТ влияют курение, злоупотребление алкоголем, бесконтрольный прием нестероидных противовоспалительных препаратов, а также постоянные стрессы и малоподвижный образ жизни.

Риск смерти – не "страшилка"

Многие заболевания желудочно-кишечного тракта без своевременного выявления и лечения грозят летальным исходом, рассказывает главный внештатный хирург Алтайского края и главврач БСМП № 2 Александр Берестенников. Но на практике врачи сталкиваются с пациентами, которые даже при появлении болей до последнего оттягивают поход к врачу.

«Мы недавно проанализировали и увидели, что больше половины тех, кто поступает к нам в стационар, до этого дольше суток находится дома. Если раньше пациент, у которого что-то заболело, вызывал "03", то сейчас он начинает гуглить свои симптомы. Хотя найти в интернете правильную и нужную информацию трудно даже опытному специалисту – зачастую встречаются противоречивые и взаимоисключающие моменты. И мы видим на практике этих пациентов, которые терпят три, четыре, пять дней. В этом случае даже хорошо проведенная операция не всегда может дать результат», – делится специалист.По его словам, даже те жители Алтайского края, которым уже поставили диагноз и рекомендовали планово прооперироваться, не спешат следовать рекомендациям. Так, в БСМП № 2 лишь 34% из всех пролеченных за последний год оперировали в плановом режиме – остальные 66% попали на хирургический стол экстренно.

Чтобы наглядно показать опасность такого поведения, Берестенников привел сухие статистические факты:

летальность от ущемленной грыжи составляет почти 6% . Но если вовремя пролечить ее в плановом режиме, этот показатель не превышает 0,2% ;

операция по удалению камней из желчного пузыря проводится через прокол в щадящем режиме, полностью избавляя человека от недуга. Но если не лечить болезнь, цепочка осложнений может довести до острого панкреатита, смертность при котором достигает 50% ;

при язвенной болезни смертность среди пациентов, которые терпят острую боль дома, не обращаясь к врачам до последнего, составляет почти 10%. Но если оказать помощь в первые шесть часов, летальность не превышает 1%.

По словам хирурга, пациенты чаще всего решение не идти в больницу объясняют просто: "Думал, пройдет". Но Берестенников призывает не играть со своим организмом в русскую рулетку и обращаться к медикам при появлении боли и других симптомов.

Что делать, чтобы не довести себя до опасного состояния?

Как и любую болезнь, расстройства ЖКТ гораздо проще профилактировать, чем лечить, говорит главврач БСМП № 2.

Основа профилактики – в сбалансированном питании, говорит Ирина Маслова.

«Нужна диета с высоким содержанием клетчатки и полезных мононенасыщенных жиров, а также с ограничением простых углеводов, добавочного сахара и трансжиров. Идеально в этом плане подходит средиземноморская диета. Питаться следует по правилу тарелки: половину должны составлять овощи, фрукты и зелень, четверть – качественный белок, а еще четверть – сложные углеводы. Плюс, в рационе должны быть оливковое масло, орехи и авокадо. Такая диета не только нормализует работу ЖКТ, но и дает бонусом антивозрастной эффект», – советует специалист.Также эксперт напоминает, что для работы ЖКТ важно соблюдать питьевой режим. Пить нужно не чай и кофе, а именно обычную воду – не меньше 40 мл на килограмм массы тела.

Ну а чтобы точно быть уверенным в своем организме, следует регулярно проходить диспансеризацию, подчеркивает Мария Ляпина. Этот процесс включает в себя исследование кала на скрытую кровь: современные высокочувствительные методики позволяют выявить проблемы на самых ранних стадиях.

Если этот анализ положительный, человека отправляют на второй этап диспансеризации, где с ним работает хирург или хирург-колопроктолог. Здесь пациента ждет уже полный набор всех необходимых исследований. В 100% случаев у тех, чей анализ на скрытую кровь дал положительный результат, на дообследовании выявляют какую-либо патологию.

Причем недуги находят и у жителей Алтайского края, которых ничего не беспокоит. И это хорошо, отмечает Ляпина: на этой стадии вовремя проведенное лечение позволяет избежать серьезных последствий. И тогда человеку не придется ни терпеть боль, ни ложиться под нож хирурга.