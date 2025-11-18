Антимикробные препараты, которые люди часто назначают сами себе, становятся бесполезными

18 ноября 2025, 06:15, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

С момента разработки первых в мире антибиотиков еще не прошло и ста лет, но за это время данные препараты уже успели спасти миллионы жизней. Впрочем, уже в ближайшем будущем медицина может лишиться этого инструмента, предупреждают алтайские врачи. По их словам, эффективность многих антимикробных средств неуклонно снижается. Причем в этом немалая вина людей, которые считают антибиотики "золотой таблеткой от всего" и назначают их сами себе даже при обычной простуде.

О том, почему самолечение антибиотиками часто не помогает, а лишь отбрасывает всю мировую медицину на сотню лет назад, – в материале amic.ru.

Пьют по поводу и без

Антибиотики нужны для борьбы с инфекциями, возбудителями которых стали бактерии, напоминает главный внештатный специалист по клинической микробиологии и антимикробной резистентности региона Елена Глотова. В борьбе с вирусными заболеваниями, будь то грипп или ОРВИ, они абсолютно бесполезны. По крайней мере, если нет осложнений в виде присоединившихся бактериальных инфекций.

Тем не менее многие убеждены, что упаковка антибиотиков способна справиться с любым недугом, замечает медик.

«Многие считают, что это "золотая таблетка", которая быстро поставит на ноги. Пять лет назад проводили анкетирование с единственным вопросом: "Помогают ли антибиотики в лечении ОРВИ?" 63% респондентов ответили, что да. Думаю, если сейчас провести повторное анкетирование, ниже этот процент не станет. Население как не желало понимать, что антибиотики не действуют на вирусы, так и не желает», – сетует Глотова.Формально антимикробные препараты в России отпускаются строго по назначению врача. Но практика показывает, что многим удается купить их просто так, говорит Дина Петрова, которая заведует пульмонологическим отделением в Краевой клинической больнице.

«К нам поступают не только пациенты с пневмонией и обострением ХОБЛ. Приходят с комплексом симптомов – повышением температуры, катаральными явлениями, кашлем, продукцией мокроты. Это нужно, чтобы мы могли исключить пневмонию или бронхит. Так вот, большинство этих пациентов, как правило, еще до попадания к нам самостоятельно начинают прием антибиотиков. К сожалению, они сегодня очень доступны – можно пойти в аптеку и купить. У многих эти препараты просто хранятся в домашней аптечке», – поясняет врач.По ее словам, назначение антибиотиков – это настоящее врачебное искусство. Специалист должен правильно провести диагностику и понять, какое нужно лекарство, в какой дозировке и в какой срок. А может, пациенту и вовсе не нужен антимикробный препарат.

Бесконтрольное применение не только не дает результата, но и усложняет работу врачам.

«Человек начал самостоятельно принимать антибиотики, но все равно пришел к нам. Почему? Потому что не помогает. В итоге мы сталкиваемся с неэффективностью препаратов. Необходимо назначать повторный курс антибиотиков. Удлиняется срок лечения, увеличивается медикаментозная нагрузка. А это вред не только микробам, но и самому организму. Считается, что полноценное восстановление после курса антибиотиков занимает до года», – говорит пульмонолог.Впрочем, населению эта позиция пока не близка, считает главный внештатный клинический фармаколог Алтайского края Ольга Овчинникова. По ее словам, многие даже вмешиваются в работу врачей, требуя назначить им антибиотики.

«Даже квалификацию врача люди оценивают по тому, назначит он им антибиотики или нет. Кругом и рядом это встречается в периатрической практике», – говорит врач.

Глобальная угроза

Антимикробная резистентность – это снижение эффективности антибиотиков. Микробы тоже хотят жить, а потому адаптируются и мутируют так, чтобы препарат не мог им навредить, поясняет Овчинникова.

По ее словам, это естественный процесс: со временем антибиотики перестают действенно уничтожать бактерии, поэтому фармакологи заменяют их на другие. В пример она привела антибиотики из группы карбапенемов.

«Первые считались панацеей от множества заболеваний, потому что у них был огромный спектр воздействия на возбудители. Но после десяти лет использования их эффективность снизилась. На смену пришел новый препарат – он тоже поначалу казался волшебным, но позднее стал работать хуже», – рассказывает фармаколог.Но люди, любящие "поиграть в доктора" и назначить себе антибиотики самостоятельно, в разы ускоряют этот процесс. Например, они могут неправильно подобрать препарат или не выдержать необходимый срок лечения. Итог – бактерии не умирают, а мутируют и становятся опаснее.

«Яркий пример « недолеченная инфекция. Антибиотик начал работать, подействовал на самые чувствительные организмы, убил их. Человек перестал принимать, но осталась небольшая когорта менее чувствительных микробов. Как итог – малочувствительные бактерии активно размножаются и уже плохо поддаются лечению препаратом», – поясняет Овчинникова.Причем важно, что к антибиотикам "привыкают" именно микробы, а не человек. Мутировавшие бактерии точно так же передаются от человека к человеку: другими словами, антимикробная резистентность заразна. Но если раньше такая картина встречалась в основном в больницах (больного с резистентностью здесь могут быстро выявить и изолировать), то теперь все выходит на бытовой уровень. Один человек, неудачно полечившийся антибиотиками, становится угрозой для окружающих.

Врачам, к которым попадает такие пациенты, приходится применять более сильные антибиотики. Но все чаще встречаются ситуации, когда микробы, вызвавшие болезнь, устойчивы вообще к любым препаратам. В таких случаях пациент запросто может оказаться на грани гибели.

«Такие ситуации, как правило, встречаются в реанимациях. Это значит, что это тяжелые пациенты, у которых уже зачастую развился сепсис. То есть возбудителем стали резистентные микробы, а организм не смог их побороть. В этом случае очень трудно помочь пациенту. Но доктора все равно стараются сохранить жизнь людям, подбирая комбинации из нескольких антибиотиков», – говорит Елена Глотова.Самая большая беда в том, что возможности современной фармакологии не безграничны, подчеркивает Ольга Овчинникова. По словам фармаколога, антимикробная резистентность во всем мире развивается гораздо быстрее, чем создают новые препараты.

«Да, раньше у нас был исследовательский бум: с 60-х по 90-е в мире разработали десятки антибиотиков. Но сегодня счет новым препаратам идет на единицы. Вывод антибиотика на рынок требует длительного исследования – порядка десяти лет. Поэтому может сложиться ситуация, что мы провалимся в доантибиотическую эпоху, когда нам нечем будет лечить пациентов. Даже наши волшебные комбинации из двух-трех препаратов перестанут работать», – предупреждает фармаколог.Проблема носит глобальный характер. В ВОЗ даже подсчитали, что если человечество не предпримет никаких мер, то уже к 2050 году смертность, вызванная резистентностью к антибиотикам, достигнет 10 млн человек в год.

Что делать, чтобы избежать катастрофы?

Чтобы избежать самого страшного сценария, в ВОЗ утвердили стратегию, направленную на борьбу с антимикробной резистентностью. К этой работе активно подключились и в России. В Алтайском крае разработали собственный комплекс мер, который тоже должен остановить надвигающуюся беду.

Во-первых, планируется усилить информирование населения. По словам Елены Глотовой, люди должны четко понимать, что далеко не каждое заболевание поддается лечению антибиотиками. Во-вторых, в регионе намерены повышать компетенции врачей в области работы с антибиотиками, чтобы они назначали (или не назначали) их эффективнее.

В-третьих, в крае намерены дополнительно усилить контроль за оборотом антимикробных препаратов. Росздравнадзор следит за работой коммерческих аптек: регулярно проводит проверки и штрафует провизоров, которые отпускают антибиотики без рецепта. Но этого недостаточно: люди продолжают находить способы купить "золотые таблетки". Так что нужны более жесткие меры.

Кстати, проблема касается и сельского хозяйства: в ветеринарии тоже активно используют антибиотики, зачастую безо всякого контроля. В организмах животных точно так же вырабатывается резистентность, а мутировавшие микробы вполне могут передаваться человеку.Но многое находится в руках самих пациентов, настаивают врачи. По их словам, свой вклад в борьбу с глобальной угрозой может внести каждый. Для этого достаточно избавиться от привычки лечить все болезни антибиотиками. Эти препараты нужно принимать строго по рекомендации врача и в соответствии с назначенной схемой. Тогда они будут и дальше нам помогать, а не станут угрозой для человечества.