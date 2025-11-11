Смертельное ДТП с фурой и "Газелью" произошло на алтайской трассе

Погиб 25-летний водитель

11 ноября 2025, 10:00, ИА Амител

ДТП в Тальменском районе / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Тальменском районе водитель "Газели" врезался в фуру и разбился насмерть. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Трагедия произошла вечером 10 ноября. Как уточнили в ведомстве, 25-летний водитель ГАЗ-А31R32 не выбрал скорость, соответствующую погодным условиям. Из-за этого он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Scania R440A4X2NA, которым управлял 37-летний мужчина.

«В результате ДТП водитель автомобиля ГАЗ скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», – отметили правоохранители.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельной аварии.

Напомним, днем 10 ноября в Павловском районе слетел в кювет пассажирский автобус, следовавший по маршруту Барнаул – Арбузовка. В салоне находилось десять пассажиров, пострадавших нет. А ночью 9 ноября похожая авария с автобусом произошла в Косихинском районе. Причинами ДТП стали сильный боковой ветер и гололедица.