Смертельное ДТП с фурой и "Газелью" произошло на алтайской трассе
Погиб 25-летний водитель
11 ноября 2025, 10:00, ИА Амител
В Тальменском районе водитель "Газели" врезался в фуру и разбился насмерть. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
Трагедия произошла вечером 10 ноября. Как уточнили в ведомстве, 25-летний водитель ГАЗ-А31R32 не выбрал скорость, соответствующую погодным условиям. Из-за этого он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Scania R440A4X2NA, которым управлял 37-летний мужчина.
«В результате ДТП водитель автомобиля ГАЗ скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», – отметили правоохранители.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельной аварии.
Напомним, днем 10 ноября в Павловском районе слетел в кювет пассажирский автобус, следовавший по маршруту Барнаул – Арбузовка. В салоне находилось десять пассажиров, пострадавших нет. А ночью 9 ноября похожая авария с автобусом произошла в Косихинском районе. Причинами ДТП стали сильный боковой ветер и гололедица.
10:16:50 11-11-2025
Всё как всегда. Во всём виноваты водители. Но никогда не бывают виноваты дорожники, которые своевременно должны были чистить и убирать дороги. А есть данные, сколько должностных лиц за этот год, было привлечено к ответственности за неудовлетворительное содержание дорог? А сколько сотрудники ГАИ составили актов? А в скольких случаях ДТП с погибшими и пострадавшими одним из факторов повлиявших на аварию стало неудовлетворительное содержание дороги?
10:35:21 11-11-2025
Гость (10:16:50 11-11-2025) Всё как всегда. Во всём виноваты водители. Но никогда не быв... Какие бы не были дорожники, нужно всегда двигаться с той скоростью, которая обеспечивает безопасное движение в условиях текущей дорожной обстановки и состояния дорожного покрытия. Так что да, виноваты прежде всего водители.
11:03:20 11-11-2025
Гость (10:16:50 11-11-2025) Всё как всегда. Во всём виноваты водители. Но никогда не быв... убрать можно после снегопада, когда снег валит как ты уберешь ? убрал - 30 минут и то же самое. Скорость должна соответсвовать дорожным условиям. Жаль водителя.
11:04:28 11-11-2025
Гость (10:16:50 11-11-2025) Всё как всегда. Во всём виноваты водители. Но никогда не быв... Много факторов на самом деле, плюс человеческий (ездить не умеют и недостаточный опыт водителей).
11:15:02 11-11-2025
Гость (10:16:50 11-11-2025) Всё как всегда. Во всём виноваты водители. Но никогда не быв... Так категорично пишете, как будто у нас нормальных дорог почти нет. Хотя и Чуйский расширяют, и на Казахстан реконструируют капитально. Так что просто свалить ответственность с водителя на дорожников по принципу "а вдруг прокатит" не получится. Кроме того, водитель обязан двигаться по дороге со скоростью и траекториям гарантирующим безопасное движение. Потому как на дороге могут быть не только ямы, но и выпавший груз, отвалившаяся запчасть и т.д. Это вот только от выпрыгнувшего из засады лося или вывернувшего на встречку дурака не увернешься. А остальное все в силах водителя.
22:28:25 11-11-2025
Гость (10:16:50 11-11-2025) Всё как всегда. Во всём виноваты водители. Но никогда не быв... вы категорически не правы. когда летят закатив шары самоуверенно 100+ на газели (которая козлит и мотается сама по себе, а на скорости и подавно) по туману, то тут хоть какую дорогу сделай - исход ясен. поэтому не приплетай тут неприплетаемое
12:26:21 11-11-2025
Чем ровнее и чище дороги тем водители менее осторожны и чаще совершают ошибки уже за пределами допустимых условий, которые часто сами создают