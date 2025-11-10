НОВОСТИПроисшествия

Пассажирский микроавтобус слетел в кювет на алтайской трассе

В момент происшествия в салоне находилось десять пассажиров

10 ноября 2025, 12:45, ИА Амител

Микроавтобус в кювете / Фото: МЧС Алтайского края
Микроавтобус в кювете / Фото: МЧС Алтайского края

В Алтайском крае пассажирский автобус, следовавший по маршруту Барнаул – Арбузовка, съехал в кювет. Инцидент произошел в Павловском районе на трассе регионального значения вблизи населенного пункта Арбузовка, сообщили в ГУ МЧС России по краю.

В момент происшествия в салоне находилось десять пассажиров. По предварительным данным, ни пассажиры, ни водитель не пострадали.

На место выезжали техника ДРСУ и оперативная группа 80-й пожарно-спасательной части. После оценки ситуации пассажиров пересадили в проходящий автобус, который довез их до пункта назначения.

Причины съезда транспортного средства в кювет устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 ноября в Косихинском районе с трассы съехал пассажирский автобус. Авария произошла недалеко от села Полковниково. По предварительным данным, причинами стали сильный боковой ветер и гололедица.

Стоит отметить, что до конца ноября 2025 года в Алтайском крае ожидаются облачные дни, которые принесут снег, дождь и плюсовые температуры. Порывистый ветер и гололедица продолжат создавать аварийные ситуации на дорогах.

ДТП в Алтайском крае / Фото: Управление Госавтоинспекции Алтайского края

Держаться полосы. К чему приводит неконтролируемый съезд с дороги и как избежать ДТП

Разбираем основные причины, из-за которых автомобиль может оказаться в кювете
НОВОСТИОбщество

ДТП Алтайский край Погода Транспорт автобусы

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

13:06:53 10-11-2025

Блаблакар таких ситуаций не допускает.
А вот регулярные маршруточники не факт что довезут.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:13:50 10-11-2025

Гость (13:06:53 10-11-2025) Блаблакар ... Лотерея в которой выигрыш - жизнь

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:43:25 10-11-2025

Блаблакар как раз стало самое "конченое" приложение, там попутчиков теперь и нет, одни таксисты. и стоимость поездки + конская комиссия приложения = стоимость билета на автобус

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:16:00 10-11-2025

Причины съезда транспортного средства в кювет устанавливаются/// А на фото не видно состояние проезжей части? И гадать не нужно

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров