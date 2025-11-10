Пассажирский микроавтобус слетел в кювет на алтайской трассе
В момент происшествия в салоне находилось десять пассажиров
10 ноября 2025, 12:45, ИА Амител
В Алтайском крае пассажирский автобус, следовавший по маршруту Барнаул – Арбузовка, съехал в кювет. Инцидент произошел в Павловском районе на трассе регионального значения вблизи населенного пункта Арбузовка, сообщили в ГУ МЧС России по краю.
В момент происшествия в салоне находилось десять пассажиров. По предварительным данным, ни пассажиры, ни водитель не пострадали.
На место выезжали техника ДРСУ и оперативная группа 80-й пожарно-спасательной части. После оценки ситуации пассажиров пересадили в проходящий автобус, который довез их до пункта назначения.
Причины съезда транспортного средства в кювет устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в ночь на 9 ноября в Косихинском районе с трассы съехал пассажирский автобус. Авария произошла недалеко от села Полковниково. По предварительным данным, причинами стали сильный боковой ветер и гололедица.
Стоит отметить, что до конца ноября 2025 года в Алтайском крае ожидаются облачные дни, которые принесут снег, дождь и плюсовые температуры. Порывистый ветер и гололедица продолжат создавать аварийные ситуации на дорогах.
13:06:53 10-11-2025
Блаблакар таких ситуаций не допускает.
А вот регулярные маршруточники не факт что довезут.
14:13:50 10-11-2025
Гость (13:06:53 10-11-2025) Блаблакар ... Лотерея в которой выигрыш - жизнь
13:43:25 10-11-2025
Блаблакар как раз стало самое "конченое" приложение, там попутчиков теперь и нет, одни таксисты. и стоимость поездки + конская комиссия приложения = стоимость билета на автобус
16:16:00 10-11-2025
Причины съезда транспортного средства в кювет устанавливаются/// А на фото не видно состояние проезжей части? И гадать не нужно