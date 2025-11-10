Пассажирский микроавтобус слетел в кювет на алтайской трассе

В момент происшествия в салоне находилось десять пассажиров

10 ноября 2025, 12:45, ИА Амител

Микроавтобус в кювете / Фото: МЧС Алтайского края

В Алтайском крае пассажирский автобус, следовавший по маршруту Барнаул – Арбузовка, съехал в кювет. Инцидент произошел в Павловском районе на трассе регионального значения вблизи населенного пункта Арбузовка, сообщили в ГУ МЧС России по краю.

В момент происшествия в салоне находилось десять пассажиров. По предварительным данным, ни пассажиры, ни водитель не пострадали.

На место выезжали техника ДРСУ и оперативная группа 80-й пожарно-спасательной части. После оценки ситуации пассажиров пересадили в проходящий автобус, который довез их до пункта назначения.

Причины съезда транспортного средства в кювет устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 ноября в Косихинском районе с трассы съехал пассажирский автобус. Авария произошла недалеко от села Полковниково. По предварительным данным, причинами стали сильный боковой ветер и гололедица.

Стоит отметить, что до конца ноября 2025 года в Алтайском крае ожидаются облачные дни, которые принесут снег, дождь и плюсовые температуры. Порывистый ветер и гололедица продолжат создавать аварийные ситуации на дорогах.