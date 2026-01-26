Смертельный и не лечится. Что за вирус Нипах, который убивает людей в Индии
На карантин поместили уже более ста человек, одна из зараженных впала в кому
26 января 2026, 15:46, ИА Амител
В январе в Индии зафиксировали вспышку вируса Нипах. Инфекцией, о которой ученые узнали сравнительно недавно, заразились не менее пяти человек. По данным СМИ, одна женщина впала в кому. Всего же на карантин отправили более сотни тех, кто контактировал с заболевшими.
Вирусологи подчеркивают, что Нипах очень опасен и даже смертелен, а никакого лечения от него пока нет.
Все, что известно о вирусе Нипах, его симптомах и о том, может ли он добраться до России, – в материале amic.ru.
Что за вспышка вируса произошла в Индии?
Вспышку вируса зафиксировали в индийском штате Западная Бенгалия, недалеко от Калькутты. Всего известно о пяти подтвержденных случаях заражения. Еще около ста "контактных" отправили на карантин и ведут за ними пристальное наблюдение. Сообщается, что все инфицированные – медработники.
По данным индийской газеты The Economic Times, одна из зараженных медсестер впала в кому. Издание утверждает, что до этого она контактировала с больным. Мужчина скончался до того, как ему успели сделать тест.
В штате создана группа реагирования для оценки ситуации и быстрого принятия необходимых решений. Туристов призывают быть крайне осторожными.
Нипах – что это за вирус?
По меркам эпидемиологии вирус обнаружили совсем недавно – в 1999 году. Произошло это в Малайзии, когда среди местных фермеров-свиноводов начала распространяться неизвестная болезнь. Зараженные жили рядом с рекой Нипах, поэтому так и назвали вирус.
С тех пор ученые зафиксировали еще 12 вспышек, все – в южноазиатских странах. Так, в 2018 году в индийском штате Керала скончалось 17 человек. В 2021-м там же произошла новая вспышка, в результате которой умер 12-летний ребенок. Еще одна вспышка в Индии была в 2023-м – тогда погибло двое. Кроме того, случаи заражения почти ежегодно выявляют в Бангладеш.
Какие симптомы у вируса Нипах?
Вирус в организме человека может проявлять себя по-разному. Это может быть как бессимптомное лечение или острый респираторный синдром, так и менингит или энцефалит.
К самым распространенным симптомам Нипах относят:
-
кашель и затрудненное дыхание;
-
высокую температуру;
-
головные боли;
-
диарею;
-
рвоту;
-
слабость;
-
боль в мышцах.
Как видим, по своим симптомам Нипах очень похож на большинство острых респираторных вирусных инфекций. Инкубационный период может быть разным – от нескольких дней до двух недель. Но есть данные и о том, что вирус может никак себя не проявлять до 45 дней.
Как передается вирус?
Это зоонозная инфекция, которая передается от животного к человеку. Природным очагом болезни считаются плотоядные летучие мыши. Но они могут заражать и других представителей фауны, чаще всего это свиньи.
Но если человек заразился, он сам становится переносчиком и может передать вирус другим. Зараженная еда также может вызвать заболевание.
Правда ли, что этот вирус стопроцентно смертельный?
Смертельный, но не для всех. Нипах действительно способен вызывать тяжелейшие симптомы, вплоть до комы и летального исхода. Особенно уязвим мозг – его рецепторы крайне восприимчивы к патогену.
«При этом вирусе происходит воспаление мозговых оболочек. Летальность после заболевания довольно высокая, в том числе потому, что его еще не научились лечить», – рассказал "АиФ" академик РАН и заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко.Помимо этого, инфекция способна бить по почкам, селезенке и легким. Так что полиорганная недостаточность – одно из возможных осложнений.
Но не все пациенты умирают, хоть и летальность очень высокая. По данным ВОЗ, она колеблется от 40 до 75%.
Из-за того что вирус на данный момент неизлечим, успех в борьбе с ним зависит исключительно от организма. Если иммунитет способен победить болезнь, человек выживет. Впрочем, даже выжившие могут впоследствии столкнуться с тяжелыми неврологическими симптомами: параличом, судорогами, отклонениями психики, ухудшением мыслительных функций.
Почему от вируса Нипах нет никакого лечения?
Вирус выявили сравнительно недавно, поэтому пока никакого специфического лечения не разработали. Нет ни лекарств, ни вакцин, направленных на борьбу с ним. Поэтому медики могут провести лишь симптоматическую терапию, облегчив состояние больного.
Может ли вирус Нипах добраться до России?
Так, чтобы вызвать эпидемию, – нет. По крайней мере, в этом уверен профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. В беседе с RT он подчеркнул, что Нипах – вирус-эндемик, который живет на очень небольшой территории и передается теми видами животных, которые обитают именно там. По его словам, это "далекая от нас проблема".
«Определенные летучие мыши чтобы там жили. Крыланы, летучие лисицы и т. д. У нас просто нет условий, чтобы такие резервуары могли накапливать вирус и возникала реальная опасность распространения. То есть это ограниченный по своему ареалу патоген... То, что надо вести нашим службам мониторинг даже удаленных опасностей, – несомненно. Конечно, заниматься надо, но бояться простым обывателям пока нечего», – передает его слова телеканал.Конечно, возможны завозные случаи, но сейчас их в России нет. Об этом официально заявили в Роспотребнадзоре. Там также напомнили, что на всех пунктах пропуска работает система "Периметр", позволяющая выявить людей с признаками инфекционных заболеваний.
Настолько ли тяжелая эпидобстановка в Индии, как пишут СМИ?
Генеральный консул России в Калькутте Максим Козлов заявил ТАСС, что никакой массовой вспышки в штате нет, как и угрозы для приезжающих. По его словам, официально было подтверждено лишь два случая.
«Местные власти мониторят ситуацию. В частности, у летучих мышей в зоопарке Калькутты были взяты пробы», – цитирует его издание.По словам Максима Козлова, в штате не вводят никаких ограничений и не отменяют массовые мероприятия.
16:28:26 26-01-2026
"Может ли вирус Нипах добраться до России?
Так, чтобы вызвать эпидемию, – нет".
Главное больше гастарбайтеров завозить из очага заболевания.
16:47:53 26-01-2026
Опять летучие мыши передают привет!
19:09:53 26-01-2026
Вирус Чапалаха вылечим сывороткой Гинко Боба.
01:46:42 27-01-2026
на АЛТАЕ куча очагов смертельного вируса от которого 99,9 смерть через 5 дней заражения. я про Бешенство!!!! вы об этом и волнуйтесь, нет про какую-то Индию тут впариваете зачем-то!!