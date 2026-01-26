На карантин поместили уже более ста человек, одна из зараженных впала в кому

26 января 2026, 15:46, ИА Амител

Медицинская маска / Фото: amic.ru

В январе в Индии зафиксировали вспышку вируса Нипах. Инфекцией, о которой ученые узнали сравнительно недавно, заразились не менее пяти человек. По данным СМИ, одна женщина впала в кому. Всего же на карантин отправили более сотни тех, кто контактировал с заболевшими.

Вирусологи подчеркивают, что Нипах очень опасен и даже смертелен, а никакого лечения от него пока нет.

Все, что известно о вирусе Нипах, его симптомах и о том, может ли он добраться до России, – в материале amic.ru.

1 Что за вспышка вируса произошла в Индии? Вспышку вируса зафиксировали в индийском штате Западная Бенгалия, недалеко от Калькутты. Всего известно о пяти подтвержденных случаях заражения. Еще около ста "контактных" отправили на карантин и ведут за ними пристальное наблюдение. Сообщается, что все инфицированные – медработники. По данным индийской газеты The Economic Times, одна из зараженных медсестер впала в кому. Издание утверждает, что до этого она контактировала с больным. Мужчина скончался до того, как ему успели сделать тест. В штате создана группа реагирования для оценки ситуации и быстрого принятия необходимых решений. Туристов призывают быть крайне осторожными.

2 Нипах – что это за вирус? По меркам эпидемиологии вирус обнаружили совсем недавно – в 1999 году. Произошло это в Малайзии, когда среди местных фермеров-свиноводов начала распространяться неизвестная болезнь. Зараженные жили рядом с рекой Нипах, поэтому так и назвали вирус. С тех пор ученые зафиксировали еще 12 вспышек, все – в южноазиатских странах. Так, в 2018 году в индийском штате Керала скончалось 17 человек. В 2021-м там же произошла новая вспышка, в результате которой умер 12-летний ребенок. Еще одна вспышка в Индии была в 2023-м – тогда погибло двое. Кроме того, случаи заражения почти ежегодно выявляют в Бангладеш.

3 Какие симптомы у вируса Нипах? Вирус в организме человека может проявлять себя по-разному. Это может быть как бессимптомное лечение или острый респираторный синдром, так и менингит или энцефалит. К самым распространенным симптомам Нипах относят: кашель и затрудненное дыхание;

высокую температуру;

головные боли;

диарею;

рвоту;

слабость;

боль в мышцах. Как видим, по своим симптомам Нипах очень похож на большинство острых респираторных вирусных инфекций. Инкубационный период может быть разным – от нескольких дней до двух недель. Но есть данные и о том, что вирус может никак себя не проявлять до 45 дней.

4 Как передается вирус? Это зоонозная инфекция, которая передается от животного к человеку. Природным очагом болезни считаются плотоядные летучие мыши. Но они могут заражать и других представителей фауны, чаще всего это свиньи. Но если человек заразился, он сам становится переносчиком и может передать вирус другим. Зараженная еда также может вызвать заболевание.

5 Правда ли, что этот вирус стопроцентно смертельный? Смертельный, но не для всех. Нипах действительно способен вызывать тяжелейшие симптомы, вплоть до комы и летального исхода. Особенно уязвим мозг – его рецепторы крайне восприимчивы к патогену. «При этом вирусе происходит воспаление мозговых оболочек. Летальность после заболевания довольно высокая, в том числе потому, что его еще не научились лечить», – рассказал "АиФ" академик РАН и заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко.Помимо этого, инфекция способна бить по почкам, селезенке и легким. Так что полиорганная недостаточность – одно из возможных осложнений. Но не все пациенты умирают, хоть и летальность очень высокая. По данным ВОЗ, она колеблется от 40 до 75%. Из-за того что вирус на данный момент неизлечим, успех в борьбе с ним зависит исключительно от организма. Если иммунитет способен победить болезнь, человек выживет. Впрочем, даже выжившие могут впоследствии столкнуться с тяжелыми неврологическими симптомами: параличом, судорогами, отклонениями психики, ухудшением мыслительных функций.

6 Почему от вируса Нипах нет никакого лечения? Вирус выявили сравнительно недавно, поэтому пока никакого специфического лечения не разработали. Нет ни лекарств, ни вакцин, направленных на борьбу с ним. Поэтому медики могут провести лишь симптоматическую терапию, облегчив состояние больного.

7 Может ли вирус Нипах добраться до России? Так, чтобы вызвать эпидемию, – нет. По крайней мере, в этом уверен профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. В беседе с RT он подчеркнул, что Нипах – вирус-эндемик, который живет на очень небольшой территории и передается теми видами животных, которые обитают именно там. По его словам, это "далекая от нас проблема". «Определенные летучие мыши чтобы там жили. Крыланы, летучие лисицы и т. д. У нас просто нет условий, чтобы такие резервуары могли накапливать вирус и возникала реальная опасность распространения. То есть это ограниченный по своему ареалу патоген... То, что надо вести нашим службам мониторинг даже удаленных опасностей, – несомненно. Конечно, заниматься надо, но бояться простым обывателям пока нечего», – передает его слова телеканал.Конечно, возможны завозные случаи, но сейчас их в России нет. Об этом официально заявили в Роспотребнадзоре. Там также напомнили, что на всех пунктах пропуска работает система "Периметр", позволяющая выявить людей с признаками инфекционных заболеваний.