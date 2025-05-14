Смертоносная плесень. Новый "грибок-убийца" может уничтожить миллионы людей

Россия попадает в зону распространения глобальной напасти

14 мая 2025, 06:15, ИА Амител

Смертоносная плесень / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Новая напасть – смертоносный грибок рода Aspergillus – может поразить Европу, а также Россию в ближайшее время. Его жертвами, по данным СМИ, могут стать около 9 млн человек, Кроме того, он способен уничтожать посевы зерновых культур. Пока ученые только прогнозируют ареал распространения грибка, но специалисты рекомендуют уже сейчас начать поиск защитных мер, позволяющих минимизировать последствия опасной заразы. Подробности – в материале amic.ru.

Атака на легкие

Все дело в потеплении, среднем повышении температуры на планете, – это грозит спровоцировать распространение в Старом свете "грибка-убийцы", пишет британская газета Independent. Исследования ученых Манчестерского университета показали, что аспергиллез, разновидность плесени, вызывающей при попадании в человеческий организм проблемы с легкими и дыханием, может захватить северные регионы Европы, Азии и Америки. Условия для его выживания и размножения становятся все более благоприятными, что может стоить жизни девяти миллионам землян в течение года.

Пользующиеся изменением климата грибки могут вызвать вспышки аспергиллеза – заболевания легких, вызываемого спорами Aspergillus, которые могут поражать и другие человеческие органы. По информации ученых, к 2100 году территория распространения Aspergillus fumigatus, одной из самых опасных разновидностей спор, может вырасти на 77% в зонах наиболее активного использования ископаемого топлива.

Этот вид может довольно активно размножаться при внутренней температуре человеческого тела 37 градусов по Цельсию. Коварство заболевания еще и в том, что зачастую оно протекает скрыто, без каких-то явно выраженных симптомов, вроде кашля или одышки.

Каждый год от грибковых инфекций в мире умирает, по косвенным оценкам, примерно 3,8 млн человек, при общей смертности 62 млн, сообщил amic.ru кандидат медицинских наук, гендиректор контрактно-исследовательской компании "Клиникал Экселанс Груп" Николай Крючков, ссылаясь на результаты исследования, опубликованного в 2024 году:

"Из грибковых инфекций аспергиллез хронический, инвазивный или легочный является, пожалуй, наиболее опасным – от него, судя по всему, точных данных нет, умирает около 1 млн человек. Он обгоняет пневмоцистную пневмонию и другие заболевания. Поэтому нет ничего удивительного, что опасность грибковых инфекций, в том числе аспергиллеза, будет расти".

Чем ниже иммунитет, тем больше, конечно, вероятность заражения, поясняет amic.ru доктор медицинских наук, директор клиники Юлия Галлямова:

"Не секрет, что иммунитет зачастую сильно снижается при ВИЧ. Также опасности подвергаются страдающие эндокринологическими заболеваниями, сахарным диабетом. Есть угроза для лиц, проходящих гормональную цитостатическую терапию, например, онкобольных, а также больных туберкулезом. Этими грибками заражаются чаще всего, вдыхая через верхние дыхательные пути, поражаются легкие по типу пневмонии. Но возможно заражение и через медицинские инструментарии, к сожалению".

Иногда грибок может вызывать простую аллергическую реакцию, в иных ситуациях он может сформировать в легких своего рода "грибковый шар" – аспергиллому. Затем хронический аспергиллез дает о себе знать на полную катушку, вызывая у больного потерю веса, постоянное ощущение усталости, а также кашель, сопровождаемый кровью.

Инфекционное равновесие

Сильно преувеличенной назвал "грибковую" угрозу заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко. Конечно, опасность существует, но она сильно преувеличена, заявил ученый порталу News.ru.

"Aspergillus – это довольно известная группа, которая изучена во многом. Единственное, что может быть воспринято всерьез, – это устойчивость, которая сегодня при неуправляемом использовании тех же антибиотиков приводит к тому, что мы воспитываем те или иные формы жизни. Они устойчивы ко всем видам лечения. Формулировки "катастрофа", "опасно", "смертельно" в данном случае я бы не использовал. Я вам гарантирую, что каких-то массовых смертей точно не будет", – заверил Онищенко.

Он подчеркнул, что цивилизация и эволюция жизни на Земле находятся в равновесии, поэтому вполне естественно исчезновение одних заболеваний и появление других, меняется и распространение участков распространения инфекций. Все это происходит в том числе по причине климатических изменений.

Мир приближается к переломному моменту в отношении распространения грибковых патогенов, процветающих в самых разных средах, в том числе внутри жилых домов, с тревогой оценил ситуацию в интервью газете научный сотрудник фонда Wellcome Trust Манчестерского университета Норман ван Рийн.

"На грибковые инфекции долгое время не обращали большого внимания, – отметил ван Рийн. – Но мы больше не можем позволить себе такую роскошь. Климатический кризис переписывает правила распространения инфекций".

Он выразил уверенность, что "через полвека многое изменится: и растительность, и список инфекций, которые будут нам угрожать, – все станет другим".

Обстоятельные исследования Aspergillus подразделение Wellcome Trust начало в 2021 году, после того как грибок поразил ослабленную легочную систему нескольких пациентов, перенесших COVID-19, в отделениях интенсивной терапии, для 70% пострадавших это обернулось летальным исходом.

Проблема еще и в том, что у нас очень ограничен спектр противогрибковых препаратов, замечает Николай Крючков:

"Нужно учесть, что эти препараты, особенно системного действия, довольно токсичны, вызывают различные побочные эффекты. Поэтому далеко не все могут их принимать. Но даже при их использовании смертность заболевших инвазивным аспергиллезом, по некоторым оценкам, достигает 40–50%".

Ходим по заразе

Вообще, грибки Aspergillus распространены повсеместно, мы, можно сказать, ходим по ним, рассказывает Юлия Галлямова:

"Они относятся к плесневым грибам, поэтому лечить их всегда было достаточно сложно. В то же время они относятся к анаэробам, то есть им не нужен воздух для размножения. Поэтому они, попадая внутрь нашего организма, очень легко распространяются".

Кроме того, эти грибки прекрасно выдерживают во внешней среде пересушивание, высушивание, поэтому могут находиться в ней достаточно долго, продолжает Галлямова:

"Так что мы живем среди них. Однако инфекция никогда не размножается линейно – бывают периоды повышения ее распространенности – как правило, это связано с экономической ситуацией. Например, с недостаточным санитарным контролем, низкой эффективностью лечения, а также со снижением иммунитета, что проявилось в ситуации с ковидом. Если говорить о заражении, в обычной среде у здорового человека оно маловероятно, но с подрывом иммунитета вероятность повышается".

Более теплый влажный климат будет способствовать распространению инфекционных заболеваний, в том числе грибковых, считает Николай Крючков:

"Сегодня у нас на первом месте по смертности сердечно-сосудистые заболевания, видимо, они и останутся в ближайшем будущем. Но опасность инфекционных заболеваний, включая грибковые, вырастет. Причем, по прогнозам ученых, опасность грибковых заметно увеличится в течение ближайших 20–25 лет. Конечно, это будет происходить не линейно, не уверен, что смертность будет составлять 9 млн человек в год, но тенденция очевидна".

Питательная среда

Еще один вид грибка, Aspergillus Flavus, уничтожающий зерновые культуры, примерно к 2100 году может распространиться на 16% территории Северного Китая, России, Скандинавии, Аляски, полагают исследователи.

"Этот организм представляет серьезную угрозу как с точки зрения здоровья человека, так и с точки зрения продовольственной безопасности", – цитирует газета Financial Times Дариуса Армстронг-Джеймса, профессора инфекционных заболеваний и медицинской микологии в Имперском колледже Лондона.

Беспокойство Армстронг-Джеймса можно понять: в настоящее время исследования и лечение грибковых инфекций получают весьма скудное финансирование, пишет британская газета Daily Mail. В настоящее время ученые идентифицировали менее 10% из примерно 1,5–3,8 миллиона видов грибков.

Издание приводит историю 32-летнего Мэтью Лэнгсворта, у которого развилась опасная для жизни инфекция крови, вызванная инвазивным аспергиллезом: он вдохнул споры грибка, находившегося у него в доме.

Кроме того, в настоящее время в Европе отмечается появление штаммов, устойчивых к большинству имеющихся противогрибковых препаратов. Этому способствует слишком активное использование в агарном секторе фунгицидов, более всего в Испании и Италии, где их применяют на виноградниках и фруктовых плантациях.

Фунгициды – группа химических веществ, относящихся к пестицидам, которые используются для борьбы с грибными возбудителями болезней и вирусных инфекций растений.

Специалисты уже призывают к увеличению инвестиций в исследованиях грибковых заболеваний, созданию более надежных систем эпиднадзора и разработке новых противогрибковых препаратов, чтобы парировать возникающие угрозы, пишет портал Commonwealthunion.com. Более того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже включила Aspergillus fumigatus в список приоритетных грибковых патогенов, требующих неотложного внимания во всем мире.

В любом случае рядовым гражданам стоит быть начеку, особенно лицам, работающим в закрытых помещениях, где нет притока свежего воздуха, отмечает Юлия Галлямова: