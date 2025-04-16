Треть россиян занимаются самолечением и идут к врачу, когда уже поздно
Люди, страдающие онкозаболеваниями, особенно часто обращаются к специалистам, когда болезнь уже переходит в запущенную стадию
16 апреля 2025, 18:35, ИА Амител
30% россиян самостоятельно ставят себе диагнозы и принимают лекарства без консультации врача. За последние пять лет самолечением стали заниматься на 20% больше. Особо тревожная ситуация возникла с онкологическими заболеваниями, где 90% пациентов изначально пытаются решить проблему без помощи специалистов.
Терапевт и кардиолог Наталья Панферова в беседе с Om1 Новосибирск подчеркнула, что любой прием препаратов без назначения врача относится к опасным методам лечения.
"Приведу такой пример: пациент после проведения оперативного лечения на сердце принимал все препараты, назначенные когда-либо разными врачами одновременно. В результате – гипотония, слабость, отеки. Хорошо, что обратился к врачам, когда коррекция терапии еще была возможна", – рассказала врач.
По данным специалистов, чаще всего пациенты занимаются самолечением при эндокринных заболеваниях, гипертензии и проблемах с ЖКТ, откладывая визит к врачу на несколько лет.
При онкозаболеваниях самостоятельное лечение особенно опасно. По словам Олега Зарубенкова, заведующего онкологическим отделением, врача-онколога высшей категории, пациенты часто "бегут" к медикам, когда болезнь уже переходит в запущенную стадию.
"Примерно 90% пациентов, столкнувшихся с онкологическими заболеваниями, изначально пытаются самостоятельно решить проблему. Они ставят себе различные диагнозы, подозревая рак в последнюю очередь, отгоняя от себя эту мысль. Появившиеся симптомы пытаются снять разными способами: это различные симптоматические лекарства, обезболивающие, спазмолитики, фитопрепараты, свечи", – говорит он.
Врачи предостерегают: бесконтрольный прием лекарств и БАДов, особенно среди пожилых людей, может привести не к выздоровлению, а к серьезным осложнениям.
18:41:09 16-04-2025
Так не попасть на приём, к терапевту и то за две недели вперёд запись.
14:04:03 17-04-2025
Гость (18:41:09 16-04-2025) Так не попасть на приём, к терапевту и то за две недели впер... в КДЦ 1500 р хоть завтра
18:43:32 16-04-2025
3... ТРИ!! Месяца хожу с жалобами на живот И внутренние органы. С горем пополам дали талон на ФГДС, пока не пожаловалась в ОМС.Пункцию потеряли. Месяц прошел.Выпрашиваю талон на Узи. Назначили сдать кровь. Платно нет денег идти. Помру да никому дела нет.
20:36:48 16-04-2025
Гость (18:43:32 16-04-2025) 3... ТРИ!! Месяца хожу с жалобами на живот И внутренние орга... 3 поликлиника. 3-й месяц не можем попасть к урологу. Сначала было ожидание терапевта, потом талон к урологу через длительное время, потом врач отменил талон и ушел на больничный, сейчас он на продленном больничном, талон снова дали на отдаленную дату.
Ревматолог. Его в поликлинике нет. В октябре'24 пообещали добыть талон в другую больницу "в течение 2 месяцев". Позвонили, предложили талон в начале апреля, и были очень рады что мы отказались, т.к. хочется жить и уже ходим платно.
14:05:00 17-04-2025
Гость (20:36:48 16-04-2025) 3 поликлиника. 3-й месяц не можем попасть к урологу. Сначала... КДЦ уролог 1700 р хоть завтра
16:18:40 17-04-2025
Гость (14:05:00 17-04-2025) КДЦ уролог 1700 р хоть завтра... Но, как правило, одним визитом не обойтись. Анализы. Второй визит. Лечение. Еще визиты. Сколько всего?
14:04:36 17-04-2025
Гость (18:43:32 16-04-2025) 3... ТРИ!! Месяца хожу с жалобами на живот И внутренние орга... в КДЦ 3400 МРТ сканирование целиком, го
17:18:16 17-04-2025
Гость (14:04:36 17-04-2025) в КДЦ 3400 МРТ сканирование целиком, го... КДЦ, ну может хватит уже)
18:49:15 16-04-2025
наверное потому что к узкому специалисту, на общих основаниях, попадать долго и сложно, а чтобы не долго и не сложно- денежка нужна?
14:05:43 17-04-2025
Гость (18:49:15 16-04-2025) наверное потому что к узкому специалисту, на общих основания... что вы называете денежкой? 1000 р??
15:30:20 17-04-2025
Гость (14:05:43 17-04-2025) что вы называете денежкой? 1000 р??... я вас поздравляю- вы здоровый человек, если вашем мире прием хорошего врача стоит 1000.
сообщаю справочно: хороший (!) врач стоит 3500-4500 за первое посещение, второе и последующие чуть дешевле, но это зависит от жадности клиники.
на анализы еще тыщ 10- 15 прибавьте, а если нужно более серьезное обследование, то до бесконечности можно накидывать.
16:33:09 17-04-2025
Элен без ребят (15:30:20 17-04-2025) я вас поздравляю- вы здоровый человек, если вашем мире прием... вы сами то подумайте они за ваш визит получают нехилые деньги. Думаете они вас подтравливать немножко не будут? чтобы вы ходили и платили, ходили и платили. Конечно будут травить. Если речь заходит о деньгах лечения не будет 100%
18:57:31 16-04-2025
Два года таскаюсь по больницам и платным и бесплатным. Не могут найти причину повышения тромбоцитов. Но на ежегодной медкомиссии от работы отправляют на дополнительное обследование
14:07:14 17-04-2025
Гость (18:57:31 16-04-2025) Два года таскаюсь по больницам и платным и бесплатным. Не мо... мало воды (надо 2,5 литра сутки), много жирного и острого (привычки питания, повышенная секреция поджелуд. нерегулярное питание ), много преп. калия (БАДы, вода без фильтра,).
19:03:59 16-04-2025
Где-то проскакивала информация, что у нас платных поликлиник больше, чем бюджетных. Доступ есть, только денег нет.
20:53:03 16-04-2025
ВВП (19:03:59 16-04-2025) Где-то проскакивала информация, что у нас платных поликлиник... В платных почти тоже самое, только за деньги.
Сопли утрут, синяк зелёнкой помажут, а если что серьёзнее, то отфутболят в муниципальную очередь. Особенно с онкологией.
14:08:39 17-04-2025
Гость (20:53:03 16-04-2025) В платных почти тоже самое, только за деньги.Сопли утрут... спасение утопающих - дело рук самих этих которые тонут. не хотите жить нойте. хотите - действуйте
14:07:43 17-04-2025
ВВП (19:03:59 16-04-2025) Где-то проскакивала информация, что у нас платных поликлиник... 1000 р нет? вы про какие ДЕНЬГИ?!
19:08:19 16-04-2025
Сам неоднократно сталкивался с тем, что районная поликлиника фактически никакую медпомощь оказать не в состоянии. Несколько лет не обращаюсь уже туда, сразу иду в платную. Да, непомерно дорого, но иного выхода нет. Кто создал такую ситуацию, думаю, разъяснять не надо.
14:09:31 17-04-2025
Гость (19:08:19 16-04-2025) Сам неоднократно сталкивался с тем, что районная поликлиника... дорого что? все анализы и спецы по диспансеризации 12000!!! за 2-3 дня пройти можно
19:14:58 16-04-2025
К врачам не попасть к терапевту две недели, с работы надо отпроситься, частные фирмы косо смотрят и ты враг, если у врачу пошёл, ни кто не застрахован, но пока работодателя не прихватит, он вряд ли поймет. Да и прихватит, он пойдет в рабочее время и в платную, Владелец завода, доставшегося по наследству в 22 года.... Им плевать на рабов
14:11:18 17-04-2025
Гость (19:14:58 16-04-2025) К врачам не попасть к терапевту две недели, с работы надо ... так вам самому плевать на себя, раз так учились, настолько не можете организоваться и пр. Не валите на Владельца бизнеса, с вами нянчиться не обязаны, в трудовом договоре что написано?
15:32:26 17-04-2025
Гость (14:11:18 17-04-2025) так вам самому плевать на себя, раз так учились, настолько н... Как это организоваться? И работодателю больные рабы не нужны, раб должен быть здоровым и работать по 12 чаов, а уж тем более не шляться по полУклиникам. Причем трудовой договор?
19:26:21 16-04-2025
В 9 взрослой нет гастроэнтеролога. Терапевты через одного молодые да юные- тренируются. Реально к узким специалистам не попасть((
20:54:36 16-04-2025
Гость (19:26:21 16-04-2025) В 9 взрослой нет гастроэнтеролога. Терапевты через одного мо... Так же пришла к терапевту,начало скакать давление,выписала тут же таблетки и сказала пейте,я спросила,чтобы выяснить причину повышения,она сказала-пол года попьёте,придёте там посмотрим.Конечно я не пошла к ней больше.
19:37:11 16-04-2025
Чтобы попасть к кардиологу нужно сначала записаться к терапевту - это минимум 7 - 10 дней. Терапевт дает талончики на анализ крови, мочи и ЭКГ. Это опять минимум 10 дней. После этого терапевт даст талончик к кардиологу, это еще дней 7 - 10.
20:50:31 16-04-2025
Владимир (19:37:11 16-04-2025) Чтобы попасть к кардиологу нужно сначала записаться к терап... А если все же удастся посетить кардиолога, он пропишет лечение и скажет приходить с новыми анализами. А для этого надо снова ждать 2 недели терапевта, чтобы он выписал направления на анализы.
...Жене как-то выписывали тяжелое лекарство, с контролем анализа крови каждые три дня! Надо ли говорить, что эта миссия оказалась невыполнимой? Запишись к терапевту, он даст талончики, сдать, получить результат - это, в лучшем случае, 2 недели, а не 3 дня. Пришлось сдавать платно и чуть реже.
19:50:44 16-04-2025
14 поликлиника - к терапевту очередь две недели, кардиолога жду 3 месяца, к эндокринологу с декабря 2024г
20:29:52 16-04-2025
Спасение утопающего дело рук самого утопающего.В данном случае ОЧЕНЬ дорогие лекарства и это ОЧЕНЬ бьет по бютжету.
20:55:54 16-04-2025
Да, так и есть. Сначала надеешься, что само пройдёт, потом, что перетерплю да и помру уже не больно. А потом, всё-таки больно, аж хоть к врачу иди.
20:55:57 16-04-2025
А как министр от медицины АК отреагирует на вышеприведенные буквально вопли больных.
09:27:00 17-04-2025
Гость. (20:55:57 16-04-2025) А как министр от медицины АК отреагирует на вышеприведенные ... А ему ровно (по...).
14:50:38 17-04-2025
Гость. (20:55:57 16-04-2025) А как министр от медицины АК отреагирует на вышеприведенные ... У них свои клиники.
Это у вас бесплатно и очень долго, или за деньги на стороне.
А там бесплатно и быстро.
21:46:13 16-04-2025
Детей и то не лечат, смс-кой люди собирают. Какое "поздно пришли".
22:42:46 16-04-2025
Знакомого похоронили в прошлом году, 50+, до пенсии не дожил. В начале 2023 обнаружили онкологию, операцию сделали в.... декабре! Тоже - то одни анализы, то другие, а первые уже устарели, снова по кругу. Маленькая опухоль разрослась, метастазы пошли на другие органы. Вот и обратился сразу, а гоняли - гоняли от одного врача к другому и загоняли. Да ещё добивала грубость врачей, медперсонала... рассказывал, что там норма гнобить онкобольных.
23:05:39 16-04-2025
К сожалению, все, что описывают комментаторы, характерно и для других регионов (( к терапевту талоны разлетаются за пару минут на две недели вперед. Диспансеризация подходит только неработающим пенсионерам, у кого хватает терпения сидеть в очереди по несколько часов. К детским специализированным врачам (невролог, офтальмолог, гастроэнтеролог попасть крайне сложно).
Недавний случай, когда врач не смогла определить причину отека лица вообще был показательным, спасло именно «самолечение», ибо был отек Квинке.
14:57:27 17-04-2025
Марина (23:05:39 16-04-2025) К сожалению, все, что описывают комментаторы, характерно и д... Все нормально с диспансеризацией. Запросите в Госуслугах выписку об оказанных услугах. Я, например, прошел в ноябре 24 диспансеризацию в 3 поликлинике. Сервис на высоте. Я даже не заметил. Надо запросить результаты, интересно глянуть, что нафатазировали.
02:08:43 17-04-2025
Здравоохранение превратилось в,, здравонеохоанение, ,,сначала деньги, потом стулья"
06:08:55 17-04-2025
Не знаю куда вы там попасть не можете в 3й поликлинике. Заболело ухо. Записали без проблем к ЛОРу на следующий день по звонку в регистратуру на. Прием не на минуту не задержали от назначенного времени. Назначили лечение на неделю. Сразу дали талон на контрольный прием.
13:30:26 17-04-2025
Марина (06:08:55 17-04-2025) Не знаю куда вы там попасть не можете в 3й поликлинике. Забо... Бот
14:51:12 17-04-2025
Гость (13:30:26 17-04-2025) Бот... Да не, это заведующая
14:55:03 17-04-2025
Марина (06:08:55 17-04-2025) Не знаю куда вы там попасть не можете в 3й поликлинике. Забо... Да-да, это я, значит, от скуки водил сына платно к ЛОРам в железнодорожную. В 3-й дошло до абсурда. С боем пробились к ЛОРу через заведующую, ЛОР быстро отфутболил, типа, обследование определенное нужно, без него не поставить диагноз и не назначить лечение. Мы в этот же день за 3 часа нашли где срочно и платно провести обследования, КТ и рентген, но... повторно попасть к ЛОРу уже не получилось, предложили только через 2 недели. Вот и побежали в железнодорожную. Дело было несколько лет назад. Но до сих пор обида.
07:35:08 17-04-2025
Разогнали врачей жалобами и кляузами из больниц, а теперь , как оказалось, лечиться не у кого. За что боролись, на то и напоролись.
08:34:35 17-04-2025
Медицина в глубоком анусе...Потому и самолечение. Проще шамана из тайги заказать, чем попасть на прием к специалисту. Да и уровень "специалистов" оставляет желать лучшего, мягко говоря. И это не сегодня началось. 30 лет гробили и получили долгожданный результат. Самое смешное, что нам сейчас тыкают, мол смотрите какое современное оборудование!!! В Союзе о таком и не мечтали!!! И что толку? Диагноз поставить не могут. Позорище...Верните систему здравоохранения СССР, а свою страховую уродину - на свалку истории...
11:10:56 17-04-2025
Дюша (08:34:35 17-04-2025) Медицина в глубоком анусе...Потому и самолечение. Проще шама... Не для того СССР разрушили, чтоб социальные обязательства сохранять.
14:14:21 17-04-2025
Дюша (08:34:35 17-04-2025) Медицина в глубоком анусе...Потому и самолечение. Проще шама... шаман стоит от 12000, это стоимдиспансеризации со всеми анализами
08:41:13 17-04-2025
Медицина деградировала ,вот и не идут туда люди.До чего же довели систему здравохранения.
15:00:38 17-04-2025
Афиноген (08:41:13 17-04-2025) Медицина деградировала ,вот и не идут туда люди.До чего же д... Буквально сегодня разговаривал со студенткой Меда. С ними "учатся" студенты, русского почти не знают. Кто-то не ходит на лекции, кто-то ходит, но когда их преподаватель спрашивает, те молчат. И такие получают дипломы. И потом лечат. Не знают русского, следовательно, не понимают учебный материал. Зачем таких держат? За них хорошо платят?
15:14:05 17-04-2025
Гость (15:00:38 17-04-2025) Буквально сегодня разговаривал со студенткой Меда. С ними "у... Ну и пускай они своих индийце-пакистанцев лечат. Вам то какая печаль?
09:11:32 17-04-2025
Да я непротив в частную поликлинику пойти если в государственной талонов нет, но пусть тогда ОМС возместит мне стоимость визита к врачу в 100% объёме.
09:31:46 17-04-2025
К врачу еще попробуй попади. Бывает года не хватает!
13:39:11 17-04-2025
Так ведь нет никого в таможне, кому платить неизвестно. Белое солнце.
13:56:26 17-04-2025
А в стационарах лечат? Онкобольному в начале апреля химию на 17-е назначили..И вот сегодня, 17 апреля НЕТ МЕСТ. Вколят химию и выпнут на улицу! А человек живет в Заринске. Ещё какая то баба орала, когда он по телефону говорил. Когда медицинских работников хоть какому то приличию научат?