Треть россиян занимаются самолечением и идут к врачу, когда уже поздно

Люди, страдающие онкозаболеваниями, особенно часто обращаются к специалистам, когда болезнь уже переходит в запущенную стадию

16 апреля 2025, 18:35, ИА Амител

Медицинская маска / Фото: amic.ru

30% россиян самостоятельно ставят себе диагнозы и принимают лекарства без консультации врача. За последние пять лет самолечением стали заниматься на 20% больше. Особо тревожная ситуация возникла с онкологическими заболеваниями, где 90% пациентов изначально пытаются решить проблему без помощи специалистов.

Терапевт и кардиолог Наталья Панферова в беседе с Om1 Новосибирск подчеркнула, что любой прием препаратов без назначения врача относится к опасным методам лечения.

"Приведу такой пример: пациент после проведения оперативного лечения на сердце принимал все препараты, назначенные когда-либо разными врачами одновременно. В результате – гипотония, слабость, отеки. Хорошо, что обратился к врачам, когда коррекция терапии еще была возможна", – рассказала врач.

По данным специалистов, чаще всего пациенты занимаются самолечением при эндокринных заболеваниях, гипертензии и проблемах с ЖКТ, откладывая визит к врачу на несколько лет.

При онкозаболеваниях самостоятельное лечение особенно опасно. По словам Олега Зарубенкова, заведующего онкологическим отделением, врача-онколога высшей категории, пациенты часто "бегут" к медикам, когда болезнь уже переходит в запущенную стадию.

"Примерно 90% пациентов, столкнувшихся с онкологическими заболеваниями, изначально пытаются самостоятельно решить проблему. Они ставят себе различные диагнозы, подозревая рак в последнюю очередь, отгоняя от себя эту мысль. Появившиеся симптомы пытаются снять разными способами: это различные симптоматические лекарства, обезболивающие, спазмолитики, фитопрепараты, свечи", – говорит он.

Врачи предостерегают: бесконтрольный прием лекарств и БАДов, особенно среди пожилых людей, может привести не к выздоровлению, а к серьезным осложнениям.