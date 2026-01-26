СМИ: Гонщик Михаэль Шумахер больше не прикован к постели и может передвигаться
В 2013 году чемпион "Формулы-1" получил серьезную черепно-мозговую травму
26 января 2026, 18:05, ИА Амител
Михаэль Шумахер, семикратный триумфатор "Формулы-1", больше не является лежачим больным и при поддержке медицинского персонала способен перемещаться по своему дому в инвалидной коляске, пишет Daily Mail.
Как сообщает источник, имеющий непосредственный доступ к информации о семье знаменитого гонщика, 56-летний немец находится под постоянным присмотром квалифицированной команды медицинских специалистов и сиделок в своей резиденции, расположенной на берегу живописного Женевского озера в Швейцарии. Жан Тодт, экс-руководитель команды "Феррари" и близкий друг семьи Шумахера, регулярно посещает его и вместе с ним следит за прямыми трансляциями гонок "Формулы-1".
Трагический инцидент произошел в декабре 2013 года, когда Шумахер получил тяжелые повреждения головы во время катания на лыжах в горах. Последние официальные сведения о состоянии его здоровья были обнародованы в сентябре 2021 года в документальном фильме, выпущенном на платформе Netflix. В фильме родные сообщили, что он не может самостоятельно двигаться и коммуницировать.
Шумахер – семикратный чемпион "Формулы-1", а также обладатель множества достижений в рамках мирового первенства, включая наибольшее количество быстрейших кругов (77) и рекорд по числу чемпионских званий, завоеванных подряд (5).
19:26:59 26-01-2026
Здоровья королю. Особенно дождевых трасс, которые, по моему мнению, являются наиболее сложными.
22:21:00 26-01-2026
Шумахеру здоровья, а Король дождевых трасс в Имоле в 94 разбился
23:19:04 27-01-2026
Гость (22:21:00 26-01-2026) Шумахеру здоровья, а Король дождевых трасс в Имоле в 94 разб... Шумахер - в дождях 18 побед, абсолютный чемпион по количеству, Сенна - 13 побед, чемпион по процентам Баттон. Но рекорд Шумахера считаю значимей. Могу сбросить ссылку, а так и Баттона можно признать лучшим.
09:41:34 27-01-2026
В честь его заслуг его именем можно назвать какой-нибудь овощ.
23:05:45 27-01-2026
Гость (22:21:00 26-01-2026) Шумахеру здоровья, а Король дождевых трасс в Имоле в 94 разб... Посчитаем дождевые трассы? Сенна в Ф-1 был кумиром. Имолу смотрел в прямом эфире. Но с 92-го, когда Шумахер (последний на ручной передаче) драл крутейших на своем Беннетоне, я считаю его крутейшим. Сенна тоже гений. Проста уважаю.