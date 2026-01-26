СМИ: Гонщик Михаэль Шумахер больше не прикован к постели и может передвигаться

В 2013 году чемпион "Формулы-1" получил серьезную черепно-мозговую травму

26 января 2026, 18:05, ИА Амител

Больничные койки / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

Михаэль Шумахер, семикратный триумфатор "Формулы-1", больше не является лежачим больным и при поддержке медицинского персонала способен перемещаться по своему дому в инвалидной коляске, пишет Daily Mail.

Как сообщает источник, имеющий непосредственный доступ к информации о семье знаменитого гонщика, 56-летний немец находится под постоянным присмотром квалифицированной команды медицинских специалистов и сиделок в своей резиденции, расположенной на берегу живописного Женевского озера в Швейцарии. Жан Тодт, экс-руководитель команды "Феррари" и близкий друг семьи Шумахера, регулярно посещает его и вместе с ним следит за прямыми трансляциями гонок "Формулы-1".

Трагический инцидент произошел в декабре 2013 года, когда Шумахер получил тяжелые повреждения головы во время катания на лыжах в горах. Последние официальные сведения о состоянии его здоровья были обнародованы в сентябре 2021 года в документальном фильме, выпущенном на платформе Netflix. В фильме родные сообщили, что он не может самостоятельно двигаться и коммуницировать.

Шумахер – семикратный чемпион "Формулы-1", а также обладатель множества достижений в рамках мирового первенства, включая наибольшее количество быстрейших кругов (77) и рекорд по числу чемпионских званий, завоеванных подряд (5).