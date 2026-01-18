Впавшую в кому россиянку не могут вернуть на родину из Египта

Пребывание в реанимации Шарм‑эш‑Шейха обходится в 2000–2500 долларов в сутки, а эвакуация обойдется в 13 млн рублей

18 января 2026, 15:13, ИА Амител

Реанимация / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

51‑летняя Ольга Гардиханова, учитель начальных классов из Татарстана, впала в кому после инсульта, случившегося сразу по прилете в Шарм‑эш‑Шейх. Ее сын Руслан Гардиханов рассказал РИА Новости, что сейчас семья ищет способ перевезти мать на родину, но частные компании запрашивают за транспортировку более 10 млн рублей.

«Вечером 4 января в аэропорту мама почувствовала себя плохо: болела голова, была одышка, потом остановилось сердце. Врачи реанимировали, в больнице диагностировали инсульт и обширное кровоизлияние», – вспоминает Руслан.

Женщина находится в коме в реанимации международной больницы Шарм‑эш‑Шейха. 12 января ей провели девятичасовую операцию, пациентке удалили часть гематомы и установили дренаж. Врачи пока не дают прогнозов. Пребывание в реанимации обходится в 2000–2500 долларов в сутки в сутки. Страховка на исходе.

«В страховой не говорят, сколько осталось средств, но обещали сообщить, когда они будут заканчиваться», – уточняет сын Гардихановой.

Семья уже вернулась в Татарстан и обратилась к властям и дипломатам. Руслан, тоже педагог по профессии, отчаянно ищет помощь с транспортировкой мамы домой.

Ранее сообщалось, что гигантская шишка выросла у россиянки после нападения загадочного насекомого в Египте.