СМИ: Минпромторг разрабатывает обязательную сертификацию электросамокатов

Она проходит для товаров, которые могут угрожать здоровью и безопасности людей

11 июля 2023, 09:50, ИА Амител

Фото: amic.ru

Минпромторг РФ разрабатывает требования для обязательной сертификации электросамокатов, сообщают "Известия".

Ее цель – производство качественной техники и обеспечение безопасности пешеходов и автомобилистов.

Для создания перечня обязательных требований для сертификации необходимо внедрить ограничение скорости, наличие светоотражателей и светотехники, площадки под крепление идентификационного номера.

Впоследствии сертификация позволит привлекать к ответственности нарушителей скоростного режима.

Обязательная сертификация проходит для товаров, которые могут угрожать здоровью, безопасности людей, несут риски для имущества или природы.

Ранее врач клинической больницы скорой медицинской помощи Алтайского края Евгений Черданцев рассказал, какие травмы чаще всего получают самокатчики. По его словам, нынешним летом они поступают в медучреждение "практически каждый день".

Также напомним, что с 1 марта в России начали действовать правила, которые обязаны соблюдать все самокатчики. Ознакомиться с ними можно здесь.