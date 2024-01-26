СМИ: Шеломенцев обжалует свое заключение под стражу
Вице-мэра Барнаула подозревают в получении взятки в особо крупном размере
26 января 2024, 09:15, ИА Амител
Замглавы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев попытается обжаловать свое заключение под стражу, сообщает "Толк".
В Алтайском краевом суде изданию рассказали, что адвокат задержанного чиновника обратился по этому поводу с апелляционной жалобой. Однако дата рассмотрения еще не определена, так как документы пока не поступили в суд.
Шеломенцева задержали 11 января по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, вице-мэр через посредника получил 2 млн рублей от предпринимателя, который занимается пассажирскими перевозками. За эту сумму чиновник обещал покровительствовать компаниям бизнесмена и обеспечить ему возможность беспрепятственно перевозить пассажиров, несмотря на отсутствие нужных автобусов. Взятку Шеломенцев мог получить в виде машины Subaru Outback.
Взяткодателем мог быть Олег Бесчастный, а посредником – бывший зампред комитета мэрии по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Сергей Щукин. Последнего 11 января отпустили из-под ареста и выбрали меру пресечения в виде запрета "определенных действий". Шеломенцев тем временем до 9 марта будет находиться под стражей.
09:33:11 26-01-2024
Версий много - а вот факт взятки на лицо.Его конечно накажут , но скорей всего условно.
10:05:59 26-01-2024
Гость (09:33:11 26-01-2024) Версий много - а вот факт взятки на лицо.Его конечно накажут... На чьё лицо? Пока только одни версии
10:01:25 26-01-2024
Интересно он уже выбирал между пиками точёными и ещё там чем-то?
10:37:30 26-01-2024
Гость (10:01:25 26-01-2024) Интересно он уже выбирал между пиками точёными и ещё там чем... Читаешь такие сообщения и думаешь, а все ли с головой в порядке у некоторых посетителей Амика.
14:02:28 26-01-2024
Гость (10:01:25 26-01-2024) Интересно он уже выбирал между пиками точёными и ещё там чем... Ещё до посадки, похоже, выбрал...
10:10:55 26-01-2024
Вор должеен сидеть в тюрьме
12:40:06 26-01-2024
Гость (10:10:55 26-01-2024) Вор должеен сидеть в тюрьме... Так вообще без власти можно остаться тогда
12:50:30 26-01-2024
гость (12:40:06 26-01-2024) Так вообще без власти можно остаться тогда... А тебе обязательно хозяин нужен? Без него никак?
10:18:34 26-01-2024
Получается надеется что не посадят. Если не посадят и не пойдет добровольцем будет интересно
10:19:08 26-01-2024
вор должен сидеть в тюрьме
13:08:36 26-01-2024
гостьЯ (10:19:08 26-01-2024) вор должен сидеть в тюрьме... Так он не украл, ему дали
10:32:48 26-01-2024
Тут условно не получиться
10:37:03 26-01-2024
Уж посиди милый человек
10:42:12 26-01-2024
боже мой, одно ворьё... коррупция и воры. они там посажены, чтоб порядок в выделенной сфере наводить, а они первые и нарушают. смысл жаловаться гражданам на перевозчиков- если там все куплено. И Для благосостояния какого то одного чиновника страдает весь народ. и при этом в наказание оных уже никто не верит.
10:25:37 27-01-2024
гость (10:42:12 26-01-2024) боже мой, одно ворьё... коррупция и воры. они там посажены, ... Так люди ничему не верят в нашей стране. Отучили своим многолетним враньем. Например в США 95% принимают лекарства назначенные врачом, а в России только 12%, остальные пускают свое здоровье на самотек, так как не верят медицине.
11:55:00 26-01-2024
теперь понятно почему общественный транспорт у нас в таком виде
12:00:35 26-01-2024
Антонио, а смысл обжаловать? Адвокатам дать заработать на процессуальных моментах? Так они и так внакладе не останутся. Думаешь поломать дело? Тогда ты просто дурак. Не стали бы тебя закрывать без железных улик. Посредник тебя сдал. Взяткодатель тебя сдал. Они дали официальные показания. Их поэтому и не щемят. У тебя один шанс - дать показания более интересные чем ты сам) Ты же всё сам понимаешь)
12:38:52 26-01-2024
Гость (12:00:35 26-01-2024) Антонио, а смысл обжаловать? Адвокатам дать заработать на пр... А улик то не токмо "железных" и хоты бы пластиковых нетути. Есть донос в виде "слова пацана" и все.
13:00:27 26-01-2024
гость (12:38:52 26-01-2024) А улик то не токмо "железных" и хоты бы пластиковых нетути.... Ты больной? Показания посредника есть. Показания взяткодателя-заинтересанта есть. Факт оформления автомобиля есть. Факта передачи оплаты за автомобиль нет. Ну и? Кому вы пудрите мозг? Все настолько очевидно)