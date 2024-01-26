СМИ: Шеломенцев обжалует свое заключение под стражу

Вице-мэра Барнаула подозревают в получении взятки в особо крупном размере

26 января 2024, 09:15, ИА Амител

Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru

Замглавы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев попытается обжаловать свое заключение под стражу, сообщает "Толк".

В Алтайском краевом суде изданию рассказали, что адвокат задержанного чиновника обратился по этому поводу с апелляционной жалобой. Однако дата рассмотрения еще не определена, так как документы пока не поступили в суд.

Шеломенцева задержали 11 января по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, вице-мэр через посредника получил 2 млн рублей от предпринимателя, который занимается пассажирскими перевозками. За эту сумму чиновник обещал покровительствовать компаниям бизнесмена и обеспечить ему возможность беспрепятственно перевозить пассажиров, несмотря на отсутствие нужных автобусов. Взятку Шеломенцев мог получить в виде машины Subaru Outback.

Взяткодателем мог быть Олег Бесчастный, а посредником – бывший зампред комитета мэрии по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Сергей Щукин. Последнего 11 января отпустили из-под ареста и выбрали меру пресечения в виде запрета "определенных действий". Шеломенцев тем временем до 9 марта будет находиться под стражей.